Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /काळवंडलेली पितळेची भांडी होतील नव्यासारखी, ट्राय करा हे उपाय

काळवंडलेली पितळेची भांडी होतील नव्यासारखी, ट्राय करा हे उपाय

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 26, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 09:56 PM IST

पितळेची भांडी केवळ जेवण्यासाठी आणि अन्न वाढण्यासाठीच नव्हे, तर धार्मिक विधींसाठीही वापरली जातात. तुमच्या घरात पितळेची भांडी असतील, तर ती कशी स्वच्छ करावी हे जाणून घ्या. 

1/7

पितळ स्वच्छ करण्याच्या काही सोप्या आणि प्रभावी पद्धती येथे दिल्या आहेत, ज्यामुळे केवळ डाग आणि घाणच नाही, तर त्याची चमकही परत येईल.

2/7

पितळ स्वच्छ करण्यासाठी लिंबू आणि मिठाचे द्रावण तयार करता येते. लिंबू आणि मीठ एकत्र मिसळा आणि त्यात थोडे डिश सोप घाला. लिंबाची एक फोड या द्रावणात बुडवा आणि पितळ स्वच्छ करा. 

3/7

हे मिश्रण पितळावर १० मिनिटे तसेच राहू द्या. त्यानंतर भांडे कोमट पाण्याने स्वच्छ धुवा. पितळ स्वच्छ करण्यासाठी व्हिनेगर आणि बेकिंग सोड्याची पेस्ट देखील प्रभावी आहे. पेस्ट बनवण्यासाठी हे दोन्ही घटक मिसळा. 

4/7

ही पेस्ट भांड्यावर १० ते १५ मिनिटे तशीच राहू द्या. एक रासायनिक अभिक्रिया सुरू होईल, ज्यामुळे पितळावरील हिरवा थर निघून जाईल. स्वच्छ धुवा आणि कापडाने पुसून टाका.

5/7

व्हिनेगर आणि पीठ समान प्रमाणात मिसळा. ही पेस्ट पितळी भांड्यांना लावा आणि १-२ तास तशीच राहू द्या. नंतर ती व्यवस्थित चोळून चकाकी येईपर्यंत पॉलिश करा. पितळेवरील काळपटपणा काढण्यासाठीही हा उपाय प्रभावी आहे. 

6/7

पितळ स्वच्छ करण्यासाठी, केचप लावा आणि स्पंजने चोळा. ते १० ते १५ मिनिटे तसेच राहू द्या आणि नंतर पाण्याने धुवून टाका. पितळ चमकू लागेल.

7/7

पितळ स्वच्छ करण्यासाठी, तुम्ही लिंबाच्या रसात बेकिंग सोडा मिसळून एक पेस्ट तयार करू शकता. ही पेस्ट भांड्यावर लावा आणि १५ ते २० मिनिटे तशीच राहू द्या, त्यानंतर पाण्याने स्वच्छ धुवा. यामुळे पितळावरील डाग निघून जातात. 

 

TAGS:
lifestyle tips
marathi news

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
दूध महागलं! आजपासून खासगी डेअऱ्यांचा मोठा दरवाढीचा झटका; लिटरमागे ₹4 पर्यंत वाढ
2
3
4
5