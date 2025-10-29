धावाच नाही तर पैशांमध्येच बाप बाप असतो... अर्जुनच्या वयाचा असताना सचिनकडे किती संपत्ती होती पहिलं का?
भारतीय क्रिकेट जगतात अनेक बापलेकाच्या जोड्या आहेत. मात्र त्यापैकी मास्टरब्लास्टर सचिन तेंडुलकर आणि अर्जुन तेंडुलकर यांची जोडी ही नेहमीच चर्चेत असते. अवघ्या वयाच्या १६ व्या वर्षी सचिनने भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. तर त्याचा मुलगा अर्जुन याला अद्याप भारतीय संघात संधी मिळालेली नाहीये. आज या बाप लेकाच्या एकूण संपत्ती आणि कमाईच्या आकड्यांबाबत जाणून घेऊयात.
Pooja Pawar | Oct 29, 2025, 03:02 PM IST
1/8
2/8
3/8
4/8
सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकरचं वय 25 आहे. 24 सप्टेंबर 1999 रोजी त्याचा जन्म झाला होता. सचिन तेंडुलकरच्या संपत्तीची नेहमीच चर्चा होत असते. अशावेळी सचिन हा वयाच्या पंचविशीत असताना किती कमाई करत होता आणि त्याच्या तुलनेत अर्जुन तेंडुलकर किती कमाई करतोय आणि त्याची संपत्ती किती याविषयी जाणून घेऊयात.
5/8
6/8
7/8