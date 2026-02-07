How to check Plastic Rice: तुम्ही खाताय प्लास्टिक तांदूळ? खऱ्या-खोट्यातला फरक 'असा' ओळखा!
Feb 07, 2026
Plastic Rice: तांदूळ हा बहुतांश जणांच्या ताटात नियमित दिसणारा पदार्थ आहे. भात खाल्ल्याशिवाय पोट भरत नाही असेही अनेकजणांना वाटते. पण तुम्ही खात असलेला तांदूळ हा रबर आहे, असे तुम्हाला कोणी सांगितले तर? अशा घटना समोर आल्या आहेत. पण काही चाचण्या करुन तुम्ही याची ओळख करु शकता. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
पाण्यात तरंगण्याची चाचणी
एक मूठभर तांदूळ घ्या आणि ते एका भांड्यात साध्या पाण्यात टाका. तुमच्या बोटांनी ते हलवा. बनावट धान्य पाण्यात तरंगते, कारण प्लास्टिक पाण्यापेक्षा हलके असते, तर असली तांदूळ पाण्यात बुडतात. जर बहुतेक तांदूळ पाण्यात बुडले तर ते सामान्य आहेत आणि खाण्यायोग्य आहेत. जे काही तरंगणारे दाणे दिसतात, ते सामान्यतः तुटलेले किंवा पोकळ असतात, त्यांना निवडून काढा. यापेक्षा जास्त दाणे पाण्यात तरंगले तर कदाचित तांदळाची गुणवत्ता खराब असेल.
शिजवताना रबरसारखा थर
तांदूळ एकदा शिजवून पहा. एका भांड्यात थोडेसे तांदूळ टाका आणि ते गॅसवर शिजवा, मीठ किंवा तेल टाकू नका. प्लास्टिक तांदूळ असेल तर पृष्ठभागावर रबरसारखा थर तयार होतो. प्लास्टिक तांदळाचे दाणे शिजताना कडक राहतात आणि लवकर मऊ होत नाहीत. जेव्हा बनावट तांदूळ शिजवता तेव्हा त्यावर रबरसारखा थर तयार होतो. हे प्लास्टिकचे असतात, म्हणून ते वितळू लागतात.
आगीत जाळल्यानंतर
तांदूळ आगीत जाळून पहा. सिंथेटिक तांदूळ असेल तर आगीजवळ किंवा आगीत वेगळ्या पद्धतीने प्रतिक्रिया देतो. जर आगीत तांदळाचे दाणे वितळतात, वाकडेतिकडे होतात किंवा त्यातून तीक्ष्ण रासायनिक वास येतो, तर समजून घ्या की हे प्लास्टिकची मिश्रण असण्याचा संकेत असू शकतो. असली तांदळात असलेले नैसर्गिक स्टार्च वेगळ्या पद्धतीने प्रतिक्रिया देतो. असली तांदूळ थंड झाल्यावर आणि बारकाईने तपासल्यावर राख सोडतात आणि काळे पडतात. भाजलेल्या सुगंध सोडतो. चमकदार थर वितळला आणि तीक्ष्ण कृत्रिम वास आला तर अशा तांदळाचा सेवन करू नका.
दाण्याची चमक
शिजवताना सुगंध
शुद्ध आणि चांगल्या गुणवत्तेचा तांदूळ जेव्हा शिजतो तेव्हा त्यातून खूप चांगला सुगंध येतो आणि खाण्यात चांगला लागतो. शिजवल्यानंतर जर तांदूळ खाण्यात खूप कडक, प्लास्टिकसारखा वाटत असेल तर सावध व्हा, हे बनावट तांदूळ असू शकते. तांदळाची गुणवत्ता, असली-बनावटची ओळख, त्याचा सुगंध, दाण्याचा आकार, शिजवताना कडक आहे की नाही, यावरही अवलंबून असते.
दाणा दाबण्याची किंवा घासण्याची चाचणी
सामान्य लक्षणांची तपासणी
बाजारात आता अनेक खाण्या-पिण्याच्या गोष्टींमध्ये मिश्रण केले जाते, जे लोकांच्या आरोग्याशी खेळ आहे. अशा स्थितीत तुम्हाला वाटत असेल की तुम्ही खरेदी केलेला तांदूळ बनावट आहे तर साध्या घरगुती चाचण्यांद्वारे असली-बनावट, प्लास्टिक तांदळाची ओळख घरात करू शकता. येथे सांगितलेल्या काही सोप्या पद्धती जादुई पद्धतीने प्लास्टिकची उपस्थिती सिद्ध करणार नाहीत, पण त्या तुम्हाला खराब, मिश्रित किंवा संशयास्पद दाण्यांची ओळख करण्यात नक्की मदत करू शकतात.
