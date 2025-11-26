English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rohit Sharma Salary: 2026 टी20 वर्ल्ड कपचा ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर बनल्यावर रोहित शर्मा किती कमाई करणार? जाणून घ्या

Rohit Sharma T20 World Cup Brand Ambassador Salary: रोहित शर्माची 2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासाठी त्याला किती मानधन मिळणार आहे हे जाणून घ्या.   

Tejashree Gaikwad | Nov 26, 2025, 10:56 AM IST
What is salary of Rohit Sharma T20 World Cup Brand Ambassador Salary:  2026 टी20 वर्ल्ड कपसाठी भारताचा कर्णधार आणि जगभरातील सर्वाधिक लोकप्रिय क्रिकेटर रोहित शर्मा यांची ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयसीसीचे चेयरमन जय शाह यांनी अधिकृतरीत्या हा मोठा निर्णय जाहीर करताच सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली रोहितला या पदासाठी किती मानधन मिळणार?  

रोहित या भूमिकेत जागतिक क्रिकेटचा चेहरा म्हणून काम करणार आहेत. वर्ल्ड कप 7 फेब्रुवारी ते 8 मार्च 2026 दरम्यान भारत आणि श्रीलंकेत पार पडणार आहे, ज्यामध्ये 20 देशांचे संघ मैदानात उतरतील. स्पर्धेच्या प्रमोशनपासून ते जागतिक पातळीवरील ब्रँडिंगपर्यंत, या सर्व गोष्टींसाठी रोहितच मुख्य प्रतिनिधी असतील.  

ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर ही फक्त नावाची भूमिका नसते. या पदावर असलेला क्रिकेटर— आयसीसीच्या प्रमोशनल इव्हेंट्समध्ये हजेरी लावतो, मॅस्कॉट आणि थीम साँग लाँचमध्ये सहभागी होतो, मीडियाशी संवाद साधतो, जागतिक प्रेक्षकांसाठी स्पर्धेचे प्रमोशनल शूट्स करतो, तसेच जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांना वर्ल्ड कपकडे आकर्षित करण्यासाठी विविध देशांत प्रवासही करतो.

2026 वर्ल्ड कप हा भारतात मोठ्या प्रमाणावर आयोजित होणार असल्याने रोहितची उपस्थिती आयसीसीसाठी एक मोठा मार्केटिंग अ‍ॅडव्हांटेज असणार आहे.

आयसीसी सहसा ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडरचे मानधन सार्वजनिक करत नाही. यामागे कारण सोपे आहे, हे कॉन्ट्रॅक्ट पूर्णतः गोपनीय असते.

पण हे मानधन कसं ठरवतं याची प्रक्रिया अशी असते: खेळाडूची ब्रँड व्हॅल्यू त्याचे जाहिरातींचे बाजारमूल्य सोशल मीडिया पोहोच जागतिक ओळख आणि आयसीसीला त्या खेळाडूमुळे मिळणारा प्रमोशनल फायदा हे सर्व पाहूनच रक्कम ठरते.

ते एका सिंगल एंडोर्समेंटसाठी 3.5 ते 7 कोटी रुपये सहज घेतात. त्यामुळे ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून त्यांना मिळणारी रक्कमही काही कोटींच्या घरात असण्याची पूर्ण शक्यता आहे. ही रक्कम कमी-जास्त होऊ शकते, कारण आयसीसीचा करार हा सामान्य जाहिरातींच्या करारापेक्षा खूप वेगळा असतो. तसंच, ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडरला कधी कधी मानधन + परफॉर्मन्स बोनस + प्रमोशनल फी + ट्रॅव्हल पर्क्सही मिळतो.   

2024 टी20 वर्ल्ड कपसाठी युवराज सिंह, शाहिद आफ्रिदी, क्रिस गेल आणि उसैन बोल्ट यांची निवड झाली होती. पण, आयसीसीने त्यांना किती पैसे दिले, किंवा त्यांनी मानधन घेतलं की नाही, याबाबत कधीच खुलासा केलेला नाही. या पद्धतीनुसार 2026मध्येही रक्कमेचा विवरण जाहीर होण्याची शक्यता फारच कमी आहे.

2024 वर्ल्ड कप भारताने जिंकला, आणि रोहित कर्णधार म्हणून जागतिक पातळीवर सर्वाधिक चर्चेत राहिले. त्यांची कॅप्टन्सी, शांत स्वभाव, क्रिकेटिंग आयकॉन म्हणून लोकप्रियता, तसेच सोशल मीडिया इम्पॅक्ट खूप मोठा आहे. त्यामुळे आयसीसीसाठी रोहित हे जागतिक ब्रँड बिल्डिंगसाठी परफेक्ट चेहरा ठरतात.

