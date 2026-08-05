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ठाकरेंची बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडणारे कपिल सिब्बल यांची एका दिवसाची फी किती?

Written ByPravin Dabholkar
Published: Aug 05, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:33 PM IST

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली आहे.

Kapil Sibal Fee1/9

ठाकरेंची बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडणारे कपिल सिब्बल यांची एका दिवसाची फी किती?

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादासंदर्भातील महत्त्वाच्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात काल सुनावणी होऊ शकली नाही. शिवसेना UBTचे वकील कपिल सिब्बल यांनी तयारीसाठी काही वेळ देण्याची विनंती केली आहे.

Supreme Court Senior Advocate2/9

वकिलाची बाजू ऐकून सुप्रीम कोर्टानं आजची वेळ दिलीय. त्यामुळे थोड्याच वेळात सुनावणीला सुरुवात होणार आहे... उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून दिलेल्या मान्यतेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. ठाकरेंच्या याचिकेवर ही सुनावणी सुरू आहे.

Uddhav Thackeray Case3/9

अनुभव, युक्तिवादाची शैली आणि गुंतागुंतीच्या घटनात्मक प्रकरणांतील कौशल्य

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली आहे. त्यानंतर त्यांच्या एका दिवसाच्या मानधनाबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. भारतातील सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या वरिष्ठ वकिलांमध्ये कपिल सिब्बल यांचे नाव घेतले जाते. त्यांच्या अनुभव, युक्तिवादाची शैली आणि गुंतागुंतीच्या घटनात्मक प्रकरणांतील कौशल्यामुळे अनेक मोठे पक्ष, संस्था आणि व्यक्ती त्यांची सेवा घेतात. 

Kapil Sibal One Day Fee4/9

फी ठरवताना कोणते घटक महत्त्वाचे असतात?

 

वरिष्ठ वकिलांचे मानधन केवळ न्यायालयातील एका दिवसाच्या उपस्थितीवर ठरत नाही. प्रकरणाचा प्रकार, कायदेशीर गुंतागुंत, तयारीसाठी लागणारा वेळ, सल्लामसलत, मसुदा तपासणी, न्यायालयातील सुनावण्यांची संख्या आणि प्रकरणाचे महत्त्व या सर्व बाबी विचारात घेतल्या जातात. त्यामुळे प्रत्येक खटल्यात फी वेगळी असू शकते. याच कारणामुळे कोणत्याही वरिष्ठ वकिलासाठी एकच निश्चित शुल्क लागू होत नाही.

कपिल सिबल यांचे मानधन5/9

कपिल सिब्बल कोण आहेत?

 

कपिल सिब्बल हे सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील असून ते माजी केंद्रीय मंत्री आणि अनुभवी संसदपटू देखील राहिले आहेत. घटनात्मक कायदे, निवडणूक वाद, राज्यघटनात्मक प्रश्न आणि उच्चस्तरीय सार्वजनिक हिताच्या प्रकरणांमध्ये त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या बाजू मांडल्या आहेत. देशातील सर्वाधिक मागणी असलेल्या वरिष्ठ वकिलांमध्ये त्यांची गणना केली जाते.

सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील6/9

युक्तिवाद न्यायालयीन प्रक्रियेत निर्णायक

शिवसेना पक्षचिन्ह, पक्षातील फूट आणि आमदारांच्या अपात्रतेसारख्या संवेदनशील घटनात्मक मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावण्यांमध्ये कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे गटाची भूमिका प्रभावीपणे मांडली आहे. अशा गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्ये अनुभवी वरिष्ठ वकिलांची उपस्थिती महत्त्वाची मानली जाते, कारण त्यांचे युक्तिवाद न्यायालयीन प्रक्रियेत निर्णायक ठरू शकतात.

Supreme Court News7/9

एका दिवसाची फी किती असू शकते?

 

कपिल सिब्बल यांनी त्यांच्या फीबाबत अधिकृत दरपत्रक सार्वजनिक केलेले नाही. मात्र, विविध माध्यमांतील अहवाल आणि कायदे क्षेत्रातील चर्चेनुसार, एका प्रभावी सुनावणीसाठी त्यांचे मानधन साधारणपणे ₹10 लाख ते ₹20 लाख किंवा त्याहून अधिक असू शकते. 

उद्धव ठाकरे प्रकरण8/9

एका वेळी उपस्थित राहण्यासाठी

काही अत्यंत महत्त्वाच्या घटनात्मक किंवा संवैधानिक प्रकरणांमध्ये ही रक्कम प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार वाढू शकते. त्यामुळे त्यांच्या फीचा निश्चित दर नसून तो प्रत्येक प्रकरणानुसार बदलतो.  2015 मध्ये 'मिंट' (Mint) मध्ये प्रकाशित झालेल्या माहितीनुसार, माजी कायदा मंत्री कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयात एका वेळी उपस्थित राहण्यासाठी 8 लाख ते 15 लाख रुपयांच्या दरम्यान फी आकारत असत. 

कपिल सिबल यांचे एका दिवसाचे मानधन9/9

न्यायालयात उपस्थित राहण्यासाठी

मिळालेल्या माहितीनुसार, सिब्बल आता सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्येक सुनावणीसाठी २० लाख ते 25 लाख रुपयांच्या दरम्यान फी आकारतात, तर उच्च न्यायालयात उपस्थित राहण्यासाठी त्यांची फी 9 लाख ते 16 लाख रुपयांच्या दरम्यान असते.

TAGS:
kapil sibal
supreme court
uddhav thackeray
Shivsena
Legal News

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