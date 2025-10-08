भीषण अपघात होऊनही विजय देवरकोंडाला खरचटलंही नाही, किती सुरक्षित आहे Lexus LM?
Lexus LM Saftey Feature: विजय देवरकोंडाचा अपघात झाला, पण त्याला एकही ओरखडा लागला नाही! लेक्सस एलएम किती सुरक्षित आहे? याबद्दल जाणून घेऊया.
Pravin Dabholkar | Oct 08, 2025, 06:50 PM IST
भीषण अपघात होऊनही विजय देवरकोंडाला खरचटलंही नाही, किती सुरक्षित आहे Lexus LM?
अपघाताचे व्हिडिओ आणि फोटो व्हायरल
लक्झरी मिनीव्हॅन
काय आहे नेमकी घटना?
जोगुलांबा गडवाल जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग ४४ वर घडलेल्या या घटनेत बोलेरोने अप्रतिमोचक वळण घेतल्याने लेक्सस एलएमला मागून धडक बसली. व्हायरल व्हिडिओमध्ये कारचे पुढील भागाचे किरकोळ नुकसान दिसते, पण प्रवाशांना खरचटलही नाही. हे लेक्ससच्या मजबूत चॅसिस आणि क्रॅश-अॅब्सॉर्बिंग डिझाइनमुळे शक्य झाले, ज्यामुळे धक्का कमी बसला.
एडीएएस प्रणाली
लेक्सस एलएममध्ये एडव्हान्स्ड ड्रायव्हिंग असिस्टन्स सिस्टम्स (एडीएएस) यंत्रणा आहे, जी अपघात टाळण्यात मदत करते. यात प्री-क्रॅश सेफ्टी सिस्टम समाविष्ट आहे, जी संभाव्य धडकेस आधी ब्रेक लावते किंवा सीटबेल्ट घट्ट करते. डायनॅमिक रडार क्रूज कंट्रोल वेग नियंत्रित ठेवते, तर लेन डिपार्चर अलर्ट रस्त्याच्या रेषेबाहेर जाण्यापासून सावध करते.
इमर्जन्सी रिस्पॉन्स
पार्किंग आणि ट्रॅफिक सहाय्य
हायब्रिड इंजिनाची शक्ती
लेक्सस एलएम ही समांतर हायब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन आहे. २.५ लिटर, ४-सिलेंडर, १६-व्हॉल्व्ह डी-४ डी इंजिन ६,००० आरपीएम वर १४२ किलोवॅट शक्ती आणि ४,३००-४,५०० आरपीएम वर २४२ एनएम टॉर्क निर्माण करते. इलेक्ट्रिक मोटरसह एकत्रित शक्ती १८२ एचपी पर्यंत पोहोचते, ज्यामुळे गुळगुळीत आणि पर्यावरणस्नेही ड्रायव्हिंग अनुभव मिळतो. टॉप स्पीड १९० किमी/तास असून, ० ते १०० किमी/तास ८.७ सेकंदात साध्य होते.
इंधन कार्यक्षमता आणि टँक क्षमता
लक्झरी आणि मल्टिमीडिया
कारमध्ये १४ इंच फुल एचडी इलेक्ट्रोमल्टी-व्हिजन टचस्क्रीन आहे, जी नेव्हिगेशन आणि एंटरटेनमेंट नियंत्रित करते. मागील प्रवाशांसाठी ४८ इंच अल्ट्रा-वाइड डिस्प्ले थिएटरसारखा अनुभव देते. २३ स्पीकर्ससह मार्क लेव्हिसन ३डी साउंड सिस्टम, सेंटर कन्सोल आणि मागील चार यूएसबी पोर्ट्स लक्झरी वाढवतात. हे वैशिष्ट्ये प्रवासाला आरामदायक बनवतात.
