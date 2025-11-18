Per Post 12 कोटी रुपये घेणारा विराट तळाशी! नंबर एकवरील व्यक्ती एका Insta पोस्टचे घेतो 29 कोटी; यादी पाहाच
List of Top 10 Celebrities Earn Through Instagram Post: प्रत्येक पोस्टसाठी 12 कोटी रुपये कमवणारा विराट कोहली या यादीत शेवटच्या स्थानी आहे यावरुनच या यादीमधील सेलिब्रिटी किती महागडे आहेत याचा अंदाज बांधता येईल. यादीतील पहिलं नाव पाहून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही हे खरं. चला तर पाहूयात ही संपूर्ण यादी...
Swapnil Ghangale | Nov 18, 2025, 09:11 AM IST
1/11
या सेलिब्रिटींचे प्रत्येक पोस्टचं मानधन पाहून विराटही होईल थक्क
इन्स्टाग्राम पोस्टसासाठी सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या सेलिब्रिटींच्या यादीत प्रत्येक पोस्टसाठी 12 कोटी घेणारा भारताचा विराट कोहली एका यादीत तळाशी आहे असं सांगितलं तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. पण या यादीमधील पहिल्या क्रमांकाची व्यक्ती एका पोस्टसासाठी विराटच्या माधनाच्या दुप्पटीहूनही अधिक पैसे घेतो असं सांगितलं तर? ही व्यक्ती कोण आणि या यादीत आहे तरी कोण ते पाहूयात...
2/11
यादीत विराट कोहली तळाशी
3/11
विराटचे फॉलोअर्स किती?
4/11
15 कोटींची कमाई करतो हा सेलिब्रिटी
5/11
क्वीन बे ही यादीत
बियॉन्से (Beyoncé) ही अमेरिकन गायिका, गीतकार, अभिनेत्री, आणि उद्योजिका इस्टाग्राममधून कमाई करणाऱ्या सेलिब्रिटींच्या यादीत आहे. ती तिच्या आवाजाबरोबरच कलात्मकतेसाठी आणि लाइव्ह परफॉर्मन्ससाठी जगभरात प्रसिद्ध आहे. 'क्वीन बे' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या बियॉन्सेचे इन्स्टाग्रामवर 30 कोटींहून अधिक फॉलोअर्स असून ती एका पोस्टसाठी 16 कोटींचं मानधन घेते.
6/11
प्रसिद्ध गायिका कमवते 19 कोटी
7/11
द रॉक यादीत, पण कमवतो किती?
जगात सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या टॉप सेलिब्रिटींच्या यादीत अभिनेता आणि डब्ल्यूडब्ल्यूईपटू ड्वेन जॉन्सनचा (Dwayne Johnson) समावेश होतो. तो एक प्रसिद्ध अमेरिकन अभिनेता, निर्माता, उद्योजक आहे. द रॉक नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या ड्वेन जॉन्सनचे इन्स्टाग्रामवर 39 कोटी फॉलोअर्स आहेत. तो एका इन्स्टाग्राम पोस्टसाठी 20 कोटी मानधन घेतो.
8/11
सोशल मीडिया इनफ्ल्युएन्सर ही यादीत
काइली जेनर (Kylie Jenner) ही एक प्रसिद्ध अमेरिकन टेलिव्हिजन पर्सनॅलिटी, उद्योजिका आणि सोशल मीडिया इनफ्ल्युएन्सर आहे. ती 'कार्दशियन' कुटुंबातील सर्वात लहान सदस्य असून तिचे इन्स्टाग्रामवर 39 कोटींहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. ती प्रामुख्याने तिच्या सौंदर्यप्रसाधनांच्या व्यवसायासाठी ओळखली जाते. ती एका इन्स्टाग्राम पोस्टसाठी 20 कोटी रुपये मानधन आकारते.
9/11
22 कोटी घेते ही अभिनेत्री
10/11
दुसऱ्या स्थानी फुटबॉलपटू
11/11