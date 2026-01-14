English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
वॉर्ड पद्धतीचं मतदान म्हणजे 1 नाही 4 मतं द्यायची; पण कशी? समजून घ्या; एकाच पक्षाला मत द्यायचं बंधन नाही, 'नोटा'चाही पर्याय

Municipal Corporation Elections : 15 जानेवारी 2026 ला महाराष्ट्रातील 29 महापालिकांसाठी मतदान होणार आहे. पण मुंबई वगळता बाकी ठिकाणी मतदारांना चार मतं द्यायची आहे. मतदार या मतदान पद्धतीसंदर्भात गोंधळात आहेत. तुमची एक चूक आणि तुमचं मतदान बाद होऊ शकतं.

Neha Choudhary | Jan 14, 2026, 06:22 PM IST
1/12

यंदाची निवडणूक अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरणार आहे. बदललेल्या राजकीय समीकरण, मतदारांसाठीही वेगळी आणि लक्षवेधी ठरणार आहे. कारण यंदा महानगरपालिका निवडणुकीत मतदानाची संपूर्ण प्रक्रिया बदलण्यात आली आहे. 

2/12

यंदाच्या निवडणुकीत मतदारांना फक्त एक मत न देता, चार स्वतंत्र मते देणे बंधनकारक असणार आहे. त्यासाठी मतदान यंत्रामध्ये चार वेगवेगळ्या रंगांच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा (EVM) आहेत. प्रत्येक यंत्रावर मतदान केल्यानंतरच मतदाराचे मतदान पूर्ण झाल्याच मान्य केलं जाईल.  

3/12

प्रत्येक मतदाराने प्रभागातील 'अ', 'ब', 'क', 'ड' अशा प्रत्येक जागेकरिता प्रत्येकी एक मतदान मतदारांना करायचं आहे. ज्या प्रभागांमध्ये 4 उमेदवार असतील तेथे चौघांना आणि जेथे तीन वा दोन उमेदवार असतील तेथे अनुक्रमे 3 व 2 सदस्यांना मतदान करणे बंधनकारक आहे. 'अ', 'ब', 'क', 'ड' जागेमध्ये नमूद एका उमेदवारास मतदान करायचं आहे.

4/12

'अ'मधील उमेदवारासमोरचे बटण दाबल्यानंतर त्यासमोरील लाल दिवा पेटणार. मग 'ब'मधील उमेदवारासमोरील बटण दाबल्यानंतर त्यासमोरील लाल दिवा लागणार आहे. अशाच प्रकारे 'क' आणि 'ड' जागेमधील उमेदवारासमोरील बटन दाबल्यानंतर लाल दिवा पेटणार. 

5/12

चारही जागांसाठी प्रत्येक जागेसाठी एक अशाप्रकारे मतदान केल्यानंतर मतदान प्रक्रिया पूर्ण होऊन शेवटी 'बीप' असा आवाज होईल. बीपचा आवाज आला म्हणजे मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाली, असं समजलं जाणार आहे.   

6/12

मतदाराला 'अ', 'ब', 'क', 'ड' अशा प्रत्येक जागेसाठी एक असे स्वतंत्र मत तुम्हाला द्यायचं आहे. 'अ' किंवा कोणत्याही एकाच जागेसाठी चारही मतं देता येणार नाहीत. 

7/12

'एक जागा, एक मत' याच सूत्राने 'अ', 'ब', 'क', 'ड' अशा जागांसाठी प्रत्येकी एक स्वतंत्र मत तुम्हाला द्यायचं आहे. कोणताही उमेदवार पसंत नसेल, तर उमेदवारांची यादी संपल्यानंतर शेवटी 'नोटा' (NOTA) हा पर्याय देखील देण्यात आला आहे.   

8/12

पहिली 3 बटने दाबल्यावर उमेदवारासमोरील लाल दिवा लागणार आहे. पण 'बीप' असा आवाज यावेळी येणार नाही. जेव्हा तुम्ही चौथ्या  (शेवटच्या) जागेसाठी बटन दाबाल, तेव्हाच 'बीप'चा आवाज येईल.'बीप' वाजल्याशिवाय तुमची मतदान प्रक्रिया पूर्ण असं समजू शकता. 

9/12

एखाद्या उमेदवाराला मत द्यावयाचं नसेल तर नोटा बटन तुम्हाला दाबव लागणार आहे. 'बीप' वाजल्यानंतर तुमची मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईल अन्यथा तुमचं मतदान ग्राह्य धरल्या जाणार नाही. 

10/12

नव्या रचनेनुसार एक प्रभाग म्हणजे चार नगरसेवक. त्यामुळे एका मतदाराला चार उमेदवारांना मतदान तुम्हाला करायचं आहे. याचा अर्थ असा की तुम्हाला ईव्हीएमवर चार वेळा बटन दाबून मतदान करायचं आहे. ही चारही मते देणे बंधनकारक असणार आहे. जर तुम्ही चारपैकी एखादं मत दिलं नाही, तर तुमचं संपूर्ण मतदान अवैध ठरल्या जाईल.

11/12

एका मतदाराला चार उमेदवारांना मतदान तुम्हाला मतदान केंद्रात गेल्यावर करायचच आहे. दोन किंवा तीन उमेदवारांनाच मतदान केले आणि तिसऱ्या किंवा चौथ्या उमेदवाराला मतदान दिलं नाही. तसंच नोटा बटन न दाबल्यास मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असं मानलं जाणार नाही. अशावेळी मतदान अधिकारी उमेदवारांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत नोटाचे बटन दाबतील आणि प्रक्रिया पूर्ण करावी. 

12/12

विशेष म्हणजे एका वार्डसाठी तुम्ही भाजप पक्षाला, दुसऱ्या वार्डमध्ये तुम्ही इतर पक्षांना असं मतदान देऊ शकणार आहात. तुमच्यावर एकाच पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान करणे बंधनकारक नाही.

