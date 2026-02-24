English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • 8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढणार? मूळ पगारात DA विलीन करण्याची का होतेय मागणी?

8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोग लवकरच लागू होणार आहे. पण याचा फायदा सगळ्याच कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही. शिवाय मूळ पगारात DA विलीन करण्याची यानंतर जोर धरत आहे. अशा स्थितीत आठव्या वेतन आयोगासंदर्भातील A To Z माहिती जाणून घ्या. 

Neha Choudhary | Feb 24, 2026, 04:12 PM IST
आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा जोरात सुरू आहे. पण हे लागू होण्यास उशीर झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होणार असं सांगण्यात आहे. एचआरए आणि टीए थकबाकी न मिळण्याची भीती आहे. हे आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची मागणी केलीय की डीए त्यांच्या मूळ पगारात विलीन करण्यात यावी. 

सरकारने असं संकेत दिलंय की वाढीव वेतन 1 जानेवारी 2026 पासून लागू करण्याची शक्यता आहे. पण अहवाल सादर करण्यासाठी आणि अंमलात आणण्यासाठी तब्बल 18 महिने किंवा त्याहून अधिक कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. हा विलंब कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागात पडू शकतो, तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे. म्हणूनच महागाई भत्ता (डीए) मूळ पगारात विलीन करण्याची मागणी जोर धरत आहे. 

आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे संकेत सरकारने दिलं आहे. यामुळे लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे वेतन वाढणार आहे. पण, सर्व सरकारी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा मिळणार नाहीय.   

आठव्या वेतनश्रेणीच्या शिफारशी थेट फक्त केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतनश्रेणीचे फायदे राज्य सरकार ठरवणार आहे. 

केंद्र सरकारच्या शिफारशी लागू करायच्या की नाही हे संबंधित राज्य सरकारवर अवलंबून असतं. कधीकधी, राज्य सरकारे स्वतःचे वेतन आयोग स्थापन करतात किंवा केंद्र सरकारच्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी सुधारित स्वरूपात लागू करण्याचा अधिकार त्यांना असतो. पण हे लागू होण्यास उशीर झाल्यास किती नुकसान होईल पाहूया.

समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचा 1 जानेवारी 2026 रोजीचा मूळ पगार ₹80,800 आणि 60% महागाई भत्ता आहे. 60% महागाई भत्ता म्हणजे ₹48,480 याचा अर्थ एकूण पगार (मूलभूत + महागाई भत्ता) ₹1,29,280 आहे. सध्या, एचआरए 30% (एक्स श्रेणी शहर) आहे.  ₹80,800 च्या 30% = ₹24,240 प्रति महिना.

पण जेव्हा डीए 25% पेक्षा कमी होतो तेव्हा एचआरए 30% वरून 24% पर्यंत कमी होतो. तर, नवीन एचआरए = ₹2,02,000 च्या 24% = ₹48,480.

आता फरक पाहा, जुना एचआरए ₹24,240 होता आणि नवीन ₹48,480 असावा, म्हणजे दरमहा सुमारे ₹24,230 चा फरक.

जर 18 महिन्यांपर्यंत एचआरएची थकबाकी मिळाली नाही, तर ₹24,230 × 18 = केवळ एचआरएमध्ये ₹4,36,140 नुकसान. 

आता TA जोडा. समजा ₹3,000 प्रति महिना, फरक असा आहे, ₹3,000 ×18 = ₹54,000. एकूण संभाव्य नुकसान = ₹4,36,140 + ₹54,000 ≈ ₹4.90 लाख. याचा अर्थ असा की 18 महिन्यांच्या विलंबामुळे 4.5 ते 5 लाख रुपयांचे नुकसान होणार आहे.

डीए विलीन झाला तर काय होईल?

जर 1 जानेवारी 2026 पासून बेसिकमध्ये 60% डीए जोडला गेला तर, नवीन बेसिक = ₹80,800 + 60% = ₹1,29,280. आता एचआरए 24% ₹1,29,280 × 24% = ₹31,027 दराने आकारला जाईल. या परिस्थितीत, एचआरएमधील फरक कमी होईल आणि एकूण नुकसान सुमारे 1 ते 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कमी होऊ शकते.

