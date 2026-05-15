/पेट्रोल पंप मालकांना एका लीटरमागे किती पैसे मिळतात? केंद्र आणि राज्य सरकारला किती वाटा मिळतो?

पेट्रोलचा दर वाढल्यानंतर यातून केंद्र आणि राज्य सरकारला किती नफा किंवा महसूल मिळतो हे तुम्हाला माहिती आहे का? तसंच पेट्रोल पंप मालकांचा वाटा किती असतो? जाणून घ्या.
मध्यपूर्वेतील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर देशात पेट्रोलचे आणि डिझेलचे दर वाढवण्यात आले आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर प्रत्येकी 3 रुपयांनी वाढले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी इंधनाचा जपून वापर करण्याचं आवाहन केल्यानंतर आता हे दर वाढवण्यात आले आहेत. मोदींच्या आवाहनानंतर देशासह भाजपाशासित राज्यांमध्ये मंत्र्यांना ताफ्यातील वाहनं कमी केली आहेत.
आपण एका लिटरसाठी जे पैसे मोजतो, त्याच्या एकूण रकमेतून 40 ते 50 टक्के रक्कम कर रूपाने केंद्र व राज्य सरकारांच्या तिजोरीत जाते.
केंद्र आणि राज्य सरकारला जो पैसा मिळतो त्यातून कच्च्या तेलाची किंमत, रिफायनिंगचा खर्च, तेल कंपन्यांचा नफा आणि पेट्रोल पंप चालकांचे कमिशन हे वजा केलं जातं.
केंद्र सरकार प्रति लिटर पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क म्हणजे Excise Duty आकारते. तर राज्य सरकार प्रत्येक राज्यानुसार पेट्रोलवर व्हॅट (VAT) आकारतं. करांच्या स्वरूपात हे पैसे सरकारकडे जमा होतात.
प्रति लिटर पेट्रोलवर डीलर्सना सुमारे 3.14 ते 4.40 रुपये बेस कमिशन मिळते. ही रक्कम रोज किती विक्री होते त्यावर अवलंबून असते.
दरम्यान मुंबईत पेट्रोल 3.14 रुपये महाग होऊन 106.68 रुपये प्रति लिटर झाले आहे तर डिझेल 3.11 रुपयांच्या वाढीनंतर 93.14 रुपये प्रति लिटरवर पोहोचलं आहे.