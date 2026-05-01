कलिंगड खाण्याआधी फक्त कापूस आणि व्हिनेगर घ्या; अन्यथा आयुष्यभर होईल पश्चाताप, करा फक्त हे एक काम
How to check for adulteration in Watermelon: मार्केटमध्ये केमिकलचा वापर करुन पिकवण्यात आलेल्या कलिंगडची सर्रासपणे विक्री होत आहे. हे कलिंगड खाणं आरोग्यासाठी धोकादायक असून, यामुळे जीवही जाऊ शकतो. पण आम्ही तुम्हाला अशी एक ट्रिक सांगणार आहोत ज्याच्या मदतीने तुम्ही कलिंगड बनावट आहे का हे क्षणात ओळखू शकता.
Shivraj Yadav | May 01, 2026, 06:18 PM IST
व्हिनेगर चाचणी कशी केली जाते?
याबद्दल सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत आहे. यासाठी, एक कलिंगड कापून त्याच्या लाल गराचा एक छोटा तुकडा घ्या. त्या तुकड्यावर पांढऱ्या व्हिनेगरचे काही थेंब टाका किंवा व्हिनेगरमध्ये भिजवलेल्या कापसाच्या बोळ्याने हलकेच टिपून घ्या. 30 सेकंद ते 1 मिनिट थांबा. जर व्हिनेगरचा रंग बदलून लाल, गुलाबी किंवा इतर कोणताही झाला, तर काहींच्या चे कृत्रिमरित्या रंग दिलेला आहे. जर रंग तसाच राहिला, तर ते अस्सल मानले जाते.
ही चाचणी शास्त्रीयदृष्ट्या अचूक आहे का?
हेदेखील करुन पाहू शकता
काही तज्ज्ञांच्या मते, व्हिनेगर चाचणी चुकीचा निकाल देऊ शकते, म्हणजेच ती खऱ्या कलिंगडालाही रासायनिकरित्या रंगवलेले म्हणून दाखवू शकते. खरा रासायनिक रंग निश्चित करण्यासाठी कोरड्या कापसाच्या बोळ्याची किंवा टिश्यूची चाचणी हा एक उत्तम मार्ग मानला जातो. कलिंगडाच्या लाल गरावर एक कोरडा कापसाचा बोळा चोळा, जर कापूस गडद लाल झाला, तर ते कृत्रिमरित्या रंगवलेले असण्याची शक्यता आहे. जर कापूस गडद लाल किंवा गुलाबी झाला, तर ते बनावट असण्याची शक्यता आहे. तथापि, जर रंग हलका झाला किंवा कोणताही बदल झाला नाही, तर ते सामान्यतः आरोग्यासाठी सुरक्षित आहे.
