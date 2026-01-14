वॉर्ड पद्धतीचं मतदान म्हणजे 1 नाही 4 मतं द्यायची; पण कशी? समजून घ्या; एकाच पक्षाला मत द्यायचं बंधन नाही, 'नोटा'चाही पर्याय
Municipal Corporation Elections : 15 जानेवारी 2026 ला महाराष्ट्रातील 29 महापालिकांसाठी मतदान होणार आहे. पण मुंबई वगळता बाकी ठिकाणी मतदारांना चार मतं द्यायची आहे. मतदार या मतदान पद्धतीसंदर्भात गोंधळात आहेत. तुमची एक चूक आणि तुमचं मतदान बाद होऊ शकतं.
Neha Choudhary | Jan 14, 2026, 06:22 PM IST
प्रत्येक मतदाराने प्रभागातील 'अ', 'ब', 'क', 'ड' अशा प्रत्येक जागेकरिता प्रत्येकी एक मतदान मतदारांना करायचं आहे. ज्या प्रभागांमध्ये 4 उमेदवार असतील तेथे चौघांना आणि जेथे तीन वा दोन उमेदवार असतील तेथे अनुक्रमे 3 व 2 सदस्यांना मतदान करणे बंधनकारक आहे. 'अ', 'ब', 'क', 'ड' जागेमध्ये नमूद एका उमेदवारास मतदान करायचं आहे.
नव्या रचनेनुसार एक प्रभाग म्हणजे चार नगरसेवक. त्यामुळे एका मतदाराला चार उमेदवारांना मतदान तुम्हाला करायचं आहे. याचा अर्थ असा की तुम्हाला ईव्हीएमवर चार वेळा बटन दाबून मतदान करायचं आहे. ही चारही मते देणे बंधनकारक असणार आहे. जर तुम्ही चारपैकी एखादं मत दिलं नाही, तर तुमचं संपूर्ण मतदान अवैध ठरल्या जाईल.
एका मतदाराला चार उमेदवारांना मतदान तुम्हाला मतदान केंद्रात गेल्यावर करायचच आहे. दोन किंवा तीन उमेदवारांनाच मतदान केले आणि तिसऱ्या किंवा चौथ्या उमेदवाराला मतदान दिलं नाही. तसंच नोटा बटन न दाबल्यास मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असं मानलं जाणार नाही. अशावेळी मतदान अधिकारी उमेदवारांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत नोटाचे बटन दाबतील आणि प्रक्रिया पूर्ण करावी.
