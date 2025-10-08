English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भीषण अपघात होऊनही विजय देवरकोंडाला खरचटलंही नाही, किती सुरक्षित आहे Lexus LM?

Lexus LM Saftey Feature: विजय देवरकोंडाचा अपघात झाला, पण त्याला एकही ओरखडा लागला नाही! लेक्सस एलएम किती सुरक्षित आहे? याबद्दल जाणून घेऊया. 

Pravin Dabholkar | Oct 08, 2025, 06:50 PM IST
भीषण अपघात होऊनही विजय देवरकोंडाला खरचटलंही नाही, किती सुरक्षित आहे Lexus LM?

how safe is the Lexus LM Vijay Deverakonda accident Auto Marathi News

Lexus LM Saftey Feature: भारतातील लोकप्रिय अभिनेता विजय देवरकोंडा्या लेक्सस एलएम कारला ६ ऑक्टोबर रोजी तेलंगणातील जोगुलांबा गडवाल जिल्ह्यातील उंडावलीजवळ अपघात झाला. पुट्टापर्थीहून हैदराबादकडे जाताना बोलेरो वाहनाने अचानक उजव्या वळणावर घेतल्यामुळे लेक्सस कारला धडक बसली.

अपघाताचे व्हिडिओ आणि फोटो व्हायरल

how safe is the Lexus LM Vijay Deverakonda accident Auto Marathi News

सोशल मीडियावर या अपघाताचे व्हिडिओ आणि फोटो व्हायरल होत आहेत, ज्यात कारचे पुढील भागाचे नुकसान दिसते. सुदैवाने, विजय देवरकोंडा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना कोणतीही गंभीर जखम झाली नाही. 

लक्झरी मिनीव्हॅन

how safe is the Lexus LM Vijay Deverakonda accident Auto Marathi News

अभिनेत्याने स्वतः सोशल मीडियावर अपडेट देत, "डोके दुखत आहे, पण बिर्याणी आणि झोपाने बरे होईल," असे सांगितले. या घटनेमुळे लेक्सस एलएमच्या उन्नत सुरक्षिततेची चर्चा सुरू झाली आहे. चला, या लक्झरी मिनीव्हॅनच्या वैशिष्ट्यांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

काय आहे नेमकी घटना?

how safe is the Lexus LM Vijay Deverakonda accident Auto Marathi News

जोगुलांबा गडवाल जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग ४४ वर घडलेल्या या घटनेत बोलेरोने अप्रतिमोचक वळण घेतल्याने लेक्सस एलएमला मागून धडक बसली. व्हायरल व्हिडिओमध्ये कारचे पुढील भागाचे किरकोळ नुकसान दिसते, पण प्रवाशांना खरचटलही नाही. हे लेक्ससच्या मजबूत चॅसिस आणि क्रॅश-अॅब्सॉर्बिंग डिझाइनमुळे शक्य झाले, ज्यामुळे धक्का कमी बसला.

एडीएएस प्रणाली

how safe is the Lexus LM Vijay Deverakonda accident Auto Marathi News

लेक्सस एलएममध्ये एडव्हान्स्ड ड्रायव्हिंग असिस्टन्स सिस्टम्स (एडीएएस) यंत्रणा आहे, जी अपघात टाळण्यात मदत करते. यात प्री-क्रॅश सेफ्टी सिस्टम समाविष्ट आहे, जी संभाव्य धडकेस आधी ब्रेक लावते किंवा सीटबेल्ट घट्ट करते. डायनॅमिक रडार क्रूज कंट्रोल वेग नियंत्रित ठेवते, तर लेन डिपार्चर अलर्ट रस्त्याच्या रेषेबाहेर जाण्यापासून सावध करते.

इमर्जन्सी रिस्पॉन्स

how safe is the Lexus LM Vijay Deverakonda accident Auto Marathi News

प्रोअॅक्टिव्ह ड्रायव्हिंग असिस्ट ही सुविधा ड्रायव्हरच्या सवयी ओळखून अपघात टाळते, जसे की पेडेस्ट्रियन किंवा वाहन ओळखणे. अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर रिस्पॉन्स सिस्टम (एडीआरएस) आपत्कालीन परिस्थितीत गाडी थांबवते किंवा दिशा सुधारते. अपघातात विजयला जखम न होण्यामागे या सिस्टमचे योगदान महत्त्वाचे आहे.

