Marathi News
  Marathi News
  फोटो
  • नगरसेवक आणि नगराध्यक्षांना किती पगार मिळतो? आकडा जाणून शॉक व्हाल

नगरसेवक आणि नगराध्यक्षांना किती पगार मिळतो? आकडा जाणून शॉक व्हाल

Vanita Kamble | Dec 22, 2025, 04:35 PM IST
Maharashtra Local Body Election Results 2025 :  राज्यातील  288 नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. 288 नगराध्य तर या सर्व नगर परिषद आणि नगर पंचायतींमध्ये हजारो नगरसवेक निवडून आले आहेत. हे सर्व लोकप्रतिमी आपल्या प्रभागातील नागरी समस्या सोडवतात. जनसेवा करणाऱ्या या नगरसेवक आणि नगराध्यक्षांना किती पगार मिळतो? याची उत्सुकता सर्वांनाच आहे. यांच्या पगाराचा आकडा जाणून शॉक व्हाल.

खासदार, आमदार तसेच मुख्यमंत्री, विविध खात्यांचे मंत्री यांच्याप्रमाणे  नगरसेवक आणि नगराध्यक्षांना देखील जनतेत तितकाच मान सन्मान असतो. नगरसेवक आणि नगराध्यक्षांना देखील पगाराच्या स्वरुपात मानधन दिले जाते. जाणून घेऊया नगरसेवक आणि नगराध्यक्षांना किती पगार मिळतो?

काही ठिकाणी जुन्या नियमांनुसार मानधन कमी होतं, पण वेळोवेळी शासन निर्णयांमुळे रक्कम बदलते. मानधनाव्यतिरिक्त नगरसेवक तसेच नगराध्यक्षांना  बैठक भत्ता, प्रवास भत्ता आणि इतर सुविधा मिळतात.  

नगराध्यक्षांचं मानधन नगरसेवकांपेक्षा जास्त आहे. नगराध्यक्षां साधारण ₹25,000 ते ₹50,000 दरम्यान मानधन मिळते. 

छोट्या शहरांमध्ये किंवा नगरपरिषदांमध्ये  10,000 ते ₹20,000 दरम्यान मानधन दिले जाते.

मुंबईसारख्या A+ ग्रेड महानगरपालिकेत नगरसेवकांना दरमहा सुमारे ₹25,000 पर्यंत मानधन मिळतं.  

महानगरपालिका, नगरपरिषद किंवा नगरपंचायत, संस्थेचा दर्जा जितका मोठा, तितकं मानधन जास्त मिळते. 

नगरसेवक तसेच नगराध्यक्षांना दिले जाणारे मानधन म्हणजे लोकप्रतिनिधी म्हणून काम केल्याबद्दल दिली जाणारी ठराविक रक्कम असते. ही रक्कम शहराच्या आकारावर आणि वर्गवारीवरीनुसार दिली जाते. यामुळेच प्रत्येत शहरात नगरसेवक तसेच नगराध्यक्षांना मिळणाऱ्या मानधानची रक्कम वेगळी असते.   

 नगरसेवक तसेच नगराध्यक्ष हे जनतेने निवडून दिलेले जनतेचे सेवक आहेत. यामुळे सरकारी नोकरीसारखा त्यांना पगार दिला जात नाही तर, त्यांना मासिक मानधन दिलं जातं.

