विश्वविजेत्या भारतीय संघाला मिळणार 27.48 कोटी रुपये, एकट्या सूर्यकुमार किती मिळणार? कर्णधाराची कमाई किती?
T20 World Cup Prize Money India: भारतीय क्रिकेट संघाने टी-20 वर्ल्डकप जिंकत 27.48 कोटी रुपयांचं बक्षीसही जिंकलं आहे. वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवला बक्षिसात काही वेगळी रक्कमही मिळाली का?
Shivraj Yadav | Mar 09, 2026, 10:35 PM IST
T20 World Cup Prize Money: टी-20 वर्ल्डकपमध्ये सर्वाधिक वेळा ट्रॉफी जिंकण्याचा रेकॉर्ड आता भारतीय संघाच्या नावे आहे. 8 मार्चला भारतीय संघाने न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव करत सलग दुसऱ्यांदा टी-20 वर्ल्डकप जिंकण्याची किमया केली. भारताने 2026 चा वर्ल्डकप सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात जिंकला आहे. सूर्यकुमार यादवने कर्णधार म्हणून इतिहास रचला आहे. याशिवाय त्याची वैयक्तिक कामगिरीही चांगली होती.
