/घरात किती सोने ठेवले तर आयकर विभागाची चिंता नाही? आधी नियम समजून घ्या!

सोनं खरेदी करताना खरेदीचे बिल, पेमेंटचा पुरावा आणि शक्य असल्यास बँक व्यवहाराची नोंद जपून ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
भारतात घरात किती सोनं ठेवता येईल, याची सर्वांसाठी लागू होणारी एक निश्चित कायदेशीर कमाल मर्यादा नाही. मात्र, आयकर विभागाच्या झडतीदरम्यान सोन्याच्या दागिन्यांबाबत काही मार्गदर्शक निकष आहेत. त्यामुळे 500 ग्रॅम, 250 ग्रॅम किंवा 100 ग्रॅम ही सोनं ठेवण्याची कायदेशीर कमाल मर्यादा आहे, असा सरळ अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल.
CBDTच्या इंस्ट्रक्शन नंबर 1916 नुसार, आयकर विभागाच्या शोध मोहिमेत कुटुंबाकडे आढळलेल्या दागिन्यांपैकी विवाहित महिलेकडे 500 ग्रॅम, अविवाहित महिलेकडे 250 ग्रॅम आणि पुरुष सदस्याकडे 100 ग्रॅमपर्यंतचे दागिने जप्त न करण्याची मार्गदर्शक भूमिका आहे. ही सूचना 11 मे 1994 रोजी जारी करण्यात आली होती.
असं समजणं धोकादायक ठरू शकतं. या प्रमाणांचा मुख्य संदर्भ सर्चदरम्यान दागिने जप्त करण्याशी आहे; ही सर्वसाधारणपणे ‘टॅक्स-फ्री गोल्ड लिमिट’ नाही. दागिन्यांचा स्रोत, मालकी, खरेदीची पद्धत आणि उपलब्ध कागदपत्रे यांचाही विचार केला जाऊ शकतो. त्यामुळे केवळ वजन मर्यादेत आहे म्हणून प्रत्येक परिस्थितीत चौकशीपासून पूर्ण संरक्षण मिळते, असे म्हणता येत नाही.
नागपूरमधील एका चार्टर्ड अकाउंटंटच्या घरावर 2016 मध्ये आयकर विभागाने सर्च केला होता. त्यावेळी सुमारे 2.434 किलो सोन्याचे दागिने, अंदाजे 90.59 लाख रुपयांच्या मूल्याचे, आढळले. सुरुवातीला मोठ्या रकमेचा हिस्सा ‘अनएक्सप्लेंड’ मानून कर आकारणी करण्यात आली. मात्र, प्रकरण ITATपर्यंत गेल्यानंतर दागिने कोणाचे आहेत आणि त्यांचा स्रोत काय आहे, याचा सविस्तर विचार करण्यात आला. पालकांकडून मुलींच्या जन्माच्या वेळी दागिने भेट मिळाल्याचे सांगितले. त्यासंदर्भातील मूल्यांकन अहवालातही दागिने पत्नीच्या नावावर असल्याचे नमूद होते. ITATने परिस्थितीचा विचार करून ही बाजू स्वीकारली.
संबंधित व्यक्तीच्या नावावर 121.5 ग्रॅम दागिने असल्याचे प्रकरणात नमूद झाले. त्यापैकी 72.6 ग्रॅम सोन्याची खरेदी बँकिंग माध्यमातून झाल्याचे आणि ती लेखा नोंदींमध्ये असल्याचे सांगण्यात आले. उर्वरित 48.9 ग्रॅम दागिन्यांच्या स्रोतावर प्रश्न उपस्थित झाला. मात्र, व्यक्तीचे वय, वैवाहिक स्थिती, दोन मुली आणि कौटुंबिक परिस्थिती लक्षात घेता ही मात्रा असामान्य नसल्याचे ITATने मानले.
सोनं खरेदी करताना खरेदीचे बिल, पेमेंटचा पुरावा आणि शक्य असल्यास बँक व्यवहाराची नोंद जपून ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. वारसा किंवा कुटुंबीयांकडून भेट म्हणून मिळालेले दागिने असल्यास त्याचा संदर्भ, उपलब्ध कागदपत्रे किंवा इतर पुरावे सुरक्षित ठेवणे उपयोगी ठरू शकते. यामुळे भविष्यात दागिन्यांच्या मालकीबाबत किंवा स्रोताबाबत प्रश्न निर्माण झाल्यास स्पष्टीकरण देणे सोपे होते.
सर्वात महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे भारतामध्ये घरात सोनं ठेवण्यावर ठरावीक सार्वत्रिक कमाल मर्यादा नाही. CBDTच्या मार्गदर्शक सूचनेतील 500/250/100 ग्रॅम हे प्रामुख्याने सर्चच्या वेळी दागिने जप्त करण्यासंदर्भातील निकष आहेत. त्यापेक्षा जास्त सोनं असल्यास ते आपोआप बेकायदेशीर ठरत नाही; मात्र त्याचा कायदेशीर स्रोत आणि मालकी स्पष्ट करण्याची क्षमता महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे ‘इतकं सोनं ठेवलं की आयकर रेड कधीच होणार नाही’ असा दावा अचूक नाही.