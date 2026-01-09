English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Mobile Number Voter ID Linking Process: मतदार ओळखपत्राला मोबाईल नंबर अजून लिंक केला नाही आहे? मग आत्ताच करा, जाणून घ्या ‘ही’ सोपी पद्धत

Mobile Number Voter ID Linking Process: मतदार ओळखपत्राला मोबाईल नंबर अजून लिंक केला नाही आहे? मग आत्ताच करा, जाणून घ्या ‘ही’ सोपी पद्धत

How to link voter id card with mobile number: 15 जानेवारी रोजी महापालिका निवडणूकांचे मतदान अशून 16 जानेवारी रोजी निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे. यावेळी प्रत्येकाचं वोटर आयडी मोबाईल नंबरशी लिंक असणे महत्त्वाचे आहे. 

Dakshata Thasale | Jan 09, 2026, 07:26 PM IST
twitter
1/9

How to link voter id card with Mobile number linking online know a to z process

तुमचा आधार, पॅन कार्ड किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स तुमच्या फोन नंबरशी लिंक करणे अनिवार्य आहे. यामुळे प्रश्न निर्माण होतो. तुमचे मतदार ओळखपत्र तुमच्या फोन नंबरशी लिंक करणे देखील आवश्यक आहे का?

twitter
2/9

How to link voter id card with Mobile number linking online know a to z process

आजकाल, तुमचे आधार, पॅन कार्ड किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स तुमच्या फोन नंबरशी लिंक करणे अनिवार्य आहे. हे केवळ तुमची ओळख पडताळणे सोपे करत नाही तर तुम्हाला विविध सरकारी फायद्यांसाठी पात्र देखील बनवते. 

twitter
3/9

How to link voter id card with Mobile number linking online know a to z process

यामुळे प्रश्न उद्भवतो वर नमूद केलेल्या इतर कार्डांप्रमाणे तुमचे मतदार ओळखपत्र तुमच्या फोन नंबरशी लिंक करणे आवश्यक आहे का? तुमच्या इतर सर्व कार्डांप्रमाणे तुम्ही तुमचे मतदार ओळखपत्र तुमच्या फोन नंबरशी लिंक करावे का याची तपशीलवार माहिती घेऊया?

twitter
4/9

How to link voter id card with Mobile number linking online know a to z process

तुमचे मतदार ओळखपत्र तुमच्या फोन नंबरशी लिंक करणे आवश्यक आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर आहे, नाही. तुमचे मतदार ओळखपत्र तुमच्या फोन नंबरशी लिंक करणे कायदेशीररित्या आवश्यक नाही. तर, तुमचे पॅन किंवा आधार कार्ड लिंक करणे कायदेशीररित्या अनिवार्य आहे आणि ज्यांनी ते लिंक करण्यास उशीर केला आहे त्यांना दंड भरावा लागला आहे. मतदार ओळखपत्रांसाठी अशी कोणतीही आवश्यकता नसली तरी, तुमचे मतदार ओळखपत्र तुमच्या फोन नंबरशी लिंक करणे खूप फायदेशीर आहे. 

twitter
5/9

How to link voter id card with Mobile number linking online know a to z process

यामुळे निवडणुकीशी संबंधित अपडेट्स, तुमच्या मतदार कार्ड आणि मतदानातील बदलांची माहिती आणि तुमचे ई-मतदार कार्ड डाउनलोड करणे सोपे होते. जर तुम्हाला हे फायदे मिळवण्यासाठी तुमचे मतदार ओळखपत्र लिंक करायचे असेल, तर तुम्ही एका सोप्या ऑनलाइन प्रक्रियेचे अनुसरण करून ते करू शकता.

twitter
6/9

तुमचे मतदार ओळखपत्र तुमच्या फोन नंबरशी लिंक करा:

How to link voter id card with Mobile number linking online know a to z process

तुमचे मतदार ओळखपत्र तुमच्या फोन नंबरशी लिंक करण्यासाठी: तुम्हाला अधिकृत राष्ट्रीय मतदार सेवा पोर्टल, nvsp.in ला भेट द्यावी लागेल. तुमचा मोबाइल नंबर, ईमेल पत्ता, पासवर्ड आणि कॅप्चा कोड वापरून या पोर्टलवर लॉग इन करा. जर तुम्ही नवीन वापरकर्ता असाल, तर पोर्टलवर स्वतःची नोंदणी करा. तुम्हाला तुमचा मोबाइल नंबर आणि ईमेल पत्ता आवश्यक असेल.

