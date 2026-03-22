1 litter Petrol वर सरकारच्या खिशात किती पैसै, तेल कंपन्यांना किती मिळतो नफा?

Know How much does the government earn per liter of petrol: भारतात दररोज लाखो-करोडो नागरिक पेट्रोल आणि डिझेल विकत घेत असतात. पण तुम्ही कधी विचार केलाय का की, प्रति लिटर पेट्रोलमागे सरकार आणि तेल कंपन्यांना किती नफा होत असेल? तर प्रत्येकी एका लिटर मागे सरकारला एका दिवसात तब्बल 380 कोटी रुपये कर स्वरुपात सरकारच्या पारड्यात पडत असतात. आता तेल कंपन्यांना कसा फायदा होतो हे सदर बातमीतून जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Mar 22, 2026, 01:28 PM IST
1 लिटर पेट्रोलवर सरकारच्या खिशात किती पैसे जातात?

Petrol News: गेल्या अनेक दिवसांपासून इस्रायल आणि इराण युद्धाचा परिणाम भारतावर मोठ्या झालेला पाहायला मिळत आहे. एलपीजी गॅससह कच्च्या तेलाच्या किंमतीतही वाढ झाली आहे. ज्यामुळे तेल कंपन्यांनीही 20 मार्च पासून प्रिमियम पेट्रोलच्या किमतीत प्रिति लिटरवर 2 ते 2.35 रूपयांची वाढ केली आहे. तर साधारण पेट्रोलच्या किंमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, प्रत्येकी 1 लिटर पेट्रोलवर सरकारच्या खिशात किती पैसे जातात? चला तर मग जाणून घेऊया.   

भारतातील प्रमुख शहरांमधील पेट्रोलचे दर

भारतातील प्रमुख शहरांमधील पेट्रोलचे दर सध्या पुढीलप्रमाणे आहेत - मुंबईमध्ये 103.54 रुपये प्रति लिटर, नवी दिल्लीमध्ये 94.77 रुपये प्रति लिटर, बेंगळूरू 102.96 रुपये प्रति लिटर, चेन्नईमध्ये 101.23 रुपये प्रति लिटर, कोलकातामध्ये 105.41 रुपये प्रति लिटर आणि पुण्यात अंदाजे 104.04 ते 104.29 रुपये प्रति लिटर.   

1 लिटर पेट्रोलच्या किमतीचा किती टक्के भाग सरकारकडे जातो?

भारतात 1 लिटर पेट्रोलच्या किमतीचा जवळजवळ 40 ते 50 टक्के भाग केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडे कर स्वरुपात जातो. जे किंमतीतील 35 ते 45 रुपयांपर्यंत असू शकते.   

भारतात दररोज किती लिटर पेट्रोल वापरेल जाते?

भारतात दररोज साधारणपणे 9 ते 10 कोटी लिटर पेट्रोल वापरले जाते. त्यामुळे जर एका लिटरमागे सरकार 40 रुपये इतका कर घेत असेल तर, एका दिवसाची कमाई 380 कोटी रुपये इतकी होऊ शकते.   

सरकारच्या खिशात कर म्हणून किती पैसे जातात?

तसेच जर एका महिन्याचा हिशोब लावला तर, 380 कोटी प्रमाणे 30 दिवसांमध्ये तब्बल 11.400 कोटी रुपये इतके पैसै सरकारच्या खिशात कर म्हणून जातात.   

पेट्रोलपेक्षा डिझेलचा खप अधिकप्रमाणात

एवढेच काय तर, आपण केलेल्या हिशोबाचा आकडा हा केवळ पेट्रोलचाच आहे. पण पेट्रोलपेक्षा डिझेलचा खप अधिकप्रमाणात होतो. त्यावरील कर मोजला तर हा आकडा दुप्पट-तिप्पट होऊ शकतो.   

तेल कंपन्यांचाही मोठा फायदा

तसेच यामध्ये तेल कंपन्यांचाही मोठा फायदा होतो. भारतात प्रामुख्याने आयओसीएल (IOCL), बीपीसीएल (BPCL) आणि एचपीसीएल (HPCL) या तीन सरकारी कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातून आयात केलेल्या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून ते पेट्रोल पंपापर्यंत पोहोचवण्याचे काम या तेल कंपन्या करतात.   

तेल कंपन्यांना किती नफा मिळतो?

सध्याच्या काळात या कंपन्यांना प्रति लिटर पेट्रोलमागे साधारणपणे 3 ते 4 रुपये इतका नफा मिळतो. पण जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल स्वस्त असेल आणि शुद्ध इंधनाचे दर अधिक असतील, तर या कंपन्यांचा मोठा फायदा होतो.   

तेलाचे दर वाढले तर किती फायदा?

गणित समजून घेऊया, समजा जर एका कंपनीने गेल्या महिन्यात 70 डॉलर देऊन कच्चे तेल विकत घेऊन ते साठवून ठेवले असेल. आणि या महिन्यात तेलाचे दर 80 डॉलरने वाढले. तर कंपनीला जुन्या साठ्यावरच प्रति बॅरल 10 डॉलरचा फायदा होतो.   

इतर उत्पादनातून कमाई

याशिवाय कच्चे तेल शुद्ध करताना केवळ पेट्रोल आणि डिझेलच नाही, तर डांबर, वॅक्स, एलपीजी गॅस आणि पेट्रोकेमिकल्सची उत्पादनेही तयार होतात. जे विकून कंपन्या मोठी कमाई करतात.   

कायमस्वरूपी महसूल

एवढेच काय तर पेट्रोल पंपावर मिळणाऱ्या सुविधा, लुब्रिकंट्स आणि गॅस एजन्सीजच्या माध्यमातून या कंपन्यांना कायमस्वरूपी महसूल मिळत राहतो.    

भारतीय रेल्वेचं हृदय मानलं जातं 'हे' राज्य, इथेच आहेत सर्वाधिक रेल्वे स्थानकं

व्हायचं नव्हतं तेच घडलं! हवामान बदलांचा पृथ्वीच्या गतीवर विपरित परिणाम

EPFO 2026: लॉग इन, पीएफ बॅलेंस आणि पासवर्ड रिसेट; घरबसल्या एका क्षणात मॅनेज करा PF अकाऊंट!

Gold Silver Price Today 22 March : सोन्याचे भाव 3 हजारांनी गडगडले, चांदीच्या भावातही घसरण, पाहा आजचे सोन्या चांदीचे भाव

