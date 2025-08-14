English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Arjun Tendulkar is Engaged :अर्जुन तेंडुलकरची संपत्ती किती? उत्पन्नाचा स्त्रोत काय? मुंबई ते लंडनपर्यंत आलिशान घरं

Arjun Tendulkar Net Worth: सचिन तेंडुलकरचा लेक अर्जुन तेंडुलकर त्याच्या साखरपुड्यामुळे चर्चेत आला आहे. मुंबईतील एका प्रसिद्ध व्यावसायिकाच्या मुलीशी त्याचा साखरपुडा झाला आहे. 

Neha Choudhary | Aug 14, 2025, 08:19 AM IST
अर्जुन तेंडुलकरचा साखरपुडा

Arjun Tendulkar Net Worth

अर्जुन तेंडुलकर याचा साखरपुडा सानिया चांडोकशी झाला आहे. दोन्ही कुटुंबातील सदस्य आणि काही जवळचे मित्र आणि नातेवाईक यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला आहे. 

लहानपापासूनच क्रिकेटची आवड

Arjun Tendulkar Net Worth

अर्जुन हा डावखुरा वेगवान गोलंदाज असून वडिलांप्रमाणेच अर्जुननेही लहानपापासूनच क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली. अर्जुन स्थानिक पातळीवर गोव्याकडून खेळतो. 

अर्जुनची एकूण संपत्ती किती?

Arjun Tendulkar Net Worth

अर्जुनचा साखरपुडा ठरल्यानंतर अर्जुनची एकूण संपत्ती किती आहे याची चर्चा रंगली आहे. तर आम्ही तुम्हाला सांगतो अर्जुन आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्ससोबत करार केला आहे.   

मुंबई आणि लंडनमध्ये घर

Arjun Tendulkar Net Worth

अर्जुन त्याच्या पालकांसोबत मुंबईतील एका आलिशान घरात राहतो. त्याचा वडिलांचेही लंडनमध्ये आलिशान घर आहे. सानिया चंडोका रवि घईची मुलगी आहे. मुंबईतील नामांकित कुटुंबाशी यांचा संबंध आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्जुनच्या भावी पत्नीचा संबंध सारा तेंडुलकरशी देखील आहे. 

आयपीएलमधून सर्वाधिक कमाई

Arjun Tendulkar Net Worth

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अर्जुन तेंडुलकरची एकूण संपत्ती सुमारे 22 कोटी आहे. अर्जुनने आयपीएलमधून सर्वाधिक पैसे कमावले आहेत.   

आयपीएलमधून किती कमाई?

Arjun Tendulkar Net Worth

आयपीएलमध्ये पहिल्यांदाच अर्जुनला 2021 मध्ये मुंबई इंडियन्सने त्याच्या 20 लाखांच्या बेस प्राईसवर करारबद्ध केले होते. त्यानंतर 2022 मध्ये मुंबईने पुन्हा अर्जुनला 30 लाख रुपयांना खरेदी केले. त्यानंतर अर्जुन मुंबई इंडियन्ससोबतच राहिला आहे. गेल्या 5 वर्षात अर्जुनने आयपीएलमधून 1 कोटी 40 लाख रुपये कमावले आहेत.

क्रिकेटमधून वार्षिक उत्पन्न किती?

Arjun Tendulkar Net Worth

अर्जुन तेंडुलकर रणजी ट्रॉफीमध्ये गोव्याकडून खेळतो. याशिवाय तो विजय हजारे ट्रॉफी आणि सय्यद मुश्ताक अली टी-20 स्पर्धेत गोव्याकडून खेळतो. या स्पर्धांमध्ये खेळून तो चांगली कमाई करतो. अर्जुन दरवर्षी देशांतर्गत क्रिकेट खेळून सुमारे 10 लाख रुपये कमवतो. क्रिकेटमधून त्याचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे 50 लाख रुपये आहे. अर्जुनच्या वार्षिक उत्पन्नापैकी सुमारे 75 ते 80 टक्के आयपीएलमधून मिळते. तो देशांतर्गत क्रिकेटमधून सुमारे 25 टक्के कमाई करतो.

मुंबईतील घराची किंमत किती?

Arjun Tendulkar Net Worth

अर्जुन तेंडुलकर त्याचे वडील सचिन यांच्यासोबत मुंबईतील एका आलिशान परिसरात एका आलिशान घरात राहतो . तेंडुलकरचे घर 6000 चौरस फूट पसरलेले आहे. त्यात अनेक मजले, दोन तळघर आणि एक टेरेस आहे. तेंडुलकरच्या घरात एक हिरवीगार बाग, एक आधुनिक बैठकीची खोली आणि एक आलिशान जेवणाचे क्षेत्र देखील आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सचिनने 2007 मध्ये हा बंगला 39 कोटी रुपयांना खरेदी केला होता, परंतु पूर्णपणे नूतनीकरण केलेल्या घराची किंमत आता सुमारे 100 कोटी रुपये आहे.

लंडनमधील लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंडजवळ अपार्टमेंट

Arjun Tendulkar Net Worth

अर्जुन तेंडुलकरचे वडील सचिन यांनी लंडनमधील लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंडजवळ एक अपार्टमेंट घेतले आहे. सचिन आणि त्याचे कुटुंब उन्हाळ्याच्या सुट्टीसाठी अनेकदा त्यांच्या लंडनमधील घरी जातात. सचिनची क्रिकेट अकादमी देखील त्याच्या घराजवळ आहे. अर्जुन अनेकदा त्याचे वडील सचिनसोबत या घरात दिसतो. अर्जुन जेव्हा लंडनमध्ये असतो तेव्हा तो त्याच्या वडिलांच्या क्रिकेट अकादमीमध्ये सराव करतो.

