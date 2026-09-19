/iPhone Duo दुरुस्तीसाठी किती खर्च येणार? Apple ने जाहीर केली अधिकृत रिपेअर कॉस्ट

आयफोन डुओ भारतात त्याच्या किमतीमुळे चर्चेत आहे. त्याच्या २५६ जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटची सुरुवातीची किंमत २९९,९०० आहे. पण जर तो खराब झाला, तर तुम्हाला किती खर्च येईल? यासंदर्भात तुम्हाला माहिती देणार आहोत.
ॲपलने नुकताच आपला पहिला फोल्डेबल फोन, आयफोन ड्युओ, लॉन्च केला आहे आणि भारतातील त्याच्या किमतीमुळे बरीच चर्चा सुरू झाली आहे. या फोनची किंमत २५६ जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी २९९,९००, ५१२ जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी ३२४,९००, १ टीबी स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी ३७४,९०० आणि २ टीबी स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी ४४९,९०० आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
साहजिकच, इतक्या महागड्या फोनला विशेष काळजीची गरज असते. तथापि, जर हा फोन चुकून तुमच्या हातातून पडला आणि खराब झाला, तर तो दुरुस्त करण्यासाठी किती खर्च येईल हे देखील तुम्हाला माहित असले पाहिजे. कंपनीने दुरुस्तीचा खर्च अधिकृतपणे जाहीर केला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
ॲपलने ॲपलकेअर+ (AppleCare+) असलेल्या ग्राहकांसाठी आयफोनच्या दोन्ही मॉडेल्सच्या दुरुस्तीचा खर्च अधिकृतपणे जाहीर केला आहे. अधिकृत सूचीनुसार, हा खर्च पुढीलप्रमाणे असेल: समोरच्या डिस्प्लेच्या नुकसानीसाठी २,५००, मागील काचेच्या नुकसानीसाठी २,५००, आतील डिस्प्लेच्या नुकसानीसाठी ८,९००, इतर अपघाती नुकसानीसाठी ८,९०० आणि चोरी किंवा हरवल्यास १५,९००. कृपया लक्षात घ्या की, या किमती ॲपलकेअर+ योजना असलेल्या ग्राहकांसाठी आहेत आणि यामध्ये सेवा शुल्काचा समावेश आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
ऍपलच्या वेबसाइटवरील माहितीनुसार, भारतात आयफोन ड्युओसाठी ऍपलकेअर+ ची किंमत ५१,९०० (२ वर्षांसाठी) आहे. चोरी आणि नुकसानीसह ऍपलकेअर+ ची किंमत ५९,९९० (२ वर्षांसाठी) आहे. जर तुम्हाला तुमचा आयफोन खराब होण्याची चिंता वाटत असेल, तर ऍपलकेअर+ प्लॅन घेण्याचा विचार करा. ज्यांच्याकडे हा प्लॅन नाही, त्यांना किती पैसे द्यावे लागतील याचा तपशील कंपनीने अद्याप दिलेला नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आयफोन ड्युओच्या 256GB मॉडेलची सुरुवातीची किंमत 2,99,900 रुपये आहे. भारतात आयफोन ड्युओसाठी ॲपल केअर+ ची किंमत ५१,९०० रुपये (२ वर्षे) आहे. Apple Care+ मध्ये अपघाती नुकसानीपासून संरक्षण आणि हार्डवेअर कव्हरेजचा समावेश आहे. पात्र अपघाती-नुकसानीच्या दुरुस्तीसाठी देखील सेवा शुल्क आकारले जाते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
फक्त स्क्रीनचे किंवा फक्त मागील काचेचे नुकसान झाल्यास रु. 2,500 सेवा शुल्क आकारले जाते. इतर अपघाती नुकसानीवर रु. ८,९०० सेवा शुल्क आकारले जाते. Apple Care+ मध्ये प्राधान्यक्रमाच्या तांत्रिक सहाय्याचाही समावेश आहे. ज्या खरेदीदारांना फोल्डेबल आयफोन दुरुस्तीच्या खर्चाची चिंता वाटते, त्यांच्यासाठी ही योजना विशेषतः उपयुक्त ठरू शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
५१,९०० च्या किमतीमुळे ॲपल केअर+ हा आयफोनसाठीच्या सर्वात महागड्या संरक्षण योजनांपैकी एक बनतो. एंट्री-लेव्हल आयफोन ड्युओची किंमत २९९,९०० आहे, म्हणजेच ॲपल केअर+ मुळे फोनच्या सुरुवातीच्या किमतीत अंदाजे १७% वाढ होते. ॲपल केअर+ सह २५६ जीबी मॉडेलची एकूण किंमत ३५१,८०० होते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
ॲपल केअर+ ही केवळ स्टँडर्ड वॉरंटीचा विस्तार नाही. आयफोन ड्युओसाठी, ही योजना ॲपलच्या अटी आणि लागू सेवा शुल्काच्या अधीन राहून हार्डवेअर कव्हरेज, प्राधान्य तांत्रिक सहाय्य आणि अपघाती नुकसान संरक्षण प्रदान करते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया