Marathi News
  • भारताच्या तिजोरीत किती सोनं? किती आहे त्याची सध्याची बाजारातील किंमत?

How Much Gold India Have :  सध्याच्या घडीला जगात तणाव, युद्धजन्य स्थिती, निर्बंध आणि आर्थिक अनिश्चितता वाढत असताना सोनं हे पुन्हा एकदा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थांसाठी एक आवश्यक ढाल बनलेलं आहे. भारत हा रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून  जगातील सर्वात मोठ्या अधिकृत सोन्याच्या साठ्यांपैकी राखतो. मात्र २०२५ मध्ये रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नवीन सोन्याच्या खरेदीत लक्षणीय घाट केली आहे.   

Pooja Pawar | Jan 23, 2026, 02:03 PM IST
भारताकडे असलेला अधिकृत सोन्याचा साठा अंदाजे 880.18 मेट्रिक टन इतका आहे. याची किंमत ही सध्याच्या घडीला जवळपास 113.32 बिलियन डॉलर इतकं असण्याचा अंदाज आहे.   

भारतीय चलनात याची एकूण किंमत ही 9.5 लाख कोटी रुपये आहे. यामुळे सोने देशाच्या तिजोरीतील सर्वात मौल्यवान संपत्तींपैकी एक बनते.  

भारताकडे असलेल्या एकूण परकीय चलन साठ्यात सोन्याचा वाटा मोठा आहे. जो सध्या एकूण परकीय चलन साठ्याच्या 16.02 टक्के  आहे.  

याची किंमत जवळपास 687 बिलियन डॉलर इतकी आहे. ही मागील दोन दशकांमधील सोन्याची सर्वात जास्त भागीदारी आहे. या पावलावरून भारताचे अमेरिकन डॉलरवरील अत्यधिक अवलंबित्व कमी करण्याचा आणि जागतिक आर्थिक धक्के, निर्बंध आणि चलन अस्थिरतेपासून आपल्या राखीव निधीचे संरक्षण करण्याचा हेतू दिसून येतो.  

मागील काही वर्षात भारताने आपलं सोनं पुन्हा परत आणण्यासाठी लक्ष दिलं आहे. सध्या भारतात सुमारे 510 ते 575 टन सोने सुरक्षितपणे साठवलेले आहे.  

मुख्यत्वे मुंबई, नागरपूरमध्ये असलेल्या आरबीआयच्या तिजोरीत हे सोनं ठेवलेलं आहे. जवळपास 290 टन सोनं हे बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक फॉर इंटरनेशनल सेटेलमेंट्स सारख्या विश्वासार्ह संस्थांकडे विदेशात ठेवलेलं आहे.   

मागच्या तीन वर्षात भारताने जवळपास 274 सोनं परत मागवलं आहे. भू राजकीय जोखीम, जागतिक निर्बंध आणि धोरणात्मक राष्ट्रीय मालमत्तेवर थेट नियंत्रणाची गरज यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.  

2025 मध्ये आरबीआयच्या सोने खरेदीत मोठी घट झाल्याचं दिसून येतं. जिथे आरबीआयने 2024 मध्ये 72.6 टन सोनं खरेदी केलं तिथे 2025 मध्ये त्यांनी फक्त 4.02 टन सोनं खरेदी केलं. ही खरेदी 8 वर्षातील सर्वात कमी सोनं खरेदी आहे. 

