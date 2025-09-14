English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
GST कमी झाल्यावर कार घ्यायचा विचार करताय? पगारानुसार किती लाखांची कार घ्यावी? समजून घ्या!

केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देत जीएसटीच्या दरात कपात केली आहे. जीएसटीत कपात करण्यात आल्यानंतर अनेक वस्तु स्वस्त झाल्या आहेत.

Mansi kshirsagar | Sep 14, 2025, 06:13 PM IST
How to decide budget for your new vehicle depending on your income

GST Reforms 2025: केंद्र सरकारने 1200 सीसीपर्यंतच्या कारवरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरुन 18 टक्के केला. त्यामुळं कार खरेदी करताना नागरिकांचे हजारो रुपये वाचणार आहेत. 

कारवरील जीएसटी कमी झाल्याने अनेकजण कार घेण्यास इच्छुक आहेत. कार खरेदी करणे ही प्रत्येकासाठी आनंदाची गोष्ट असते.   

दसरा आणि दिवाळी या सणासुदीच्या दिवसांत कार खरेदी केली जाते. तुम्हीदेखील कार खरेदी करण्याचा विचार करताय पण पगाराचे गणित जमत नाहीये. तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे.   

अनेकदा आपण कार खरेदी करतो पण नंतर ईएमआयचा खर्च झेपेनासा होतो. त्यामुळं कार घेताना पगाराचा व ईएमआयचा ताळमेळ लावणे गरजेचे आहे.   

कार खरेदी करताना एक साधा नियम आहे. तो म्हणजे तुमच्या वार्षिक पगाराच्या 50 टक्क्यांपेक्षाही महागजी कार घेऊ नये. मासिक पगाराच्या 15 ते 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम हप्तांवर खर्च करु नये. 

घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, गुंतवणूक आणि इतर गरजा यावर परिणाम होत नाही. भविष्यातील आर्थिक नियोजन, कारची खरेच गरज आहे का? नोकरीची स्थिरता आणि अचानक येणारे खर्च लक्षात घेऊनच विचार करावा. 

गाडी ही संपत्ती नसून खर्चिक मालमत्ता आहे. ती घेतल्यानंतर तिची किंमत दरवर्षी कमी होत जाते. त्यामुळं आपल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेत राहून गाडी घेणे हेच योग्य ठरते. 

असा असावा पगाराचा तक्ता मासिक पगार कारची योग्य किंमत मासिक हप्ता 25,000 1.5 लाखापर्यंत 5,000  50,000 3 लाखापर्यंत  10,000 1,00,000 6 लाखापर्यंत  20.000 1,50,000 9 लाखापर्यंत 30,000  

