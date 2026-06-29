मोदींच्या 'वर्षभर सोनं खरेदी नको' या आवाहनानंतर 50 दिवसांत सोन्या-चांदीचे दर किती रुपयांनी घसरले? थक्क करणारी आकडेवारी

देशातील आघाडीचे नेते असलेल्या पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या आवाहनानंतर सोन्याचे आणि चांदीचे दर मागील 50 दिवसांमध्ये किती बदलले आहेत यावर आपण एक नजर टाकूयात...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या आवाहनानंतर कशाप्रकारे 50 दिवसांमध्ये सोन्याच्या आणि चांदीच्या दरांवर परिणाम झाले आहेत जाणून घ्या सविस्तरपणे...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी परदेशी चलन वाचवण्यासाठी वर्षभर सोनं-चांदी खरेदी करु नका असं आवाहन देशातील नागरिकांना 50 दिवसांपूर्वी केलं होतं.
मोदींच्या या आवहानावरुन मोठा वाद निर्माण झाला होता. मात्र पंतप्रधान मोदींनी 8 मे रोजी केलेल्या या आवहानानंतर सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये किती घसरण झाली आहे, हे तुम्हाला माहितीये का?
मोदींनी ज्या दिवशी सोनं-चांदी खरेदी करु नका असं आवाहन केलं त्या दिवशी सोन्याचे दर प्रति तोळा 1 लाख 51 हजार 078 रुपये इतके होते.
मोदींनी आवाहन केलं त्याच दिवशी, म्हणजेच 8 मे 2026 रोजी चांदीचा दर किलोमागे 2 लाख 55 हजार 600 रुपये इतका होता.
त्यानंतर 50 दिवसांनी म्हणजेच 27 जून रोजी सोन्याचा भाव हा प्रति तोळा 1 लाख 44 हजार 570 रुपये इतका आहे.
तर मोदींच्या आवाहनानंतर 50 दिवसांनी म्हणजेच 27 जून रोजी चांदीचा भाव 2 लाख 23 हजार 260 रुपये प्रति किलो इतका आहे.
म्हणजेच मोदींनी वर्षभर सोनं खरेदी थांबवा असं आवाहन केल्यापासून 50 दिवसांमध्ये सोन्याचा दर प्रति तोळा 6508 रुपयांनी कमी झाल्याचं दिसून आलं आहे.
तर दुसरीकडे चांदीसंदर्भात बोलायचं झालं तर मागील 50 दिवसांमध्ये चांदीच्या दरांमध्ये तब्बल 32 हजार 340 रुपयांची घसरण पाहायला मिळत आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य वृत्तसंस्था आणि एआयवरुन साभार)