कलिंगड खाण्याआधी फक्त कापूस आणि व्हिनेगर घ्या; अन्यथा आयुष्यभर होईल पश्चाताप, करा फक्त हे एक काम

How to check for adulteration in Watermelon: मार्केटमध्ये केमिकलचा वापर करुन पिकवण्यात आलेल्या कलिंगडची सर्रासपणे विक्री होत आहे. हे कलिंगड खाणं आरोग्यासाठी धोकादायक असून, यामुळे जीवही जाऊ शकतो. पण आम्ही तुम्हाला अशी एक ट्रिक सांगणार आहोत ज्याच्या मदतीने तुम्ही कलिंगड बनावट आहे का हे क्षणात ओळखू शकता.   

Shivraj Yadav | May 01, 2026, 06:18 PM IST
How to check for adulteration in Watermelon: उन्हाळा आला की कलिंगडांचीही विक्री वाढते. मात्र पायधुनीत कुटुंबाच्या मृत्यूनंतर कलिंगडाच्या विक्रीवर परिणाम झाला असून, लोकांच्या मनात कलिंगड खाणं सुरक्षित आहे की नाही असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.   

उकाडा आला की, कलिंगडची मागणी वाढते याचं कारण त्यात चांगल्या प्रमाणात पाणी असतं. उन्हाळ्यात कलिंगड खाल्लं की शरीरालाही गारवा मिळतो.   

पण जर तुम्हाला तुम्ही खात असलेलं कलिंगड अनैसर्गिक पद्धतीने पिकवल्याची शंका असेल तर काही फंडे वापरु शकता. रसायनांनी लाल केलेले आणि गोड केलेले कलिंगड तुम्ही सहज ओळखू शकता.  यापैकी सर्वात लोकप्रिय पद्धत म्हणजे कलिंगडावर व्हिनेगर लावून तपासणे.  

व्हिनेगर चाचणी कशी केली जाते?

याबद्दल सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत आहे. यासाठी, एक कलिंगड कापून त्याच्या लाल गराचा एक छोटा तुकडा घ्या. त्या तुकड्यावर पांढऱ्या व्हिनेगरचे काही थेंब टाका किंवा व्हिनेगरमध्ये भिजवलेल्या कापसाच्या बोळ्याने हलकेच टिपून घ्या. 30 सेकंद ते 1 मिनिट थांबा. जर व्हिनेगरचा रंग बदलून लाल, गुलाबी किंवा इतर कोणताही झाला, तर काहींच्या चे कृत्रिमरित्या रंग दिलेला आहे. जर रंग तसाच राहिला, तर ते अस्सल मानले जाते.

ही चाचणी शास्त्रीयदृष्ट्या अचूक आहे का?

ही चाचणी पूर्णपणे शास्त्रीयदृष्ट्या विश्वसनीय नसली तरी, कलिंगडात लायकोपीन नावाचे एक नैसर्गिक रंगद्रव्य असते, ज्यामुळे त्याला लाल रंग येतो. व्हिनेगर हे नैसर्गिक रंगद्रव्य काढून टाकू शकते किंवा रिअॅक्ट होऊ शकतो. ज्यामुळे रंगात किंचित बदल होतो.

हेदेखील करुन पाहू शकता

काही तज्ज्ञांच्या मते, व्हिनेगर चाचणी चुकीचा निकाल देऊ शकते, म्हणजेच ती खऱ्या कलिंगडालाही रासायनिकरित्या रंगवलेले म्हणून दाखवू शकते. खरा रासायनिक रंग निश्चित करण्यासाठी कोरड्या कापसाच्या बोळ्याची किंवा टिश्यूची चाचणी हा एक उत्तम मार्ग मानला जातो. कलिंगडाच्या लाल गरावर एक कोरडा कापसाचा बोळा चोळा, जर कापूस गडद लाल झाला, तर ते कृत्रिमरित्या रंगवलेले असण्याची शक्यता आहे. जर कापूस गडद लाल किंवा गुलाबी झाला, तर ते बनावट असण्याची शक्यता आहे. तथापि, जर रंग हलका झाला किंवा कोणताही बदल झाला नाही, तर ते सामान्यतः आरोग्यासाठी सुरक्षित आहे.  

पाण्यातील चाचणी

तुम्ही पाण्याची टेस्टही करू शकता. कलिंगडाचा एक छोटा तुकडा स्वच्छ पाण्याच्या ग्लासात टाका. जर पाणी लगेच गडद लाल झाले, तर ते कृत्रिम रंग वापरल्याचे लक्षण असू शकते. तुम्ही त्याच्या दिसण्यावरूनही सत्यता पडताळू शकता. जर कलिंगड खूप चमकदार, प्लास्टिकसारखे किंवा भडक लाल रंगाचे दिसत असेल, तर सावध रहा. जर ते नैसर्गिकरित्या पिकलेले असेल, तर त्याचा देठ/शेंडा कोरडा आणि तपकिरी रंगाचा असतो. 

ICC Test Ranking : कसोटी क्रमवारीमध्ये भारताच्या संघाने इंग्लंडला टाकलं मागे! पहिल्या दोन स्थानांवर या संघांचा दबदबा

पुढील अल्बम

ICC Test Ranking : कसोटी क्रमवारीमध्ये भारताच्या संघाने इंग्लंडला टाकलं मागे! पहिल्या दोन स्थानांवर या संघांचा दबदबा

ICC Test Ranking : कसोटी क्रमवारीमध्ये भारताच्या संघाने इंग्लंडला टाकलं मागे! पहिल्या दोन स्थानांवर या संघांचा दबदबा

ICC Test Ranking : कसोटी क्रमवारीमध्ये भारताच्या संघाने इंग्लंडला टाकलं मागे! पहिल्या दोन स्थानांवर या संघांचा दबदबा 7
8th Pay Commission: पगारवाढीसह भरघोस पेन्शन, 5 फॅमिली यूनिट आणि 64 सुट्ट्या; कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट

8th Pay Commission: पगारवाढीसह भरघोस पेन्शन, 5 फॅमिली यूनिट आणि 64 सुट्ट्या; कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट

8th Pay Commission: पगारवाढीसह भरघोस पेन्शन, 5 फॅमिली यूनिट आणि 64 सुट्ट्या; कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट 10
Redmi Note 15 SE 5G वर धमाकेदार ऑफर! 25,000 चा मोबाईल आता फक्त 18,999 मध्ये

Redmi Note 15 SE 5G वर धमाकेदार ऑफर! 25,000 चा मोबाईल आता फक्त 18,999 मध्ये

Redmi Note 15 SE 5G वर धमाकेदार ऑफर! 25,000 चा मोबाईल आता फक्त 18,999 मध्ये 7
Monthly Numerology Horoscope : नवी संधी, नात्यात गोडवा पण या लोकांनी सावध राहवं; जन्मतारखेनुसार मे महिना तुमच्यासाठी कसा?

Monthly Numerology Horoscope : नवी संधी, नात्यात गोडवा पण या लोकांनी सावध राहवं; जन्मतारखेनुसार मे महिना तुमच्यासाठी कसा?

Monthly Numerology Horoscope : नवी संधी, नात्यात गोडवा पण या लोकांनी सावध राहवं; जन्मतारखेनुसार मे महिना तुमच्यासाठी कसा? 4