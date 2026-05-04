तुम्ही घरी आणलेला आंबा नैसर्गिक की रसायनं वापरुन पिकवलेला? घरच्या घरी ओळखायची सोपी पद्धत जाणून घ्या

Mango Is Natural or Artificial Ripened Simple Test At Home: बाजारातून आणलेले आंबे हे नैसर्गिक आहेत की कृत्रिम हे कसं ओळखावं? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. यासाठीची पद्धत फारच सोपी आहे. ती कोणती ते पाहूयात...

Swapnil Ghangale | May 04, 2026, 03:24 PM IST
1/7

आंबा नैसर्गिक की रसायनं वापरुन पिकवलेला? कसं ओळखायचं?

तुम्ही घरी आणलेला आंबा नैसर्गिकरित्या पिकवलाय की रसायनांचा वापर करुन हे तुम्हालाही सहज कळू शकतं, पण कसं ते अनेकांना ठाऊक नसतं. याचबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत या गॅलरीच्या माध्यमातून... (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, 'फ्री पिक', वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

2/7

आंबा सध्या बाजारात मोठ्या प्रमाणात

फळांचा राजा आंबा सध्या बाजारात मोठ्या प्रमाणात दाखल झालाय. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, 'फ्री पिक', वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

3/7

नैसर्गिकरीत्या पिकलेला आहे की रसायनांनी?

पण तुम्ही जो आंबा घरी नेताय, तो नैसर्गिकरीत्या पिकलेला आहे की रसायनांनी? (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, 'फ्री पिक', वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)  

4/7

कोणती रसायनं वापरतात?

जास्त नफा कमवण्यासाठी काही व्यापारी कॅल्शियम कार्बाइड आणि घातक स्प्रेचा वापर करून आंबा पिकवत आहेत. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, 'फ्री पिक', वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)  

5/7

शरीरात विष कालवू शकतो

हा चकचकीत दिसणारा आंबा तुमच्या शरीरात विष कालवू शकतो. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, 'फ्री पिक', वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

6/7

नैसर्गिकरित्या पिकवलेला आहे की रसायनांनी?

त्यामुळे आंबा खरेदी केल्यानंतर तो पाण्यात टाकून तुम्हाला तो नैसर्गिकरित्या पिकवलेला आहे की रसायनांनी हे समजू शकेल. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, 'फ्री पिक', वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)  

7/7

आंबा तरंगला तर...

पाण्यात टाकलेला आंबा तरंगला तर तो रसायनांनी पिकवलेला आहे असे समजावे. (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - आमवाला डॉटकॉमवरुन साभार)