twitter
7/9

How to link voter id card with Mobile number linking online know a to z process

लॉग इन केल्यानंतर, तुम्हाला डॅशबोर्डवरील फॉर्म 8 पर्यायावर क्लिक करून तुमचा मोबाइल नंबर अपडेट करावा लागेल किंवा बदलावा लागेल. 'स्वतः' निवडा आणि 'सबमिट करा' बटणावर क्लिक करा. तुमचे मतदार तपशील पुढील स्क्रीनवर दिसतील. ओके वर क्लिक करा. तुमचा नंबर लिंक करण्यासाठी किंवा बदलण्यासाठी, दुसऱ्या स्क्रीनवरील दुरुस्ती पर्याय निवडा. यामुळे फॉर्म ८ उघडेल.

twitter
8/9

How to link voter id card with Mobile number linking online know a to z process

या फॉर्ममध्ये तुमचा आधार क्रमांक, मोबाईल नंबर किंवा ईमेल पत्ता प्रविष्ट करा आणि पुढील क्लिक करा. फील्ड भरल्यानंतर, कॅप्चा कोड प्रविष्ट करा आणि 'ओटीपी पाठवा' बटणावर क्लिक करा.

twitter
9/9

How to link voter id card with Mobile number linking online know a to z process

तुमच्या तपशीलांची उलटतपासणी केल्यानंतर, फॉर्म सबमिट करा. तुमचा मोबाईल नंबर आणि मतदार ओळखपत्र अंदाजे ४८ तासांच्या आत लिंक केले जाईल.

twitter
पुढील
अल्बम

रेखा आणि जया बच्चनची तुलना; प्रसिद्ध लेखिकेने व्यक्त केला थेट विचार 'जया बच्चनसारखी Boring...'

पुढील अल्बम

रेखा आणि जया बच्चनची तुलना; प्रसिद्ध लेखिकेने व्यक्त केला थेट विचार &#039;जया बच्चनसारखी Boring...&#039;

रेखा आणि जया बच्चनची तुलना; प्रसिद्ध लेखिकेने व्यक्त केला थेट विचार 'जया बच्चनसारखी Boring...'

रेखा आणि जया बच्चनची तुलना; प्रसिद्ध लेखिकेने व्यक्त केला थेट विचार 'जया बच्चनसारखी Boring...' 9
घरात पत्नीला जिवंत गाडलं, तिच्या थडक्यापाशी करायचा थयथयाट... मन पिळवटून टाकणारी खरी कहाणी, रात्रीची झोप उडवतील &#039;या&#039; सीरिजचे 4 एपिसोड

घरात पत्नीला जिवंत गाडलं, तिच्या थडक्यापाशी करायचा थयथयाट... मन पिळवटून टाकणारी खरी कहाणी, रात्रीची झोप उडवतील 'या' सीरिजचे 4 एपिसोड

घरात पत्नीला जिवंत गाडलं, तिच्या थडक्यापाशी करायचा थयथयाट... मन पिळवटून टाकणारी खरी कहाणी, रात्रीची झोप उडवतील 'या' सीरिजचे 4 एपिसोड 8
अभिनेत्रींची Bikini पार्टी? हातात सिगारेट, दारुचं ग्लास अन्... दीपिका, आलिया, श्रद्धाच्या फोटोंनी खळबळ

अभिनेत्रींची Bikini पार्टी? हातात सिगारेट, दारुचं ग्लास अन्... दीपिका, आलिया, श्रद्धाच्या फोटोंनी खळबळ

अभिनेत्रींची Bikini पार्टी? हातात सिगारेट, दारुचं ग्लास अन्... दीपिका, आलिया, श्रद्धाच्या फोटोंनी खळबळ 8
Toranmal Mohotsav:महाराष्ट्राच्या पर्यटन स्थाळांमधील अलौकिक रत्न; कधी सुरू होणार तोरणमाळ महोत्सव?

Toranmal Mohotsav:महाराष्ट्राच्या पर्यटन स्थाळांमधील अलौकिक रत्न; कधी सुरू होणार तोरणमाळ महोत्सव?

Toranmal Mohotsav:महाराष्ट्राच्या पर्यटन स्थाळांमधील अलौकिक रत्न; कधी सुरू होणार तोरणमाळ महोत्सव? 8