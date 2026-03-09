English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • फोटो
  • विश्वविजेत्या भारतीय संघाला मिळणार 27.48 कोटी रुपये, एकट्या सूर्यकुमार किती मिळणार? कर्णधाराची कमाई किती?

T20 World Cup Prize Money India: भारतीय क्रिकेट संघाने टी-20 वर्ल्डकप जिंकत 27.48 कोटी रुपयांचं बक्षीसही जिंकलं आहे. वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवला बक्षिसात काही वेगळी रक्कमही मिळाली का?  

Shivraj Yadav | Mar 09, 2026, 10:35 PM IST
T20 World Cup Prize Money: टी-20 वर्ल्डकपमध्ये सर्वाधिक वेळा ट्रॉफी जिंकण्याचा रेकॉर्ड आता भारतीय संघाच्या नावे आहे. 8 मार्चला भारतीय संघाने न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव करत सलग दुसऱ्यांदा टी-20 वर्ल्डकप जिंकण्याची किमया केली. भारताने 2026 चा वर्ल्डकप सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात जिंकला आहे. सूर्यकुमार यादवने कर्णधार म्हणून इतिहास रचला आहे. याशिवाय त्याची वैयक्तिक कामगिरीही चांगली होती.   

कर्णधार सूर्यकुमार यादवने वर्ल्डकपमधील 9 डावांमध्ये 242 धावा केल्या. 84 ही त्याची सर्वोच्च धावसंख्या ठरली.   

वर्ल्डकपमधील आपल्या कामगिरीसाठी सूर्यकुमार यादवला वेगळं बक्षीस मिळालं का? एकूण त्याने किती कमाई केली जाणून घ्या.   

भारतीय संघाला टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्याबद्दल 27.48 कोटींची बक्षीस रक्कम मिळाली आहे. ही रक्कम खेळाडू, प्रशिक्षक आणि सपोर्ट स्टाफमध्ये वाटली जाणार आहे.   

दरम्यान भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवला बक्षिसात काही वेगळी रक्कम किंवा पुरस्कार मिळालेला नाही.  

सूर्यकुमार यादवला बक्षीस रकमेतील काही भाग आणि मॅच फी मिळेल. त्याला त्याव्यतिरिक्त वेगळी बक्षीस रक्कम दिली जाणार आहे.   

दुसरीकडे, संजू सॅमसनला 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' ठरल्याने 21 लाखांची रक्कम मिळाली आहे. संजूने पाच डावांमध्ये 321 धावा केल्या, ज्यात सलग तीन अर्धशतकांचा समावेश होता.   

दरम्यान, जसप्रीत बुमराहला अंतिम सामन्यात सामनावीर म्हणून घोषित केल्याबद्दल 8.4 लाख मिळाले आहेत. त्याच्या आणि संजू सॅमसनशिवाय इतर कोणत्याही खेळाडूला अतिरिक्त बक्षीस रक्कम मिळाली नाही.  

