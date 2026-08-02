/कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये खेळाडूंना मिळणाऱ्या सुवर्णपदकात किती सोनं असतं?

How Much Gold In Commonwealth Games 2026 Gold Medal : कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये 10 व्या दिवशी खेळाडूंनी पदकांची लयलूट केली. शनिवारी खेळाडूंनी भारतासाठी तब्बल 16 पदकं जिंकली त्यामुळे आतापर्यंत स्पर्धेत भारताच्या खात्यात एकूण 39 पदकांचा समावेश आहे. यात भारताच्या खात्यात एकूण 13 सुवर्णपदकं आहेत. तेव्हा या सुवर्णपदकात नेमकं किती सोनं असतं याविषयी जाणून घेउयात.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये शनिवारी दिवसाच्या सुरुवातीला भारत मेडल टॅलीमध्ये दहाव्या क्रमांकावर होता. मात्र खेळाडूंनी दहाव्या दिवशी मोठी कामगिरी केली आणि त्यांनी तब्बल 16 पदकं भारताला मिळवून दिली. यात यात आठ सुवर्ण, पाच रौप्य आणि तीन कांस्य पदकांचा समावेश होता.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये भारतीय बॉक्सरनी जबरदस्त कामगिरी केली. त्यांनी बॉक्सिंगमध्ये 10 पदकं पटकावली असून ज्यात सात सुवर्ण, तीन रौप्य पदकांचा देखील समावेश होता.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये भारताच्या खेळाडूंनी पटकावलेल्या 39 पदकांमध्ये 13 सुवर्ण, 17 रौप्य आणि 9 कांस्य पदकांचा समावेश आहे. मात्र तुम्हाला माहितीये का की ही पदकं नेमकी कोणत्या धातूने बनवली जातात.
ग्लासगोमध्ये होत असलेल्या कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये मिळणाऱ्या पदकांचं डिझाईन मिलित्सा मिलेनकोवा यांनी केली असून Glasgow School of Art (GSA) ने स्पर्धेची पदकं तयार केली आहेत.
ग्लासगोमध्ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये मिळणाऱ्या पदकांचा आकार हा त्रिकोणी पण वक्र कडा असलेला आहे. तर यावरील डिझाइन ग्लासगो शहराची ओळख, औद्योगिक वारसा, Finnieston Crane आणि स्कॉटिश tartan यांपासून प्रेरित आहे.
कॉमनवेल्थ गेम्समधील सुवर्ण पदक हे पूर्णपणे सोन्याचे नसते. कॉमनवेल्थ आणि ऑलम्पिक स्पर्धांमध्ये मिळणारे सुवर्ण पदक हे चांदीचे बनवलेले असून त्यावर सोन्याचा पातळ थर दिलेला असतो.
ग्लासगो येथे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये मिळणाऱ्या सुवर्ण पदकात 6 ग्रॅम सोनं असतं आणि 500+ ग्रॅम चांदी असते. तर स्पर्धेत मिळणाऱ्या रौप्य पदकात सोन्याचा थर नसतो मात्र ते पदक 500+ ग्रॅम चांदीने बनलेले असते. तर कांस्य पदक हे मुख्यत्वे तांब्याच्या आणि मिश्र धातूंनी बनलेले असते.