Marathi News
Pune City Name: ‘पुणे’ शहराचं नाव कसं पडलं? जाणून घ्या इतिहासाची रोचक कहाणी

How Pune Got Its Name: पुणे हे महाराष्ट्रातील एक महत्त्वपूर्ण शहर आहे. सांस्कृतिक राजधानी असेही त्याला म्हंटल जातं. पण पुणे हे नाव कुठून आलं यामागची कहाणी काय आहे ते जाणून घ्या.   

Tejashree Gaikwad | Nov 07, 2025, 09:04 PM IST
पुणे हे महाराष्ट्राचं सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळखलं जातं. शिक्षण, संस्कृती, इतिहास, क्रीडा, राजकारण आणि आधुनिक विकास या सर्वांचा सुंदर समन्वय असलेलं हे शहर आज जगभरात ख्यातीला आहे. पण प्रश्न असा पडतो की या शहराचं नाव ‘पुणे’ नेमकं कसं पडलं? याची पार्श्वभूमी अतिशय रोचक आणि ऐतिहासिक आहे.  

प्राचीन काळात, आजचं पुणे परिसर ‘पुन्यवाडी’ किंवा ‘पुण्यपुरी’ म्हणून ओळखलं जात असे. या भागात मुळा-मुठा या दोन नद्यांचा संगम होतो. नदी संगमाला भारतीय परंपरेनुसार पवित्र स्थान मानलं जातं. पाणी, निसर्ग, जमीन आणि नदी संगम या गोष्टींना ‘पुण्य’ (पवित्रता) असं मानलं गेलं. त्यामुळे या प्रदेशाला ‘पुण्याचे नगर’ असं समजलं जाऊ लागलं आणि पुढे त्याचं नाव ‘पुण्यपुरी’ झालं.  

काळाच्या ओघात सामान्य लोकांच्या बोलीभाषेमुळे ‘पुण्यपुरी’ → ‘पुणेवाडी’ → ‘पुणे’ असा नावांत बदल होत गेला.  

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बालपणीचं वास्तव्य शिवनेरी येथे होतं. बालमहाराज आणि जिजाऊ काही काळ लाल महालात, पुण्यात राहत होते. त्याच काळात, जिजाऊंनी पुण्याचा मोठ्या प्रमाणावर विकास केला. पाण्याचे तलाव, शेती, बाजारपेठ, संरक्षण व्यवस्था अशी अनेक कामे झाली.  

जिजाऊंनी पुण्याचा विकास केल्यामुळे शहराला नवजीवन मिळालं आणि त्याला नव्याने सांस्कृतिक ओळख प्राप्त झाली.  

पुढे मराठा साम्राज्यातील पेशवे पुण्यात स्थायिक झाले. पेशव्यांनी पुण्याला राजधानी केली. शनिवार वाड्याचे बांधकाम, गणेशोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, नृत्य, क्रीडा यामुळे पुणे अधिक समृद्ध झाले. याच काळात पुण्याचे नाव भारताच्या नकाशावर ठळकपणे उमटले. त्यामुळे पुणे हे केवळ धार्मिक किंवा पवित्र स्थान न राहता, राजकीय, सांस्कृतिक आणि सामरिक केंद्र बनले.  

पुणेकरांचा स्वभाव थोडा कडक, पण मनाने मऊ असा मानला जातो. ‘पुणेरी पाट्या’, विनोदबुद्धी, चौकस मनोवृत्ती आणि संस्कृतीप्रेम यामुळे पुणेकरांची वेगळीच ओळख तयार झाली आहे. आज पुणे हे IT हब, शैक्षणिक केंद्र, उद्योगाचे शहर, संस्कृती आणि साहित्याची राजधानी, म्हणून देशात आणि जगात ओळखले जाते.

म्हणूनच ‘पुणे’ या नावात फक्त शब्द नाही, तर इतिहास, परंपरा, संस्कृती आणि पवित्रतेचा वारसा दडलेला आहे. नद्यांचा संगम, पवित्र भूमी, शिवकालीन इतिहास, पेशव्यांचा वैभव आणि आधुनिक शहराचा विकास या सर्वांचा संगम म्हणजेच ‘पुणे’.

