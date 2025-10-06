English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कसा मिळतो नोबेल पुरस्कार? काय असते बक्षिसाची किंमत? 50 वर्षांपासून सिक्रेट असलेला नियम समजून घ्या

6 ऑक्टोबर रोजी सोमवारी नोबेल पुरस्काराची घोषणा झाली आहे. यामध्ये फिजिक्स ते लिट्रेचर या श्रेणीतील नोबेल पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. 13 ऑक्टोबर रोजी पुरस्कारांची घोषणा पूर्ण केली जाणार आहे.   

Dakshata Thasale | Oct 06, 2025, 05:51 PM IST
नोबेल पारितोषिक श्रेणी कोणत्या आहेत?

नोबेल पारितोषिक श्रेणींमध्ये भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, शरीरक्रियाविज्ञान किंवा वैद्यकशास्त्र, साहित्य आणि शांतता यांचा समावेश आहे - हे सर्व अल्फ्रेड नोबेलच्या मृत्युपत्रात स्थापित केले गेले होते. १९६८ मध्ये, स्वीडिश सेंट्रल बँकेने अल्फ्रेड नोबेलच्या स्मृतीमध्ये अर्थशास्त्रातील स्वीडिश रिक्सबँक पारितोषिकाची स्थापना केली.

शांतता पुरस्कार फक्त नॉर्वेमध्येच का दिला जातो?

अल्फ्रेड नोबेलने त्यांच्या मृत्युपत्रात स्पष्ट केले की नोबेल पारितोषिक विजेत्यांची निवड करण्यासाठी त्यांना कोण जबाबदार राहायचे आहे. हे पारितोषिक स्वीडिश संस्थांद्वारे दिले जातात. तथापि, नोबेल शांतता पुरस्कार हा एकमेव पुरस्कार आहे जो नॉर्वेजियन संसदेने निवडलेल्या पाच सदस्यांच्या समितीद्वारे ठरवला जातो. अल्फ्रेड नोबेलच्या हयातीत, स्वीडन आणि नॉर्वे एका संघाचा भाग होते.

पारितोषिकाची रक्कम कुठून येते?

जेव्हा अल्फ्रेड नोबेल यांचे निधन झाले, तेव्हा त्यांनी नोबेल पारितोषिके स्थापन करण्यासाठी त्यांची बहुतेक मालमत्ता सोडली. त्यांनी अट घातली की हे पैसे एका निधीत रूपांतरित करावेत आणि सुरक्षा बाँडमध्ये गुंतवावेत. आज, त्या पैशावर मिळणारे व्याज नोबेल पारितोषिकांसाठी निधी म्हणून वापरले जाते.

पारितोषिकाची रक्कम किती?

संपूर्ण नोबेल पारितोषिकाची बक्षीस रक्कम सध्या प्रति पुरस्कार 11 दशलक्ष स्वीडिश क्रोनर (SEK) आहे, जी 2023च्या अखेरीस अंदाजे 1.2 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स इतकी आहे. विजेत्यांना बक्षीस रक्कम, डिप्लोमा आणि 18 कॅरेट सुवर्णपदक मिळते.

किती लोकांना नामांकन दिले जाऊ शकते?

नोबेल पारितोषिक जास्तीत जास्त तीन व्यक्ती सामायिक करू शकतात. शांतता पुरस्काराच्या बाबतीत, ते एका संस्थेला देखील दिले जाऊ शकते. नोबेलच्या मृत्युपत्राच्या उद्देशांची पूर्तता करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या नोबेल फाउंडेशनच्या कायद्यातूनच पुरस्कार दिला जाऊ शकतो हा नियम आला आहे. त्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, "कोणत्याही परिस्थितीत पुरस्काराची रक्कम तीनपेक्षा जास्त व्यक्तींमध्ये विभागली जाऊ नये."  

विजेते कसे निवडले जातात?

प्रत्येक पुरस्कार समिती थोडी वेगळी असते, परंतु शेवटी ते सर्व अल्फ्रेड नोबेलची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी काम करतात. त्यांच्या मृत्युपत्रानुसार, नोबेल पारितोषिक 'मानवजातीसाठी सर्वात मोठे कल्याण' करणाऱ्यांना दिले पाहिजे.

नोबेल दिन म्हणजे काय?

दरवर्षी 10 डिसेंबर रोजी साजरा केला जाणारा नोबेल दिन हा अल्फ्रेड नोबेल यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त साजरा केला जातो. या दिवशी विजेत्यांना नोबेल पारितोषिक प्रदान केले जातात.

नोबेल पारितोषिक मरणोत्तर दिले जाते का?

नाही, नोबेल पारितोषिक मरणोत्तर दिले जाऊ शकत नाही. 1974 पासून, जर पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर विजेत्याचा मृत्यू झाला, तर त्याला किंवा तिला अजूनही प्रदान केले जाऊ शकते. पूर्वी, एखाद्या व्यक्तीला मरणोत्तर पुरस्कार दिला जाऊ शकत होता जर त्यांचे नामांकन त्याच वर्षी १ फेब्रुवारीपूर्वी केले गेले असेल, जसे एरिक अ‍ॅक्सेल कार्लफेल्ड (साहित्यातील नोबेल पुरस्कार, 1931) आणि डॅग हॅमरस्कजोल्ड (शांततेतील नोबेल पुरस्कार, 1961 यांच्या बाबतीत होते.

2011 च्या शरीरक्रियाविज्ञान किंवा वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराच्या घोषणेनंतर, असे आढळून आले की वैद्यकीय विजेत्यांपैकी एक राल्फ स्टाइनमन यांचे तीन दिवस आधी निधन झाले होते. नोबेल फाउंडेशनच्या मंडळाने नियमांचे परीक्षण केले आणि असा निष्कर्ष काढला की राल्फ स्टाइनमन हे नोबेल पुरस्कार विजेते राहिले पाहिजेत कारण कॅरोलिन्स्का इन्स्टिट्यूटमधील नोबेल असेंब्लीने 2011 च्या शरीरक्रियाविज्ञान किंवा वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार विजेत्यांना त्यांच्या मृत्यूची माहिती न देता जाहीर केले होते.  

नामांकने 50 वर्षे गुप्त

नोबेल फाउंडेशनच्या नियमांनुसार, नामांकनांची माहिती 50 वर्षांच्या कालावधीसाठी सार्वजनिक किंवा खाजगीरित्या उघड केली जाऊ नये. हे निर्बंध केवळ नामांकित व्यक्तींनाच नाही तर नामांकित व्यक्तींना देखील लागू होतात.

