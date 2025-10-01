गौतम गंभीर बीसीसीआयकडून 1 दिवसाच्या कोचिंगसाठी किती पैसे घेतो?; महागड्या गाड्या, आलिशान बंगल्या अन् आलिशान जीवनशैली बरंच काही...
भारतीय क्रिकेट संघाचे प्रशिक्षकपद जुलै 2024 पासून गौतम गंभीरने सांभाळत आहे. पाकिस्तानला हरवून आशिषा चषकवर भारतीय संघाने कब्जा मिळवला आहे. त्यानंतर बीसीसीआयकडून गौतम गंभीरला वार्षिक किती पगार मिळतो याबद्दल चाहत्यांना जाणून घ्यायचं आहे.
भारतीय क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या नेतृत्वात चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि आता आशिया कप जिंकून टीम इंडियाची ट्रॉफी जिंकण्याची मालिका सुरू ठेवली आहे. अनेकदा त्यांच्या वादग्रस्त निर्णयांमुळे चर्चेत राहणारा गंभीर जुलै 2024 मध्ये दिग्गज भारतीय फलंदाज आणि प्रशिक्षक राहुल द्रविडनंतर पदभार सांभाळत आहे. त्यांच्या पगाराच्या चर्चेमुळे या नियुक्तीला विलंब झाला होता अशी बातमी त्यावेळी समोर आली होती. प्रत्येक चाहत्याला जाणून घ्यायचं आहे की भारतीय संघाचे प्रशिक्षकाला किती पगार मिळतो.
खरं तर अद्याप कोणतेही अचूक आकडे समोर आलेले नाहीत. पण सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांची कमाई राहुल द्रविडच्या मागील पगाराच्या जवळपास आहे, असा अंदाज लावला जातोय. टाईम्स नाऊच्या वृत्तानुसार, गंभीरला दरवर्षी सुमारे 12 ते 14 कोटी रुपये पगार दिला जातो. याचा अर्थ टीम इंडियासोबतच्या कामासाठी गौतमला दरमहा सुमारे 1 कोटी पगार आहे.
इकॉनॉमिक टाईम्समधील एका वृत्तानुसार, गंभीरला त्याच्या पगाराव्यतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यांदरम्यान 21000 रुपये प्रतीदिवस भत्ता दिला जातो. तो संघासोबत बिझनेस क्लासमध्ये प्रवास करतो आणि त्याला उच्च दर्जाच्या निवासाची सोय करण्यात येते. भारतीय क्रिकेट संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकाला देण्यात येणारे हे मानक फायदे असतात.
गौतम गंभीरच्या शानदार क्रिकेट कारकिर्दीत 58 कसोटी, 147 एकदिवसीय आणि 37 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळला आहेत. 2007 च्या टी -20 विश्वचषक अंतिम सामन्यात आणि 2011 च्या एकदिवसीय विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात भारताच्या विजयात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांनी कोलकाता नाईट रायडर्सना दोन आयपीएल जेतेपदं (2012 आणि 2014) जिंकून दिली. 2024 मध्ये त्यांना तिसऱ्या जेतेपदासाठी मार्गदर्शन करण्यात आली आहे.
गौतम गंभीर क्रिकेटशिवाय अनेक व्यवसायांमधून उत्पन्न कमावतो. टाईम्स नाऊच्या अंदाजानुसार आणि सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, त्याची एकूण संपत्ती सुमारे ₹265 कोटींच्या घरात आहे. मिंटनुसार, 2019 मध्ये जेव्हा तो भारतीय जनता पक्षात राजकारणात आला तेव्हा त्याच्या आयकर रिटर्नमध्ये त्याचे वार्षिक उत्पन्न अंदाजे ₹12.40 कोटी होते. ज्यामुळे तो लोकसभा निवडणुकीदरम्यान दिल्लीतील सर्वात श्रीमंत उमेदवारांपैकी एक होता.
