English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • कांदा चिरताना डोळ्यातून पाणी येत, जळजळ होते यावर नेमका उपाय काय? जाणून घ्या सोप्या टिप्स

कांदा चिरताना डोळ्यातून पाणी येत, जळजळ होते यावर नेमका उपाय काय? जाणून घ्या सोप्या टिप्स

How to Cut Onion Without Crying: नेहमी कांदा कापताना डोळे जळजळतात आणि पाणीही येतं. प्रत्येक गृहिणीसाठी स्वयंपाक करताना ही सर्वात मोठी समस्या असते. यावेळी डोळ्यांची जळजळ थांबवण्यासाठी डोक्यावर कांद्याच्या साली ठेवणे असे अनेक उपाय केले जातात. पण त्यांचा काहीही उपयोग होत नाही. यासाठी काही सोपे आणि स्मार्ट उपाय जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Feb 08, 2026, 04:07 PM IST
twitter
1/8

कांदा चिरताना डोळ्यांची होणारी जळजळ कशी थांबवायची?

How to Cut Onion Without Crying

कांदा चिरताना सर्वात मोठी समस्या म्हणजे डोळ्यातून पाणी येते. प्रत्येक गृहिणीला स्वयंपाक करताना या समस्येला सामोरे जावे लागते. बऱ्याचदा डोळ्यातून पाणी आल्याने दृष्टी धुसर होते. स्पष्ट दिसत नसल्याने बोट कापले जाण्याचीही भीती असते. तुम्हाला कधी न कधी हा प्रश्न पडलाच असेल की. कांदा कापताना डोळे का झोंबतात? तसेच यासाठी नेमके काय उपाय करायचे? चला तर मग जाणून घेऊया.   

twitter
2/8

कांद्यामधील नैसर्गिक वायू

How to Cut Onion Without Crying

कांद्यामध्ये 'अलाईल प्रोपिल डायसफ्लाइड'  नावाचा नैसर्गिक वायू असतो. जेव्हा कांदा चिरला जातो तेव्हा हा वायू डोळ्यांतील ओलाव्याच्या संपर्कात येतो आणि त्याचे रूपांतर सौम्य अॅसिडमध्ये होते. ज्यामुळे डोळे जळजळतात आणि डोळ्यांतून पाणी येते. यावर उपाय म्हणून तुम्ही काही सोपे आणि स्मार्ट उपाय करू शकता.   

twitter
3/8

कांदा फ्रिजमध्ये ठेवा

How to Cut Onion Without Crying

कांदा चिरण्यारूर्वी 15 ते 20 मिनिटे फ्रिजमध्ये ठेवा. थंड झाल्यामुळे त्यातील वायू हवेत लवकर पसरत नाही आणि डोळ्यांची होणारी जळजळ कमी होते.   

twitter
4/8

पाण्याचा वापर करा

How to Cut Onion Without Crying

कांद्याचे दोन भाग करून ते काही वेळ थंड किंवा साध्या पाण्यात ठेवा. यामुळे त्यातील वायू हवेत पसरण्याऐवजी पाण्यात विरघळतो.   

twitter
5/8

धारदार सुरी वापरा

How to Cut Onion Without Crying

कांदा चिरण्यासाठी नेहमी धारदार सुरी वापरा. धार नसलेल्या सुरीने कांदा चिरताना त्यातील पेशी जास्त दाबल्या जातात. ज्यामुळे अधिक प्रमाणात वायू बाहेर पडतो.   

twitter
6/8

मुळापाशी असलेला भाग काढून टाका

How to Cut Onion Without Crying

कांद्याच्या मुळाशी असलेला पांढरा भाग काढून टाका. या भागात वायूचे प्रमाण सर्वाधिक असते. यामुळे डोळ्यांमध्ये जळजळ होण्याचे प्रमाण कमी होते.   

twitter
7/8

कांदा चिरताना हवेच्या ठिकाणी बसा

How to Cut Onion Without Crying

कांदा चिरताना खिडकीजवळ किंवा पंख्याखाली बसा. यामुळे कांद्यातून निघणारा वायू डोळ्यांपर्यंत न पोहोचता बाहेर निघून जाईल.   

twitter
8/8

लिंबू किंवा व्हिनेगरचा वापर करा

How to Cut Onion Without Crying

कांदा चिरण्यापूर्वी सुरीवर थोडा लिंबाचा रस किंवा व्हिनेगर लावा. यामुळे कांद्यातील सल्फरचे प्रमाण कमी होते.   

twitter
पुढील
अल्बम

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिभविष्य 9 ते 15 फेब्रुवारीपर्यंत कसं असेल 12 राशींचं भविष्य?

पुढील अल्बम

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिभविष्य 9 ते 15 फेब्रुवारीपर्यंत कसं असेल 12 राशींचं भविष्य?

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिभविष्य 9 ते 15 फेब्रुवारीपर्यंत कसं असेल 12 राशींचं भविष्य?

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिभविष्य 9 ते 15 फेब्रुवारीपर्यंत कसं असेल 12 राशींचं भविष्य? 12
कधीही न पाहिलेले अजित पवार, पाहा स्मृतींना उजाळा देणारी भावनिक फोटो गॅलरी

कधीही न पाहिलेले अजित पवार, पाहा स्मृतींना उजाळा देणारी भावनिक फोटो गॅलरी

कधीही न पाहिलेले अजित पवार, पाहा स्मृतींना उजाळा देणारी भावनिक फोटो गॅलरी 8
Mahashivratri 2026: भाविक दर्शनाला मूकले; महाशिवरात्रीलाही भिमाशंकर मंदिर बंद; कारण काय?

Mahashivratri 2026: भाविक दर्शनाला मूकले; महाशिवरात्रीलाही भिमाशंकर मंदिर बंद; कारण काय?

Mahashivratri 2026: भाविक दर्शनाला मूकले; महाशिवरात्रीलाही भिमाशंकर मंदिर बंद; कारण काय? 8
USA कडून T20 वर्ल्ड कपमध्ये खेळणारा &#039;हा; मुंबईकर सौरभ नेत्रावळकर आहे तरी कोण? T20 World Cup 2026 मध्ये गाजवतोय मैदान

USA कडून T20 वर्ल्ड कपमध्ये खेळणारा 'हा; मुंबईकर सौरभ नेत्रावळकर आहे तरी कोण? T20 World Cup 2026 मध्ये गाजवतोय मैदान

USA कडून T20 वर्ल्ड कपमध्ये खेळणारा 'हा; मुंबईकर सौरभ नेत्रावळकर आहे तरी कोण? T20 World Cup 2026 मध्ये गाजवतोय मैदान 8