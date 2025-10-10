English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Nobel Prize Money: नोबेलसह विजेत्याला बक्षीस म्हणून किती रक्कम मिळते? इतका पैसा मिळतो की...

Nobel Peace Prize Money: व्हेनेझुएलाच्या विरोधी पक्षनेत्या मारिया कोरिना मचाडो यांना त्यांच्या देशातील लोकशाहीला चालना देण्यासाठी आणि हुकूमशाहीविरुद्ध लढण्यासाठी केलेल्या कामाबद्दल नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर झाला आहे.   

Shivraj Yadav | Oct 10, 2025, 07:55 PM IST
twitter
1/10

Nobel  Prize Money:  2025 च्या नोबेल शांतता पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली आहे.  

twitter
2/10

जगातील सर्वात प्रतिष्ठित पुरस्कारांपैकी एक असणारा हा पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर विजेत्यांच्या नावासोबत मिळणाऱ्या बक्षीस रकमेबद्दलही उत्सुकता असते.  

twitter
3/10

व्हेनेझुएलाच्या विरोधी पक्षनेत्या मारिया कोरिना मचाडो यांना त्यांच्या देशातील लोकशाहीला चालना देण्यासाठी आणि हुकूमशाहीशी लढण्यासाठी केलेल्या कामासाठी नोबेल शांतता पुरस्कार देण्यात आला.  

twitter
4/10

1901 मध्ये स्वीडिश रसायनशास्त्रज्ञ आणि संशोधक अल्फ्रेड नोबेल यांच्या इच्छेनुसार स्थापन झालेले नोबेल पारितोषिक, "मानवजातीसाठी सर्वात मोठे फायदे" देणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांना सन्मानित केले जातात.   

twitter
5/10

हे पुरस्कार शांती, साहित्य, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, शरीरक्रियाविज्ञान किंवा वैद्यकशास्त्र आणि आर्थिक विज्ञान अशा सहा श्रेणीत दिले जातात.   

twitter
6/10

अल्फ्रेड नोबेल यांनी त्यांच्या मृत्यूच्या एक वर्ष आधी, 27 नोव्हेंबर 1895 रोजी त्यांच्या मृत्युपत्रावर स्वाक्षरी केली. त्यांनी त्यांच्या संपत्तीचा बहुतांश भाग, 31 दशलक्ष स्वीडिश क्रोनर "सेफ सिक्युरिटीज" मध्ये गुंतवलेल्या निधीला समर्पित केला. या गुंतवणुकीतून मिळणारे उत्पन्न दरवर्षी अशा लोकांना बक्षिसे म्हणून वाटले जायचे ज्यांच्या कार्यामुळे मानवतेला मोठा फायदा झाला.  

twitter
7/10

पुरस्कारासोबतच, विजेत्यांना पदक आणि डिप्लोमा देखील प्रदान केला जातो.  

twitter
8/10

नॉर्वेजियन शिल्पकार गुस्ताव विगेलँड आणि एरिक लिंडबर्ग यांच्या सहकार्याने शांती पुरस्काराचे पदक तयार करण्यात आले. 1902 मध्ये पहिल्यांदा पुरस्कार सोहळ्यासाठी याचा वापर करण्यात आला.  

twitter
9/10

मूळतः हे पदक 23 कॅरेट सोन्याचे बनलेले होते आणि त्याचे वजन 192 ग्रॅम होते. 1980 पासून, त्याच्यात बदल करत १८ कॅरेट सोन्याचा वापर करण्यात आला. तद्याचं वजन वाढवून 196 ग्रॅम झालं. परंतु त्याचा 6.6 सेमी व्यास कायम आहे.  

twitter
10/10

नोबेल शांतता पुरस्कार वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, बक्षीस रकमेत 11 दशलक्ष स्वीडिश क्रोनर (साधारण 1 कोटी डॉलर) मिळतात.  

twitter
पुढील
अल्बम

80000000 इतक्या रुपयांचा रेडा, नाव विधायक... वर्षाला IT मधील कर्मचाऱ्यापेक्षा 5 पट कमाई, नेमकं असं काय करतो?

पुढील अल्बम

80000000 इतक्या रुपयांचा रेडा, नाव विधायक... वर्षाला IT मधील कर्मचाऱ्यापेक्षा 5 पट कमाई, नेमकं असं काय करतो?

80000000 इतक्या रुपयांचा रेडा, नाव विधायक... वर्षाला IT मधील कर्मचाऱ्यापेक्षा 5 पट कमाई, नेमकं असं काय करतो?

80000000 इतक्या रुपयांचा रेडा, नाव विधायक... वर्षाला IT मधील कर्मचाऱ्यापेक्षा 5 पट कमाई, नेमकं असं काय करतो? 9
पहिल्यांदाच दोन Black Hole आले आमने - सामने; अंतराळात होणार महाभयंकर...वैज्ञानिकही घाबरले

पहिल्यांदाच दोन Black Hole आले आमने - सामने; अंतराळात होणार महाभयंकर...वैज्ञानिकही घाबरले

पहिल्यांदाच दोन Black Hole आले आमने - सामने; अंतराळात होणार महाभयंकर...वैज्ञानिकही घाबरले 11
दिवाळीत कार घेताय? हे पाहा 7 Seater Car चे 5 परवडणारे पर्याय; शेवटची तर फक्त 6 लाखांना

दिवाळीत कार घेताय? हे पाहा 7 Seater Car चे 5 परवडणारे पर्याय; शेवटची तर फक्त 6 लाखांना

दिवाळीत कार घेताय? हे पाहा 7 Seater Car चे 5 परवडणारे पर्याय; शेवटची तर फक्त 6 लाखांना 10
&#039;मोदींनी अमित शाहांपासून सावध रहावं, त्यांच्यावर विश्वास ठेऊ नये! ते मीर जाफर...&#039;; कोणी केलं हे विधान?

'मोदींनी अमित शाहांपासून सावध रहावं, त्यांच्यावर विश्वास ठेऊ नये! ते मीर जाफर...'; कोणी केलं हे विधान?

'मोदींनी अमित शाहांपासून सावध रहावं, त्यांच्यावर विश्वास ठेऊ नये! ते मीर जाफर...'; कोणी केलं हे विधान? 10