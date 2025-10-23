फ्रिजला किती दिवसांनी डीफ्रॉस्ट करावं? योग्य वेळ न जाणल्यास थांबेल कूलिंग आणि वाढेल वीजबिल!
Fridge Care Tips: आजकाल प्रत्येकाच्या घरात फ्रिज असतो. पण त्याची योग्य काळजी घेणं घरजेचं आहे अन्यथा वीजबिल वाढेल आणि खिशाला कात्री लागेल.
Tejashree Gaikwad | Oct 23, 2025, 01:54 PM IST
आपल्या घरात रोजच्या वापरातील सर्वात महत्त्वाचं उपकरण म्हणजे फ्रिज. पण बऱ्याचदा आपण त्याची योग्य काळजी घेत नाही. फ्रिजच्या आत बर्फाचा थर (ice layer) जास्त झाला की त्याचा परिणाम थेट कूलिंग आणि वीजखर्चावर होतो. म्हणूनच फ्रिजला वेळोवेळी डीफ्रॉस्ट करणं खूप गरजेचं आहे. चला जाणून घेऊया किती दिवसांनी डीफ्रॉस्ट करावं आणि न केल्यास काय धोका होऊ शकतो.
डीफ्रॉस्ट म्हणजे काय?
फ्रिजला किती दिवसांनी डीफ्रॉस्ट करावं?
डीफ्रॉस्ट न केल्यास काय होऊ शकतं?
कूलिंग कमी होतं: बर्फाचं थर जास्त झाल्यास थंड हवा नीट फिरत नाही. कंप्रेसरवर ताण येतो: थंड ठेवण्यासाठी मशीनला जास्त मेहनत करावी लागते. वीजबिल वाढतं: फ्रिज जास्त वेळ चालू राहतो, त्यामुळे वीजेचा वापर वाढतो. खाद्यपदार्थ लवकर खराब होतात: योग्य तापमान न मिळाल्याने अन्न टिकत नाही. फ्रिजचं आयुष्य कमी होतं: सतत ताणामुळे त्याचे भाग खराब होऊ शकतात.
डीफ्रॉस्ट करताना घ्यावयाची काळजी
डीफ्रॉस्ट केल्यानंतर तापमान योग्य सेट करा