पार्किंग आणि ट्रॅफिक सहाय्य

how safe is the Lexus LM Vijay Deverakonda accident Auto Marathi News

रिमोट फंक्शनसह अॅडव्हान्स्ड पार्क असिस्ट गाडी स्वयंचलितपणे पार्क करते, ज्यामुळे संकुचित जागेत अपघात टाळता येतात. ट्रॅफिक जॅम असिस्ट वाहतुकीच्या गर्दीत सुरक्षितपणे पुढे नेते, ज्यात ब्रेक आणि स्टीयरिंग ऑटोमॅटिक होते. हे वैशिष्ट्य शहरी वाहतुकीत अतिशय उपयुक्त ठरते.

हायब्रिड इंजिनाची शक्ती

how safe is the Lexus LM Vijay Deverakonda accident Auto Marathi News

लेक्सस एलएम ही समांतर हायब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन आहे. २.५ लिटर, ४-सिलेंडर, १६-व्हॉल्व्ह डी-४ डी इंजिन ६,००० आरपीएम वर १४२ किलोवॅट शक्ती आणि ४,३००-४,५०० आरपीएम वर २४२ एनएम टॉर्क निर्माण करते. इलेक्ट्रिक मोटरसह एकत्रित शक्ती १८२ एचपी पर्यंत पोहोचते, ज्यामुळे गुळगुळीत आणि पर्यावरणस्नेही ड्रायव्हिंग अनुभव मिळतो. टॉप स्पीड १९० किमी/तास असून, ० ते १०० किमी/तास ८.७ सेकंदात साध्य होते.

इंधन कार्यक्षमता आणि टँक क्षमता

how safe is the Lexus LM Vijay Deverakonda accident Auto Marathi News

हायब्रिड सिस्टममुळे इंधन बचत होते, ज्यात शहरात १७-१८ किमी/लिटर आणि महामार्गावर २२-२३ किमी/लिटर मिळते. ६० लिटरची इंधन टाकी दीर्घ प्रवासासाठी पुरेशी आहे. अपघातानंतरही इंजिन स्थिर राहिले, ज्यामुळे सुरक्षित बचाव शक्य झाला.

लक्झरी आणि मल्टिमीडिया

how safe is the Lexus LM Vijay Deverakonda accident Auto Marathi News

कारमध्ये १४ इंच फुल एचडी इलेक्ट्रोमल्टी-व्हिजन टचस्क्रीन आहे, जी नेव्हिगेशन आणि एंटरटेनमेंट नियंत्रित करते. मागील प्रवाशांसाठी ४८ इंच अल्ट्रा-वाइड डिस्प्ले थिएटरसारखा अनुभव देते. २३ स्पीकर्ससह मार्क लेव्हिसन ३डी साउंड सिस्टम, सेंटर कन्सोल आणि मागील चार यूएसबी पोर्ट्स लक्झरी वाढवतात. हे वैशिष्ट्ये प्रवासाला आरामदायक बनवतात.

डिझाइन

how safe is the Lexus LM Vijay Deverakonda accident Auto Marathi News

लेक्सस एलएम हे 'लक्झरी मूव्हर' आहे, ज्याची लांबी ५१३० मिमी, रुंदी १८९० मिमी आणि उंची १९४५ मिमी आहे. भविष्यवादी डिझाइनमध्ये ट्रिपल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट्स, मोठे सॅटिन-इफेक्ट ग्रिल आणि स्मूथ कर्व्ह्स आहेत. अपडेटेड मिनीव्हॅन स्वरूपाने आधुनिक लूक देते, ज्यामुळे सुरक्षित आणि शैलीपूर्ण प्रवास शक्य होतो. या वैशिष्ट्यांमुळे लेक्सस एलएम अपघातातही विश्वासार्ह ठरली.

