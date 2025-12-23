English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • कुत्र्याने हल्ला केल्यास कसा कराल बचाव? जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स

कुत्र्याने हल्ला केल्यास कसा कराल बचाव? जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स

कुत्र्याने हल्ला केल्यास किंवा कुत्रा मागे लागल्यास कसा बचाव करावा तसेच कसा सामना करावा हे प्रत्येकाला माहित असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी काही महत्त्वाच्या टिप्स जाणू घ्या. 

Dec 23, 2025, 05:02 PM IST
twitter

How to defend from dog attack: कुत्र्याने हल्ला केल्यास किंवा कुत्रा मागे लागल्यास कसा बचाव करावा तसेच कसा सामना करावा हे प्रत्येकाला माहित असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी काही महत्त्वाच्या टिप्स जाणू घ्या. 

 

1/9

कुत्र्याने हल्ला केल्यास कसा कराल बचाव?

How to defend yourself from dog attack

twitter
2/9

कुत्र्याने हल्ला केल्यास कसा कराल बचाव?

How to defend yourself from dog attack

आजकाल भटक्या कुत्र्‍यांचे प्रमाण अधिक वाढले आहे. तसेच नुकतीच, दिवा शहरात एका पिसाळलेल्या भटक्या कुत्रा चावल्याने एका 5 वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू झाल्याची दुखःद बातमी समोर आली आहे.   

twitter
3/9

कुत्र्याने हल्ला केल्यास कसा कराल बचाव?

How to defend yourself from dog attack

ही परिस्थिती पाहता खबरदारी घेणे अत्यावश्यक ठरते. म्हणूनच तुमच्यावर किंवा तुमच्या लहान मुलांवर कुत्र्याने हल्ला केल्यास कसा सामना करावा, बचाव कसा करावा? याबाबत प्रत्येकाला माहिती असणे आवश्यक आहे.   

twitter
4/9

कुत्र्याने हल्ला केल्यास कसा कराल बचाव?

How to defend yourself from dog attack

तुम्हाला कधी कुत्र्‍यांच्या जमावाने घेरल्यास किंवा अचानक एखादा कुत्रा तुमच्यावर भुकू लागला तर, घाबरून आरडा-ओरडा करणे टाळा. आरडा-ओरडा केल्यास कुत्रेही आणखी घाबरतात आणि हल्ला करण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे तुम्ही शांत राहिल्यास कुत्राही शांत होईल.   

twitter
5/9

कुत्र्याने हल्ला केल्यास कसा कराल बचाव?

How to defend yourself from dog attack

कुत्रा मागे लागल्यास पळणे टाळा. धावल्याने कुत्र्‍यांची शिकारी प्रवृत्ती जागृत होते. यामुळे धावणे टाळा आणि शांततेत पुढे किंवा मागे चाला. तसेच कुत्र्‍यांच्या डोळ्यात थेट पाहणे टाळा. कुत्र्‍यांच्या डोळ्यात थेट पाहणे म्हणजे त्यांना हल्ला करण्यास आवाहन देणे.   

twitter
6/9

कुत्र्याने हल्ला केल्यास कसा कराल बचाव?

How to defend yourself from dog attack

याशिवाय तुमच्या हातात बॅग किंवा पर्स असेल तर ती तुमच्या आणि कुत्र्‍याच्या मध्ये धरा. यामुळे कुत्रा तुमच्या पासून दूर राहील आणि हल्ला होण्याची शक्यता कमी होईल. अशी कोणतीही हालचाल करू नका जेणेकरून कुत्र्‍याला धोका जाणवेल.   

twitter
7/9

कुत्र्याने हल्ला केल्यास कसा कराल बचाव?

How to defend yourself from dog attack

पिसाळलेल्या कुत्र्याने हल्ला केल्यास जमिनीवर पडा आणि तुमचे डोके आणि मान हाताने झाकून घ्या. डोके ढोपऱ्याच्या जवळ आणत डोके लपवा. यामुळे गंभीर दुखापतीपासून संरक्षण करता येते.   

twitter
8/9

कुत्र्याने हल्ला केल्यास कसा कराल बचाव?

How to defend yourself from dog attack

कुत्र्याने चावल्यास त्वरीत डॉक्टरकडे जाऊन उपचार घ्या आणि आवश्यक इंजेक्शन घ्या. कारण यामुळे रेबीज सारखा आजार होण्याची शक्यता असते. या आजारावर वेळीच योग्य उपचार न केल्यास गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असते.   

twitter
9/9

कुत्र्याने हल्ला केल्यास कसा कराल बचाव?

How to defend yourself from dog attack

या टिप्स तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांसह विशेषतः लहान मुलांसह शेअर करा. शिवाय तुमच्या जवळच्या मित्र-मैत्रिणींसह देखील शेअर करा.   

twitter
पुढील
अल्बम

अमृता सुभाषच्या 23 व्या वर्षीची बिकट अवस्था: शरीर निकामी, वजन 100 किलो, व्हीलचेअरवर बसण्याची वेळ!

पुढील अल्बम

अमृता सुभाषच्या 23 व्या वर्षीची बिकट अवस्था: शरीर निकामी, वजन 100 किलो, व्हीलचेअरवर बसण्याची वेळ!

अमृता सुभाषच्या 23 व्या वर्षीची बिकट अवस्था: शरीर निकामी, वजन 100 किलो, व्हीलचेअरवर बसण्याची वेळ!

अमृता सुभाषच्या 23 व्या वर्षीची बिकट अवस्था: शरीर निकामी, वजन 100 किलो, व्हीलचेअरवर बसण्याची वेळ! 9
ईशान किशनच्या आयुष्यातील ‘लकी चार्म’ कोण आहे? जयपूरची सुपरमॉडल गर्लफ्रेंड चर्चेत

ईशान किशनच्या आयुष्यातील ‘लकी चार्म’ कोण आहे? जयपूरची सुपरमॉडल गर्लफ्रेंड चर्चेत

ईशान किशनच्या आयुष्यातील ‘लकी चार्म’ कोण आहे? जयपूरची सुपरमॉडल गर्लफ्रेंड चर्चेत 8
1 जानेवारीपासून तुमच्या आयुष्यात खूप काही बदलणार; शेतकऱ्यांपासून कर्मचाऱ्यांवर मोठा परिणाम; जाणून घ्या!

1 जानेवारीपासून तुमच्या आयुष्यात खूप काही बदलणार; शेतकऱ्यांपासून कर्मचाऱ्यांवर मोठा परिणाम; जाणून घ्या!

1 जानेवारीपासून तुमच्या आयुष्यात खूप काही बदलणार; शेतकऱ्यांपासून कर्मचाऱ्यांवर मोठा परिणाम; जाणून घ्या! 9
कोट्यवधींचं साम्राज्य असणाऱ्या रोहित - विराटला विजय हजारे ट्रॉफी खेळण्यासाठी किती पैसे मिळणार?

कोट्यवधींचं साम्राज्य असणाऱ्या रोहित - विराटला विजय हजारे ट्रॉफी खेळण्यासाठी किती पैसे मिळणार?

कोट्यवधींचं साम्राज्य असणाऱ्या रोहित - विराटला विजय हजारे ट्रॉफी खेळण्यासाठी किती पैसे मिळणार? 8