Indian Currency: भारतामध्ये नोट छापण्याचा खर्च किती? आकडे ऐकून तुम्हालाही वाटेल आश्चर्य
How Much Does It Cost To Print Indian Currency Notes: तुम्ही कधी विचार केला आहे का की तुमच्या खिशात असलेल्या 100 किंवा 500 रुपयांच्या नोटा तयार करण्यासाठी सरकार किती खर्च करते? 10 रुपयांपासून ते 500 रुपयांपर्यंतच्या नोटा छापण्याचा खरा खर्च येथे आहे.
Tejashree Gaikwad | Dec 14, 2025, 02:05 PM IST
1/8
आपल्या खिशात असलेला 10, 100 किंवा 500 रुपयांचा नोट तयार करण्यासाठी सरकारला नेमका किती खर्च येतो, याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? अत्याधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्यांमुळे नोट छापणे फार महाग असावे, असा अनेकांचा समज असतो. मात्र प्रत्यक्षात वास्तव वेगळेच आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) अहवालानुसार, नोट छापण्याचा खर्च तिच्या दर्शनी मूल्याच्या तुलनेत खूपच कमी असतो.
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
आर्थिक दृष्टीने पाहता, ₹500 ची नोट सर्वाधिक ‘कॉस्ट इफेक्टिव्ह’ मानली जाते. अवघ्या ₹2.29 खर्चात छापली जाणारी ही नोट बाजारात सुमारे 218 पट अधिक मूल्याची असते. शिवाय, मोठ्या मूल्यांच्या नोटा लहान नोटांच्या तुलनेत कमी वापरात येतात, त्यामुळे त्या जास्त काळ टिकतात आणि सरकारला वारंवार बदलण्याचा अतिरिक्त खर्च टाळता येतो.
7/8