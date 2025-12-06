English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Cylinder Expiry Date: तुम्ही एक्सपायर सिलिंडर तर वापरत नाही ना? काही मिनिटांत 'अशी' तपासा एक्सपायरी डेट

दररोज तुम्हाला बातम्यांमध्ये आग किंवा सिलेंडर स्फोटाच्या बातम्या दिसतात. यापैकी बहुतेक प्रकरणांमध्ये, मूळ कारण जुने,  एक्सपायरी झालेले सिलेंडर असते. आज आपण सिलेंडरची  एक्सपायरी डेट कशी शोधायची ते जाणून घेऊया.  

Tejashree Gaikwad | Dec 06, 2025, 02:06 PM IST
Cylinder Expiry Date

गेल्या काही वर्षांत घरगुती गॅस सिलिंडरमुळे लागलेल्या आगीच्या किंवा सिलिंडर फुटण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. अशा बहुतेक अपघातांच्या मुळाशी एकच कारण आढळतं, एक्सपायर डेट उलटलेला जुना LPG सिलिंडर. त्यामुळे सिलिंडरची वैधता तपासणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. चला तर जाणून घेऊयात, तुमचा सिलिंडर सुरक्षित आहे की एक्सपायर झाला आहे हे काही मिनिटांत कसं ओळखाल.  

सिलिंडरलाही असते एक्सपायरी डेट!

Cylinder Expiry Date

घरात रोज वापरला जाणारा गॅस सिलिंडरही अमर्यादकाळ चालत नाही. त्याची ठरलेली एक सुरक्षित वापर कालमर्यादा असते. ही डेट संपल्यानंतर सिलिंडर अधिक धोकादायक ठरू शकतो. पण दुर्दैवाने अजूनही अनेकांना सिलिंडरची एक्सपायरी डेट कुठे असते आणि ती कशी वाचायची याची काहीच माहिती नसते.

कदाचित तुम्हीही एक्सपायर सिलिंडर वापरत असाल!

Cylinder Expiry Date

जशा औषधांच्या किंवा खाद्यपदार्थांच्या पॅकेटवर एक्सपायरी डेट असते, तशीच एक कोडिंग पद्धत LPG सिलिंडरवरही असते. मात्र ही डेट समजून घेण्याची पद्धत थोडी वेगळी आहे. समजून घेतली तर कुणालाही काही सेकंदांत सिलिंडरची एक्सपायरी कळू शकते.

सिलिंडरची एक्सपायरी कशी तपासायची?

Cylinder Expiry Date

सिलिंडरच्या स्टीलच्या बॉडीवर, वरच्या भागात तुम्हाला A, B, C किंवा D या अक्षरांपैकी एक अक्षर आणि त्याच्या मागे दोन अंकी नंबर लिहिलेला दिसेल. हाच कोड सिलिंडरची एक्सपायरी सांगतो.

कोणत्या Letter चा काय अर्थ?

Cylinder Expiry Date

अक्षर कालावधी A जानेवारी ते मार्च B एप्रिल ते जून C जुलै ते सप्टेंबर D ऑक्टोबर ते डिसेंबर   हे अक्षर सिलिंडर कोणत्या महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत वैध आहे ते दर्शवतं.

Letter च्या मागचा नंबर म्हणजे वर्ष

Cylinder Expiry Date

अक्षरानंतरचा नंबर त्या सिलिंडरची एक्सपायरी कोणत्या वर्षी आहे हे सांगतो. A-27 म्हणजे हा सिलिंडर 2027 च्या जानेवारी ते मार्च या कालावधीत एक्सपायर होईल. B-28 म्हणजे 2028 च्या एप्रिल ते जून या कालावधीत एक्सपायर. D-30 म्हणजे 2030 च्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीपर्यंत वैध.

Cylinder Expiry Date

जर तुमच्या सिलिंडरवर D-30 असं लिहिलेलं असेल, तर तो ऑक्टोबर–डिसेंबर 2030 पर्यंतच सुरक्षित आहे. त्याचप्रमाणे B-28 असेल तर एप्रिल–जून 2028 पर्यंत तो वैध आहे.

