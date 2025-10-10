Nobel Prize Money: नोबेलसह विजेत्याला बक्षीस म्हणून किती रक्कम मिळते? इतका पैसा मिळतो की...
Nobel Peace Prize Money: व्हेनेझुएलाच्या विरोधी पक्षनेत्या मारिया कोरिना मचाडो यांना त्यांच्या देशातील लोकशाहीला चालना देण्यासाठी आणि हुकूमशाहीविरुद्ध लढण्यासाठी केलेल्या कामाबद्दल नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
Shivraj Yadav | Oct 10, 2025, 07:55 PM IST
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
अल्फ्रेड नोबेल यांनी त्यांच्या मृत्यूच्या एक वर्ष आधी, 27 नोव्हेंबर 1895 रोजी त्यांच्या मृत्युपत्रावर स्वाक्षरी केली. त्यांनी त्यांच्या संपत्तीचा बहुतांश भाग, 31 दशलक्ष स्वीडिश क्रोनर "सेफ सिक्युरिटीज" मध्ये गुंतवलेल्या निधीला समर्पित केला. या गुंतवणुकीतून मिळणारे उत्पन्न दरवर्षी अशा लोकांना बक्षिसे म्हणून वाटले जायचे ज्यांच्या कार्यामुळे मानवतेला मोठा फायदा झाला.
8/10
9/10