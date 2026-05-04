English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
  • Vijay Thalapathy : थलापथी विजय किती शिकले? जाणून घ्या कुटुंब आणि पालकांचा संपूर्ण परिचय

Vijay Thalapathy : थलापथी विजय किती शिकले? जाणून घ्या कुटुंब आणि पालकांचा संपूर्ण परिचय

तमिळनाडू विधानसभा निवडणूक 2026 चा आज निकाल लागला आणि यावेळी अभिनेत्याने पहिल्याच निवडणूकीमध्ये इतिहास रचण्यात आला. 'तमिळगा वेत्री कझगम' (TVK) चे संस्थापक सी. जोसेफ विजय यांनी आजच्या निवडणूकीच्या निकालामध्ये मोठी आघाडी घेत त्यांनी सर्वांना आश्चर्यचकित केले होते. 

Shubhangi Mere | May 04, 2026, 08:41 PM IST
twitter
1/8

'थलापथी' याची सध्या राजकारणामध्ये चर्चा

साऊथ सिनेमांमध्ये तरुणांमध्ये लोकप्रिय असलेला 'थलापथी' याची सध्या राजकारणामध्ये सर्वात जास्त चर्चा पाहायला मिळत आहे. त्याचे सिनेमामधील त्याच्या अभिनयाबद्दल तर अनेकांना माहिती आहे पण त्याचे शिक्षण कुठुन झाले यासंदर्भात वाचा. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
2/8

विजयच्या शिक्षणाबद्दल

विजयच्या शिक्षणाबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने सुरुवातीचे शिक्षण हे चेन्नईच्या विरुगंबक्कम येथील फातिमा मॅट्रिक्युलेशन हायर सेकंडरी स्कूलमधून पूर्ण केले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
3/8

विजयचे शालेय शिक्षण चेन्नईत

विजयचे शालेय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्याने चेन्नईमधील प्रतिष्ठित लोयोला महाविद्यालयात व्हिज्युअल कम्युनिकेशनमध्ये हे क्षेत्र निवडले आणि त्याने त्याचे शिक्षण मध्येच सोडले होते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
4/8

विजयचे शिक्षण

विजयने जरी मध्येच शिक्षण सोडले असले तरी त्याने फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये आणि समाजसेवा क्षेत्रामध्ये केलेले योगदान हे सर्वानाच ठावूक आहे, त्याचबरोबर त्याचे सिनेमे हे फक्त साऊथ मध्येच नाही तर संपूर्ण जगात प्रसिद्ध आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
5/8

चित्रपटसृष्टी आणि समाजसेवा क्षेत्रातील चांगले काम

डॉ. एमजीआर इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशनल अँड रिसर्चने मानद डॉक्टरेट ही पदवी त्यांना 2007 मध्ये प्रदान करण्यात आली होती. त्याचबरोबर त्यांना चित्रपटसृष्टी आणि समाजसेवा क्षेत्रातील चांगल्या कामगिरीमुळे त्यांना सन्मान देखील देण्यात आला होता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
6/8

राजकारणात एक मोठा आणि प्रभावी चेहरा

आता फिल्म इंडस्ट्रीनंतर विजय हा तामिळनाडूच्या राजकारणात एक मोठा आणि प्रभावी चेहरा बनला आहे. थलापथी विजयबद्दल बोलायचे झाले तर अभिनेता अनेक वादांच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. यात सरकारी तपास यंत्रणांच्या तावडीतून नातेसंबंध तोडण्याच्या वेदनांचा समावेश आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
7/8

विजयच्या वडीलांबद्दल माहिती

विजयचा जन्म अशा कुटुंबात झाला होता ज्यांचे सिनेमॅटिक जगाशी खोल आणि जुने नाते आहे. त्यांचे वडील एस.ए. चंद्रशेखर हे तमिळ चित्रपटसृष्टीतील एक अतिशय प्रसिद्ध आणि यशस्वी चित्रपट दिग्दर्शक आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
8/8

विजयची आई शोभा चंद्रशेखर यांच्याबद्दल माहिती

विजयची आई शोभा चंद्रशेखर देखील कला क्षेत्राशी संबंधित आहेत, त्या पार्श्वगायिका आणि कर्नाटक संगीतकार आहेत. कुटुंबाच्या या कलात्मक वातावरणानेच विजयच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आणि त्याच्या नामवंत चित्रपट कारकिर्दीचा भक्कम पाया घातला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
पुढील
अल्बम

सैराटमधील 'सल्या' अडकला लग्नबंधनात! सोशल मिडियावर शेअर केले फोटो

पुढील अल्बम

सैराटमधील &#039;सल्या&#039; अडकला लग्नबंधनात! सोशल मिडियावर शेअर केले फोटो

सैराटमधील 'सल्या' अडकला लग्नबंधनात! सोशल मिडियावर शेअर केले फोटो

सैराटमधील 'सल्या' अडकला लग्नबंधनात! सोशल मिडियावर शेअर केले फोटो 7
&#039;राजा शिवाजी&#039; सिनेमामुळे महाराष्ट्रातील &#039;हे&#039; मंदिर चर्चेत, 138 वर्षांचा इतिहास

'राजा शिवाजी' सिनेमामुळे महाराष्ट्रातील 'हे' मंदिर चर्चेत, 138 वर्षांचा इतिहास

'राजा शिवाजी' सिनेमामुळे महाराष्ट्रातील 'हे' मंदिर चर्चेत, 138 वर्षांचा इतिहास 10
तुम्ही घरी आणलेला आंबा नैसर्गिक की रसायनं वापरुन पिकवलेला? घरच्या घरी ओळखायची सोपी पद्धत जाणून घ्या

तुम्ही घरी आणलेला आंबा नैसर्गिक की रसायनं वापरुन पिकवलेला? घरच्या घरी ओळखायची सोपी पद्धत जाणून घ्या

तुम्ही घरी आणलेला आंबा नैसर्गिक की रसायनं वापरुन पिकवलेला? घरच्या घरी ओळखायची सोपी पद्धत जाणून घ्या 7
Jhalmuri Recipe : गुगलवर सर्वाधिक सर्च झालेली आणि PM मोदींनाही आवडलेली झालमुरी घरच्या घरी कशी बनवायची?

Jhalmuri Recipe : गुगलवर सर्वाधिक सर्च झालेली आणि PM मोदींनाही आवडलेली झालमुरी घरच्या घरी कशी बनवायची?

Jhalmuri Recipe : गुगलवर सर्वाधिक सर्च झालेली आणि PM मोदींनाही आवडलेली झालमुरी घरच्या घरी कशी बनवायची? 8