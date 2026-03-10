English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • LPG Gas सिलिंडरची एक्सपायरी डेट कशी तपासायची?

LPG Gas सिलिंडरची एक्सपायरी डेट कशी तपासायची?

LPG Gas: एलपीजी गॅस सिलिंडरची एक्सपायरी डेट तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण, स्वयंपाकासाठी वापरला जाणारा गॅस तुमच्या आणि तुमच्या कुटुंबाच्या जीवघेणा ठरू शकतो.   

Manali Sagvekar | Mar 10, 2026, 05:55 PM IST
twitter
1/9

एलपीजी गॅस सिलिंडरची एक्सपायरी डेट कशी ओळखायची?

How to check LPG Gas cylinder Expiry Date?

एलपीजी गॅसचीही एक्सपायरी डेट असते. हे ऐकून तुम्हालाही आश्चर्य वाटले असेल. पण हे खरे आहे, घरगुती वापरात असलेल्या प्रत्येक वस्तूची एक्सपायरी डेट असते. आता अनेकांना प्रश्न पडला असेल की, स्वयंपाक घरात वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजी गॅस सिलिंडरची एक्सपायरी डेट कशी ओळखायची? चला तर मग या फोटो गॅलरीतून जाणून घेऊया.   

twitter
2/9

एलपीजी गॅस सिलिंडरची एक्सपायरी डेट पाहणे का महत्त्वाचे आहे?

How to check LPG Gas cylinder Expiry Date?

सर्वप्रथम एलपीजी गॅस सिलिंडरची एक्सपायरी डेट पाहणे का महत्त्वाचे आहे? याबाबत सर्वांना माहिती असणे आवश्यक आहे. एक्सपायरी डेट संपलेला सिलिंडर जुना झाल्यामुळे त्याचा धातू गंजून कमकुवत होऊ शकतो. ज्यामुळे गॅस गळती होण्याचा धोका असतो.   

twitter
3/9

भीषण स्फोट होण्याची शक्यता

How to check LPG Gas cylinder Expiry Date?

एक्सपायरी डेट संपलेल्या सिलिंडरमध्ये गॅसचा उच्च दाब सहन करण्याची क्षमता कमी झालेली असते. ज्यामुळे त्याला सूक्ष्म छिद्र पडून गॅस गळती झाली तर भीषण स्फोट होण्याची शक्यता असते.   

twitter
4/9

जुन्या सिलिंडरची हायड्रो टेस्ट झालेली नसते

How to check LPG Gas cylinder Expiry Date?

तसेच जुन्या सिलिंडरची हायड्रो टेस्ट झालेली नसते, त्यामुळे तो वापरासाठी सुरक्षित आहे की नाही याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे अपघात टाळण्यासाठी एलपीजी गॅस विकत घेताना एक्सपायरी डेट तापसणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.   

twitter
5/9

सिलिंडरवर एक्सपायरी डेट कुठे लिहिलेली असते?

How to check LPG Gas cylinder Expiry Date?

आता सिलिंडरवर एक्सपायरी डेट कुठे लिहिलेली असते आणि ती कशी ओळखायची हे जाणून घेऊया. तुम्ही कधी निरिक्षण केले असेल तर, सिलिंडरच्या वरच्या बाजूला तीन लोखंडी पट्ट्या असतात. त्यापैकी एका पट्टीवर आतल्या बाजूला एक कोड लिहिलेला असतो.   

twitter
6/9

A, B, C, D अक्षरे

How to check LPG Gas cylinder Expiry Date?

ज्यामध्ये ए (A), बी (B), सी (C), डी (D) अशी अक्षरे असतता. किंवा ए-26, बी-25, सी-24, ए-24 अशी अक्षरेही लिहिलेली असतात.   

twitter
7/9

महिन्यांची माहिती देणारे अक्षर

How to check LPG Gas cylinder Expiry Date?

जर पट्टीवर ए लिहिला असेल तर तो सिलिंडर जानेवारी ते मार्च महिन्यपर्यंत वापरता येईल, बी लिहिलेले असेल तर एप्रिल ते जून महिन्यापर्यंत, सी म्हणजे जुलै ते सप्टेंबर महिन्यापर्यंत, डी म्हणजे ऑक्टोबर ते डिसिंबर महिन्यापर्यंत.   

twitter
8/9

वर्षाची माहिती देणारे अंक

How to check LPG Gas cylinder Expiry Date?

तसेच या अक्षरांच्या पुढे 24, 25, 26 असे अंक लिहिले असतील तर ते सुरू वर्षाची माहिती देतात. जसे की, सिलिंडरवर ए-25 लिहिलेले असले तर तो 2025 मधील सिलिंडर आहे. ए-26 लिहिले असेल तर तो सिलिंडर 2026 मधला आहे.   

twitter
9/9

एक्सपायरी डेट संपली असले तर असा सिलिंडिर घेणे टाळा

How to check LPG Gas cylinder Expiry Date?

यापु़ढे सिलिंडर विकत घेताना दिलेली माहिती लक्षात ठेवा आणि तारीख तपासल्याशिवाय सिलिंडर घेऊ नका. तसेच एक्सपायरी डेट संपली असले तर असा सिलिंडिर घेणे टाळा आणि गॅस एजन्सीला कळवा.   

twitter
पुढील
अल्बम

Numerology: हार्दिक पांड्या असा का आहे? मुलांकामध्ये दडलंय उत्तर!

पुढील अल्बम

‘मधुबाला’च्या बायोपिकमध्ये अनित पड्डा साकारणार मधुबालाच्या भूमिका ? नेमकं खरं काय

‘मधुबाला’च्या बायोपिकमध्ये अनित पड्डा साकारणार मधुबालाच्या भूमिका ? नेमकं खरं काय

‘मधुबाला’च्या बायोपिकमध्ये अनित पड्डा साकारणार मधुबालाच्या भूमिका ? नेमकं खरं काय 9
Numerology: हार्दिक पांड्या असा का आहे? मुलांकामध्ये दडलंय उत्तर!

Numerology: हार्दिक पांड्या असा का आहे? मुलांकामध्ये दडलंय उत्तर!

Numerology: हार्दिक पांड्या असा का आहे? मुलांकामध्ये दडलंय उत्तर! 8
संजूला &#039;मॅन ऑफ द टुर्नामेंट&#039; म्हणून बक्षीसाचा एक पैसाही मिळणार नाही; एवढं भारी खेळून खिसा खालीच; कारण काय?

संजूला 'मॅन ऑफ द टुर्नामेंट' म्हणून बक्षीसाचा एक पैसाही मिळणार नाही; एवढं भारी खेळून खिसा खालीच; कारण काय?

संजूला 'मॅन ऑफ द टुर्नामेंट' म्हणून बक्षीसाचा एक पैसाही मिळणार नाही; एवढं भारी खेळून खिसा खालीच; कारण काय? 11
अहमदाबाद सोडून मुंबईतच का होऊ शकते टीम इंडियाची विक्ट्री परेड? जाणून घ्या 5 महत्वाची कारणं

अहमदाबाद सोडून मुंबईतच का होऊ शकते टीम इंडियाची विक्ट्री परेड? जाणून घ्या 5 महत्वाची कारणं

अहमदाबाद सोडून मुंबईतच का होऊ शकते टीम इंडियाची विक्ट्री परेड? जाणून घ्या 5 महत्वाची कारणं 7