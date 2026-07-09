/Space Tourism : आता सुट्ट्यांमध्ये करा अंतराळाची सफर, कितीला मिळतंय स्पेसचं तिकीट, कुठे करायची बुकिंग? जाणून घ्या संपूर्ण डिटेल्स

Space Tourism : सध्या लॉन्ग विकेंड आला की लगेचच लोकं सुट्ट्यांची प्लॅनिंग सुरु करतात. कोणी निसर्गाच्या सानिध्यात डोंगराळ भागांवर जातं तर कोणी समुद्रकिनारी भटकंती करायला आणि पाण्यात मनसोप्त डुंबायला जातं. मात्र कधी कोणी सुट्ट्यांमध्ये अंतराळात फिरायला जाण्याचा विचार केलाय का? ही कल्पना आता सत्यात उतरली आहे. आता लोकं सुट्ट्यांमध्ये अंतराळ फिरायला जाण्यासाठी तिकीट विकत घेऊ शकतात. जगातील दिग्गज कंपन्या या आता लोकांना अंतराळात पर्यटनासाठी घेऊन जाण्यास पूर्णपणे तयार आहेत. तेव्हा या स्पेस टूरचं बुकिंग नेमकं कसं करायचं आणि त्याला किती पैसे लागतात याविषयी जाणून घेऊयात.
जर तुम्हाला काही मिनिटांमध्ये अवकाशाची झलक पाहायची असेल तर 'सब-ऑर्बिटल' उड्डाणं ही तुमच्यासाठी योग्य ठरतात. रिचर्ड ब्रॅन्सन यांची कंपनी 'व्हर्जिन गॅलेक्टिक' आपल्या नवीन 'स्पेसप्लेन'मधून हा प्रवास घडवून आणते. मात्र या यात्रेसाठी एका सीटची किंमत ही जवळपास अंदाजे 6.2 कोटी रुपये इतकी आहे
जेफ बेझोस यांची कंपनी 'ब्लू ओरिजिन' आपल्या 'न्यू शेफर्ड' रॉकेटद्वारे अंतराळ प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. अंतराळातील या प्रवासाचं तिकीट हे अंदाजे 1.6 कोटी रुपये ते 2.5 कोटी रुपयांपर्यंत आहे. हा प्रवास तुम्हाला केवळ काही मिनिटांचा अनुभव देतो.
सब-ऑर्बिटल उड्डाणांद्वारे अंतरिक्ष यान हे पृथ्वीच्या वायुमंडलच्या बाहेर जवळपास 80 ते 100 किलोमीटर उंचीपर्यंत जाते. येथून यात्रेकरूंना पृथ्वीचा गोलाकार भाग स्पष्ट दिसतो यासोबतच ते अंतराळातील गडद अंधार सुद्धा अनुभवू शकतात.
याशिवाय जर लोकांना कमी बजेटमध्ये रोमांचक अनुभव घ्यायचा असेल तर त्यांना वर्ल्ड व्यू आणि हॅलो स्पेस सारख्या कंपन्या असे अनुभव देऊ शकतात. या कंपन्या हाय एल्टीट्यूड बलून्सच्या मदतीने 30 ते 40 किलोमीटर उंचीपर्यंत घेऊन जाते. ज्याचा खर्च जवळपास 40 ते 1.2 लाखांपर्यंत येऊ शकतो.
तसेच जर तुम्हाला अंतराळातील स्पेस स्टेशनमध्ये दिवस घालवायचा असेल तर तुम्हाला ऑर्बिटल यात्रेचा सुद्धा ऑप्शन आहे. एलन मस्कची कंपनी स्पेसएक्स आपल्या क्रू ड्रॅगनला स्पेसक्राफ्टच्या मार्फत एका लांब यात्रेसाठी तयार करते. ज्याचा प्रति प्रवासी खर्च हा जवळपास 50 कोटींपर्यंत जातो.
'ॲक्सिओम स्पेस' प्रवाशांना आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर घेऊन जाते. या प्रवासात सुमारे दोन आठवड्यांचा मुक्काम आणि वर्षभर चालणारे कठोर, लष्करी दर्जाचे प्रशिक्षण यांचा समावेश असतो. या असाधारण प्रवासाचा एकूण खर्च प्रति व्यक्ती सुमारे 580 कोटी रुपये इतका येतो.
पृथ्वीभोवती प्रदक्षिणा घालणाऱ्या अंतराळयानाद्वारे केल्या जाणाऱ्या कक्षा प्रवासाची प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आणि तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असते. या प्रवासासाठी प्रवाशांना शारीरिक आणि मानसिक अशा दोन्ही स्तरांवर सखोल तयारी करून घेतली जाते. म्हणूनच या प्रवासाचा खर्च मोठा असतो.
अंतराळ पर्यटन प्रवासात आता भारत सुद्धा मागे नाहीये. स्पेस ऑरा एरोस्पेस टेक्नॉलॉजी ही भारतातील खाजगी कंपनी अंतराळ पर्यटनाच्या दृष्टीने वेगाने काम करत आहे. याचा खर्च हा सुमारे 50 लाख इतका ठेवण्याचं कंपनीचं नियोजन आहे.