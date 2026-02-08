कांदा चिरताना डोळ्यातून पाणी येत, जळजळ होते यावर नेमका उपाय काय? जाणून घ्या सोप्या टिप्स
How to Cut Onion Without Crying: नेहमी कांदा कापताना डोळे जळजळतात आणि पाणीही येतं. प्रत्येक गृहिणीसाठी स्वयंपाक करताना ही सर्वात मोठी समस्या असते. यावेळी डोळ्यांची जळजळ थांबवण्यासाठी डोक्यावर कांद्याच्या साली ठेवणे असे अनेक उपाय केले जातात. पण त्यांचा काहीही उपयोग होत नाही. यासाठी काही सोपे आणि स्मार्ट उपाय जाणून घ्या.
Manali Sagvekar | Feb 08, 2026, 04:07 PM IST
कांदा चिरताना डोळ्यांची होणारी जळजळ कशी थांबवायची?
कांदा चिरताना सर्वात मोठी समस्या म्हणजे डोळ्यातून पाणी येते. प्रत्येक गृहिणीला स्वयंपाक करताना या समस्येला सामोरे जावे लागते. बऱ्याचदा डोळ्यातून पाणी आल्याने दृष्टी धुसर होते. स्पष्ट दिसत नसल्याने बोट कापले जाण्याचीही भीती असते. तुम्हाला कधी न कधी हा प्रश्न पडलाच असेल की. कांदा कापताना डोळे का झोंबतात? तसेच यासाठी नेमके काय उपाय करायचे? चला तर मग जाणून घेऊया.
कांद्यामधील नैसर्गिक वायू
कांदा फ्रिजमध्ये ठेवा
पाण्याचा वापर करा
धारदार सुरी वापरा
मुळापाशी असलेला भाग काढून टाका
