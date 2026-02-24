8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढणार? मूळ पगारात DA विलीन करण्याची का होतेय मागणी?
8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोग लवकरच लागू होणार आहे. पण याचा फायदा सगळ्याच कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही. शिवाय मूळ पगारात DA विलीन करण्याची यानंतर जोर धरत आहे. अशा स्थितीत आठव्या वेतन आयोगासंदर्भातील A To Z माहिती जाणून घ्या.
Neha Choudhary | Feb 24, 2026, 04:12 PM IST
