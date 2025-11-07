Pune City Name: ‘पुणे’ शहराचं नाव कसं पडलं? जाणून घ्या इतिहासाची रोचक कहाणी
How Pune Got Its Name: पुणे हे महाराष्ट्रातील एक महत्त्वपूर्ण शहर आहे. सांस्कृतिक राजधानी असेही त्याला म्हंटल जातं. पण पुणे हे नाव कुठून आलं यामागची कहाणी काय आहे ते जाणून घ्या.
Tejashree Gaikwad | Nov 07, 2025, 09:04 PM IST
प्राचीन काळात, आजचं पुणे परिसर ‘पुन्यवाडी’ किंवा ‘पुण्यपुरी’ म्हणून ओळखलं जात असे. या भागात मुळा-मुठा या दोन नद्यांचा संगम होतो. नदी संगमाला भारतीय परंपरेनुसार पवित्र स्थान मानलं जातं. पाणी, निसर्ग, जमीन आणि नदी संगम या गोष्टींना ‘पुण्य’ (पवित्रता) असं मानलं गेलं. त्यामुळे या प्रदेशाला ‘पुण्याचे नगर’ असं समजलं जाऊ लागलं आणि पुढे त्याचं नाव ‘पुण्यपुरी’ झालं.
पुढे मराठा साम्राज्यातील पेशवे पुण्यात स्थायिक झाले. पेशव्यांनी पुण्याला राजधानी केली. शनिवार वाड्याचे बांधकाम, गणेशोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, नृत्य, क्रीडा यामुळे पुणे अधिक समृद्ध झाले. याच काळात पुण्याचे नाव भारताच्या नकाशावर ठळकपणे उमटले. त्यामुळे पुणे हे केवळ धार्मिक किंवा पवित्र स्थान न राहता, राजकीय, सांस्कृतिक आणि सामरिक केंद्र बनले.
