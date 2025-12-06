Cylinder Expiry Date: तुम्ही एक्सपायर सिलिंडर तर वापरत नाही ना? काही मिनिटांत 'अशी' तपासा एक्सपायरी डेट
दररोज तुम्हाला बातम्यांमध्ये आग किंवा सिलेंडर स्फोटाच्या बातम्या दिसतात. यापैकी बहुतेक प्रकरणांमध्ये, मूळ कारण जुने, एक्सपायरी झालेले सिलेंडर असते. आज आपण सिलेंडरची एक्सपायरी डेट कशी शोधायची ते जाणून घेऊया.
Tejashree Gaikwad | Dec 06, 2025, 02:06 PM IST
गेल्या काही वर्षांत घरगुती गॅस सिलिंडरमुळे लागलेल्या आगीच्या किंवा सिलिंडर फुटण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. अशा बहुतेक अपघातांच्या मुळाशी एकच कारण आढळतं, एक्सपायर डेट उलटलेला जुना LPG सिलिंडर. त्यामुळे सिलिंडरची वैधता तपासणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. चला तर जाणून घेऊयात, तुमचा सिलिंडर सुरक्षित आहे की एक्सपायर झाला आहे हे काही मिनिटांत कसं ओळखाल.
सिलिंडरलाही असते एक्सपायरी डेट!
कदाचित तुम्हीही एक्सपायर सिलिंडर वापरत असाल!
सिलिंडरची एक्सपायरी कशी तपासायची?
कोणत्या Letter चा काय अर्थ?
