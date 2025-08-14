Arjun Tendulkar is Engaged :अर्जुन तेंडुलकरची संपत्ती किती? उत्पन्नाचा स्त्रोत काय? मुंबई ते लंडनपर्यंत आलिशान घरं
Arjun Tendulkar Net Worth: सचिन तेंडुलकरचा लेक अर्जुन तेंडुलकर त्याच्या साखरपुड्यामुळे चर्चेत आला आहे. मुंबईतील एका प्रसिद्ध व्यावसायिकाच्या मुलीशी त्याचा साखरपुडा झाला आहे.
Neha Choudhary | Aug 14, 2025, 08:19 AM IST
अर्जुन तेंडुलकरचा साखरपुडा
लहानपापासूनच क्रिकेटची आवड
अर्जुनची एकूण संपत्ती किती?
मुंबई आणि लंडनमध्ये घर
आयपीएलमधून सर्वाधिक कमाई
आयपीएलमधून किती कमाई?
आयपीएलमध्ये पहिल्यांदाच अर्जुनला 2021 मध्ये मुंबई इंडियन्सने त्याच्या 20 लाखांच्या बेस प्राईसवर करारबद्ध केले होते. त्यानंतर 2022 मध्ये मुंबईने पुन्हा अर्जुनला 30 लाख रुपयांना खरेदी केले. त्यानंतर अर्जुन मुंबई इंडियन्ससोबतच राहिला आहे. गेल्या 5 वर्षात अर्जुनने आयपीएलमधून 1 कोटी 40 लाख रुपये कमावले आहेत.
क्रिकेटमधून वार्षिक उत्पन्न किती?
अर्जुन तेंडुलकर रणजी ट्रॉफीमध्ये गोव्याकडून खेळतो. याशिवाय तो विजय हजारे ट्रॉफी आणि सय्यद मुश्ताक अली टी-20 स्पर्धेत गोव्याकडून खेळतो. या स्पर्धांमध्ये खेळून तो चांगली कमाई करतो. अर्जुन दरवर्षी देशांतर्गत क्रिकेट खेळून सुमारे 10 लाख रुपये कमवतो. क्रिकेटमधून त्याचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे 50 लाख रुपये आहे. अर्जुनच्या वार्षिक उत्पन्नापैकी सुमारे 75 ते 80 टक्के आयपीएलमधून मिळते. तो देशांतर्गत क्रिकेटमधून सुमारे 25 टक्के कमाई करतो.
मुंबईतील घराची किंमत किती?
अर्जुन तेंडुलकर त्याचे वडील सचिन यांच्यासोबत मुंबईतील एका आलिशान परिसरात एका आलिशान घरात राहतो . तेंडुलकरचे घर 6000 चौरस फूट पसरलेले आहे. त्यात अनेक मजले, दोन तळघर आणि एक टेरेस आहे. तेंडुलकरच्या घरात एक हिरवीगार बाग, एक आधुनिक बैठकीची खोली आणि एक आलिशान जेवणाचे क्षेत्र देखील आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सचिनने 2007 मध्ये हा बंगला 39 कोटी रुपयांना खरेदी केला होता, परंतु पूर्णपणे नूतनीकरण केलेल्या घराची किंमत आता सुमारे 100 कोटी रुपये आहे.
