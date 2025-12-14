English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Indian Currency: भारतामध्ये नोट छापण्याचा खर्च किती? आकडे ऐकून तुम्हालाही वाटेल आश्चर्य

How Much Does It Cost To Print Indian Currency Notes: तुम्ही कधी विचार केला आहे का की तुमच्या खिशात असलेल्या 100 किंवा 500 रुपयांच्या नोटा तयार करण्यासाठी सरकार किती खर्च करते? 10 रुपयांपासून ते 500 रुपयांपर्यंतच्या नोटा छापण्याचा खरा खर्च येथे आहे.  

Tejashree Gaikwad | Dec 14, 2025, 02:05 PM IST
आपल्या खिशात असलेला 10, 100 किंवा 500 रुपयांचा नोट तयार करण्यासाठी सरकारला नेमका किती खर्च येतो, याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? अत्याधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्यांमुळे नोट छापणे फार महाग असावे, असा अनेकांचा समज असतो. मात्र प्रत्यक्षात वास्तव वेगळेच आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) अहवालानुसार, नोट छापण्याचा खर्च तिच्या दर्शनी मूल्याच्या तुलनेत खूपच कमी असतो.  

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या चलन नोटा आपण रोज वापरतो. पण या नोटा तयार करण्यासाठी RBI किती खर्च करते, याची माहिती फारच थोड्या लोकांना असते. विशेष सुरक्षा धागे, वॉटरमार्क आणि मायक्रो प्रिंटिंग असूनही, नोट छपाईची किंमत अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी असते.  

RBI वेगवेगळ्या मूल्यांच्या नोटांसाठी स्वतंत्र उत्पादन बजेट ठरवते. अंदाजे खर्च पुढीलप्रमाणे आहे: ₹10 ची नोट: सर्वात कमी खर्चिक, केवळ सुमारे ₹0.96 ₹20 ची नोट: ₹10 पेक्षाही थोडी स्वस्त, सुमारे ₹0.95 ₹50 ची नोट: अंदाजे ₹1.13 ₹100 ची नोट: सुमारे ₹1.77 ₹200 ची नोट: सुमारे ₹2.37 ₹500 ची नोट: अंदाजे ₹2.29

भारतात नोट छपाईचा खर्च कमी असण्यामागे ‘स्वदेशी उत्पादन’ हे मोठे कारण आहे. विशेष चलन कागद आणि सिक्योरिटी शाईचा मोठा भाग आता देशातच तयार केला जातो. शिवाय, मोठ्या प्रमाणावर (bulk) नोटा छापल्यामुळे ‘इकॉनॉमी ऑफ स्केल’चा फायदा मिळतो आणि प्रत्येक नोटची सरासरी किंमत कमी होते.  

₹200 आणि ₹500 सारख्या मोठ्या मूल्यांच्या नोटांमध्ये अनेक स्तरांची सुरक्षा असते. रंग बदलणारे धागे, वॉटरमार्क, सिक्योरिटी फायबर, मायक्रो प्रिंटिंग तसेच दृष्टिहीनांसाठी स्पर्शचिन्ह (tactile mark) यांचा त्यात समावेश असतो. त्यामुळे लहान नोटांच्या तुलनेत मोठ्या नोटांची छपाई किंचित महाग पडते.  

आर्थिक दृष्टीने पाहता, ₹500 ची नोट सर्वाधिक ‘कॉस्ट इफेक्टिव्ह’ मानली जाते. अवघ्या ₹2.29 खर्चात छापली जाणारी ही नोट बाजारात सुमारे 218 पट अधिक मूल्याची असते. शिवाय, मोठ्या मूल्यांच्या नोटा लहान नोटांच्या तुलनेत कमी वापरात येतात, त्यामुळे त्या जास्त काळ टिकतात आणि सरकारला वारंवार बदलण्याचा अतिरिक्त खर्च टाळता येतो.  

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की नोट छापण्याचा खर्च आणि तिची बाजारातील किंमत यांचा थेट संबंध नसतो. एखाद्या नोटचे खरे मूल्य देशाची GDP, चलनविषयक धोरण, परकीय चलन साठा आणि एकूण आर्थिक स्थैर्यावर अवलंबून असते.  

थोडक्यात, आपल्या हातातली नोट बनवण्याचा खर्च कमी असला तरी तिची खरी ताकद देशाच्या अर्थव्यवस्थेत दडलेली असते.  

