English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Helicopter Wedding: लग्नात हेलिकॉप्टरमधून एंट्री घ्यायचीये? मग कसं करायचं बुकिंग किती येतो खर्च? पाहा संपूर्ण डिटेल्स

Helicopter Wedding: भारतात सध्या मोठ्या भव्य लग्नसोहळ्यांचं फॅड आहे. लग्न सोहळा अतिशय शाही आणि डोळ्यांचं पर्ण फिटणार सोहळा व्हावा यासाठी अनेक जोडपी आणि त्यांचं कुटुंब प्रयत्न करत असतात. तेव्हा आज लग्नात हेलिकॉप्टरमधून एंट्री घ्यायची असेल तर त्यासाठी काय करावं लागत? हेलिकॉप्टर कसं बुक करायचं आणि त्याचा खर्च किती येतो याविषयी जाणून घेऊयात. 

Pooja Pawar | Oct 12, 2025, 06:50 PM IST
twitter
1/7

आजकाल रुग्णांसाठी हेलिकॉप्टरमधून एंट्री घेण्याचा ट्रेंड आला आहे. तेव्हा यासगळ्यासाठी हेलिकॉप्टर कसं बुक करायचं त्यासाठी कोण कोणत्या परवानगी घेणं आवश्यक असतं याविषयी जाणून घेऊयात. 

twitter
2/7

इंडियन फ्लाय सर्व्हिसेस सारख्या कंपन्या संपूर्ण भारतात लग्नांसाठी उत्तम हेलिकॉप्टर पॅकेजेस देतात. इंडियामार्ट सारखे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म तुम्हाला तुमच्या शहरातील जवळपासच्या हेलिकॉप्टर सर्व्हिस पुरवणाऱ्या कंपन्यांना शोधण्यास मदत करतात.  

twitter
3/7

बुकिंगसाठी स्थानिक जिल्हा दंडाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी आवश्यक आहे. किमान 30 मीटरचा सपाट लँडिंग एरिया आणि पोलिस आणि अग्निसुरक्षा व्यवस्था देखील अनिवार्य आहे.

twitter
4/7

बुकिंग प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी, ग्राहकांना हेलिकॉप्टर कंपनीला ओळखपत्र आणि इतर कागदपत्रे द्यावी लागतात.  

twitter
5/7

हेलिकॉप्टर सर्व्हिसेस पुरवणाऱ्या कंपन्यांकडे खास लग्नांसाठी वर वधूंची एंट्री, पाठवणी तसेच खास पाहुण्यांचे आगमन इत्यादी पॅकेज असतात. हे पॅकेज उड्डाणाच्या कालावधीवर आणि हेलिकॉप्टरच्या प्रकारावर अवलंबून असते.  

twitter
6/7

हेलिकॉप्टर भाड्याचे दर सामान्यतः तासानुसार असतात, आकार आणि लक्झरीनुसार त्यांचं पॅकेज बदलत. साधारणपणे हेलिकॉप्टरचं भाडं 60000 ते 150000 पर्यंत असू शकते.

twitter
7/7

लँडिंग साइटची तयारी, सुरक्षा आणि इतर शुल्कांसह हेलिकॉप्टरमधून पाठवणीचा खर्च  जवळपास 5 लाखांपर्यंत पोहोचू शकतो.

twitter
पुढील
अल्बम

ठाकरे बंधूंची गेल्या तीन महिन्यांतील सातवी भेट; महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या पर्वाचे वारे

पुढील अल्बम

ठाकरे बंधूंची गेल्या तीन महिन्यांतील सातवी भेट; महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या पर्वाचे वारे

ठाकरे बंधूंची गेल्या तीन महिन्यांतील सातवी भेट; महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या पर्वाचे वारे

ठाकरे बंधूंची गेल्या तीन महिन्यांतील सातवी भेट; महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या पर्वाचे वारे 8
787 फूट खोल, समुद्राखालून रेल्वे प्रवास... कसा आहे मार्ग? कुठे आहेत स्थानकं?

787 फूट खोल, समुद्राखालून रेल्वे प्रवास... कसा आहे मार्ग? कुठे आहेत स्थानकं?

787 फूट खोल, समुद्राखालून रेल्वे प्रवास... कसा आहे मार्ग? कुठे आहेत स्थानकं? 8
&#039;अगं, नवरा लपव लवकर&#039;! बॉलिवूडची सुंदर अभिनेत्री, जिला पाहून बायका लपवायच्या नवऱ्याचा चेहरा

'अगं, नवरा लपव लवकर'! बॉलिवूडची सुंदर अभिनेत्री, जिला पाहून बायका लपवायच्या नवऱ्याचा चेहरा

'अगं, नवरा लपव लवकर'! बॉलिवूडची सुंदर अभिनेत्री, जिला पाहून बायका लपवायच्या नवऱ्याचा चेहरा 8
तुमच्या मुलांना Polio Vaccine पाजणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किती पगार मिळतो? जाणून वाटेल आश्चर्य!

तुमच्या मुलांना Polio Vaccine पाजणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किती पगार मिळतो? जाणून वाटेल आश्चर्य!

तुमच्या मुलांना Polio Vaccine पाजणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किती पगार मिळतो? जाणून वाटेल आश्चर्य! 10