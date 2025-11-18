English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Per Post 12 कोटी रुपये घेणारा विराट तळाशी! नंबर एकवरील व्यक्ती एका Insta पोस्टचे घेतो 29 कोटी; यादी पाहाच

List of Top 10 Celebrities Earn Through Instagram Post: प्रत्येक पोस्टसाठी 12 कोटी रुपये कमवणारा विराट कोहली या यादीत शेवटच्या स्थानी आहे यावरुनच या यादीमधील सेलिब्रिटी किती महागडे आहेत याचा अंदाज बांधता येईल. यादीतील पहिलं नाव पाहून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही हे खरं. चला तर पाहूयात ही संपूर्ण यादी...

Swapnil Ghangale | Nov 18, 2025, 09:11 AM IST
1/11

या सेलिब्रिटींचे प्रत्येक पोस्टचं मानधन पाहून विराटही होईल थक्क

instamoney

इन्स्टाग्राम पोस्टसासाठी सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या सेलिब्रिटींच्या यादीत प्रत्येक पोस्टसाठी 12 कोटी घेणारा भारताचा विराट कोहली एका यादीत तळाशी आहे असं सांगितलं तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. पण या यादीमधील पहिल्या क्रमांकाची व्यक्ती एका पोस्टसासाठी विराटच्या माधनाच्या दुप्पटीहूनही अधिक पैसे घेतो असं सांगितलं तर? ही व्यक्ती कोण आणि या यादीत आहे तरी कोण ते पाहूयात...

2/11

यादीत विराट कोहली तळाशी

instamoney

विराट कोहली (Virat Kohli) हा जगातील सर्वात लोकप्रिय क्रिकेटपटू आहे. तिन्ही फॉरमॅटमध्ये आपल्या फलंदाजीचा दबदाबा निर्माण करणारा हा क्रिकेटपटू भारतामध्ये इन्स्टाग्रामवरुन सर्वाधिक कमाई करणारा खेळाडू आहे. मात्र तो सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या सेलिब्रिटींच्या यादीत तळाशी आहे.

3/11

विराटचे फॉलोअर्स किती?

instamoney

विराट कोहलीचे इन्स्टाग्रामवर 27 कोटी 40 लाखांहून अधिक फॉलोअर्स असून तो एका पोस्टसाठी तब्बल 12 कोटी रुपये मानधन घेतो. हा आकडा कोणत्याही भारतीय व्यक्तीकडून घेतल्या जाणाऱ्या मानधनापेक्षा कैकपटीने अधिक आहे.

4/11

15 कोटींची कमाई करतो हा सेलिब्रिटी

instamoney

जस्टिन बीबर (Justin Bieber) हा कॅनडीयन गायक आणि संगीतकार आहे. त्याने 2000 सालामध्ये टीनएज गायक म्हणून प्रचंड लोकप्रियता मिळवली. तो इन्स्टाग्रामवरील एका पोस्टसाठी 15 कोटींचं मानधन घेतो. त्याचे इन्स्टाग्रामवर 29 कोटींहून अधिक फॉलोअर्स आहेत.  

5/11

क्वीन बे ही यादीत

instamoney

बियॉन्से (Beyoncé) ही अमेरिकन गायिका, गीतकार, अभिनेत्री, आणि उद्योजिका इस्टाग्राममधून कमाई करणाऱ्या सेलिब्रिटींच्या यादीत आहे. ती तिच्या आवाजाबरोबरच कलात्मकतेसाठी आणि लाइव्ह परफॉर्मन्ससाठी जगभरात प्रसिद्ध आहे. 'क्वीन बे' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या बियॉन्सेचे इन्स्टाग्रामवर 30 कोटींहून अधिक फॉलोअर्स असून ती एका पोस्टसाठी 16 कोटींचं मानधन घेते.  

6/11

प्रसिद्ध गायिका कमवते 19 कोटी

instamoney

एरियाना ग्रांडे (Ariana Grande) ही एक प्रसिद्ध अमेरिकन गायिका, गीतकार आणि अभिनेत्री या यादीत आहे. आपल्या सुंदर आवाजासाठी आणि पॉप संगीतातील योगदानासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या एरियानाचे इन्स्टाग्रामवर 37 कोटींहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. ती एका इन्स्टाग्राम पोस्टासाठी 19 कोटी रुपये घेते.  

7/11

द रॉक यादीत, पण कमवतो किती?

instamoney

जगात सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या टॉप सेलिब्रिटींच्या यादीत अभिनेता आणि डब्ल्यूडब्ल्यूईपटू ड्वेन जॉन्सनचा (Dwayne Johnson) समावेश होतो. तो एक प्रसिद्ध अमेरिकन अभिनेता, निर्माता, उद्योजक आहे. द रॉक नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या ड्वेन जॉन्सनचे इन्स्टाग्रामवर 39 कोटी फॉलोअर्स आहेत. तो एका इन्स्टाग्राम पोस्टसाठी 20 कोटी मानधन घेतो.  

8/11

सोशल मीडिया इनफ्ल्युएन्सर ही यादीत

instamoney

काइली जेनर (Kylie Jenner) ही एक प्रसिद्ध अमेरिकन टेलिव्हिजन पर्सनॅलिटी, उद्योजिका आणि सोशल मीडिया इनफ्ल्युएन्सर आहे. ती 'कार्दशियन' कुटुंबातील सर्वात लहान सदस्य असून तिचे इन्स्टाग्रामवर 39 कोटींहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. ती प्रामुख्याने तिच्या सौंदर्यप्रसाधनांच्या व्यवसायासाठी ओळखली जाते. ती एका इन्स्टाग्राम पोस्टसाठी 20 कोटी रुपये मानधन आकारते.  

9/11

22 कोटी घेते ही अभिनेत्री

instamoney

सेलेना गोमेझ (Selena Gomez) ही एक प्रसिद्ध अमेरिकन गायिका, अभिनेत्री आणि निर्माती या यादीत तिसऱ्या स्थानी आहे. 41 कोटींहून अधिक फॉलोअर्स असलेले सेलेना एका पोस्टसाठी 22 कोटी रुपये घेते.  

10/11

दुसऱ्या स्थानी फुटबॉलपटू

instamoney

लिओनेल मेस्सी (Lionel Messi) हा अर्जेंटिनाचा व्यावसायिक फुटबॉलपटू आहे. मेस्सी त्याच्या इन्स्टाग्रामवरुन पोस्ट करण्यासाठी 22 कोटी रुपये घेतो. त्याचे इन्स्टाग्रामवर 50 कोटींहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. लिओनेल या यादीत दुसऱ्या स्थानी आहे.

11/11

पहिल्या स्थानी कोण?

instamoney

ख्रिस्तियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) हा पोर्तुगीज व्यावसायिक फुटबॉलपटू या यादीत पहिल्या स्थानी आहे. रोनाल्डो एका इन्स्टाग्राम पोस्टसाठी तब्बल 27 कोटी रुपये मानधन घेतो. त्याने इन्स्टाग्रामवर 66.6 कोटी फॉलोअर्स आहेत. ख्रिस्तियानो रोनाल्डो जगातील महान खेळाडूंपैकी एक मानला जातो. तो सध्या सौदी प्रो लीग क्लब अल-नासर (Al-Nassr) साठी फॉरवर्ड म्हणून खेळतो. तसेच तो पोर्तुगाल राष्ट्रीय संघाचा कर्णधार देखील आहे. (सर्व फोटो इन्स्टाग्रामवरुन साभार)

