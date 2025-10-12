Helicopter Wedding: लग्नात हेलिकॉप्टरमधून एंट्री घ्यायचीये? मग कसं करायचं बुकिंग किती येतो खर्च? पाहा संपूर्ण डिटेल्स
Helicopter Wedding: भारतात सध्या मोठ्या भव्य लग्नसोहळ्यांचं फॅड आहे. लग्न सोहळा अतिशय शाही आणि डोळ्यांचं पर्ण फिटणार सोहळा व्हावा यासाठी अनेक जोडपी आणि त्यांचं कुटुंब प्रयत्न करत असतात. तेव्हा आज लग्नात हेलिकॉप्टरमधून एंट्री घ्यायची असेल तर त्यासाठी काय करावं लागत? हेलिकॉप्टर कसं बुक करायचं आणि त्याचा खर्च किती येतो याविषयी जाणून घेऊयात.
Pooja Pawar | Oct 12, 2025, 06:50 PM IST
