Marathi News
धावाच नाही तर पैशांमध्येच बाप बाप असतो... अर्जुनच्या वयाचा असताना सचिनकडे किती संपत्ती होती पहिलं का?

भारतीय क्रिकेट जगतात अनेक बापलेकाच्या जोड्या आहेत. मात्र त्यापैकी मास्टरब्लास्टर सचिन तेंडुलकर आणि अर्जुन तेंडुलकर यांची जोडी ही नेहमीच चर्चेत असते. अवघ्या वयाच्या १६ व्या वर्षी सचिनने भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. तर त्याचा मुलगा अर्जुन याला अद्याप भारतीय संघात संधी मिळालेली नाहीये. आज या बाप लेकाच्या एकूण संपत्ती आणि कमाईच्या आकड्यांबाबत जाणून घेऊयात.   

Pooja Pawar | Oct 29, 2025, 03:02 PM IST
भारताचा दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर याने भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मोठी कामगिरी केली आहे. क्रिकेट जगतातील अनेक मोठे रेकॉर्डस् त्याच्या नावावर केला आहे. सचिन तेंडुलकरची एकूण संपत्ती ही जवळपास 1,415 कोटी रुपये आहे.

टीम इंडियातून निवृत्ती झाल्यावर सुद्धा सचिन तेंडुलकरची कमाई काही कमी झालेली नाही. ब्रँड एंडोर्समेंट, व्यवसाय, बीसीसीआय पेन्शन इत्यादी अनेक माध्यमातून सचिन मोठी कमाई करतो.  

16 नोव्हेंबर 2013 रोजी सचिन तेंडुलकरने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. त्याच्या निवृत्तीला 12 वर्ष उलटून सुद्धा तो अजूनही जगातील सर्वात श्रीमंत खेळाडू आहे. 

सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकरचं वय 25 आहे. 24 सप्टेंबर 1999 रोजी त्याचा जन्म झाला होता. सचिन तेंडुलकरच्या संपत्तीची नेहमीच चर्चा होत असते. अशावेळी सचिन हा वयाच्या पंचविशीत असताना किती कमाई करत होता आणि त्याच्या तुलनेत अर्जुन तेंडुलकर किती कमाई करतोय आणि त्याची संपत्ती किती याविषयी जाणून घेऊयात. 

अर्जुन तेंडुलकर हा आयपीएल सामने, अर्जुन रणजी ट्रॉफी, विजय हज़ारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली तसेच इतर देशांतर्गत सामने खेळून कमाई करतो.   

देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये अर्जुन तेंडुलकर हा गोवा संघाकडून खेळतो. या माध्यमातून तो वर्षाला 10 लाखांची कमाई करतो. तर आयपीएलमध्ये अर्जुन मुंबई इंडियन्सचा भाग आहे.   

2021 मध्ये अर्जुनला मुंबईने 20 लाखांच्या बेस प्राईजवर करारबद्ध केले. 2022 मध्ये त्याला 30 लाखांना रिटेन केलं. 2024 मध्ये त्याला याचं पैशांवर कायम ठेवलं आहे. 2025 मध्ये अर्जुन तेंडुलकरला मुंबईने आयपीएल ऑक्शनमधून 30 लाखांना करारबद्ध केलं. 

वयाच्या 25 व्या वर्षी अर्जुन तेंडुलकर आणि सचिन तेंडुलकर यांची संपत्ती मोजली तर मीडिया रिपोर्ट्सनुसार सचिन तेंडुलकरकडे वयाच्या 25  व्या वर्षी 30 ते 50 कोटींचा मालक होता. तर अर्जुन तेंडुलकरची सध्या एकूण संपत्ती जवळपास 22 कोटी इतकी आहे. 

