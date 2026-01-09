Mobile Number Voter ID Linking Process: मतदार ओळखपत्राला मोबाईल नंबर अजून लिंक केला नाही आहे? मग आत्ताच करा, जाणून घ्या ‘ही’ सोपी पद्धत
How to link voter id card with mobile number: 15 जानेवारी रोजी महापालिका निवडणूकांचे मतदान अशून 16 जानेवारी रोजी निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे. यावेळी प्रत्येकाचं वोटर आयडी मोबाईल नंबरशी लिंक असणे महत्त्वाचे आहे.
Dakshata Thasale | Jan 09, 2026, 07:26 PM IST
तुमचे मतदार ओळखपत्र तुमच्या फोन नंबरशी लिंक करणे आवश्यक आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर आहे, नाही. तुमचे मतदार ओळखपत्र तुमच्या फोन नंबरशी लिंक करणे कायदेशीररित्या आवश्यक नाही. तर, तुमचे पॅन किंवा आधार कार्ड लिंक करणे कायदेशीररित्या अनिवार्य आहे आणि ज्यांनी ते लिंक करण्यास उशीर केला आहे त्यांना दंड भरावा लागला आहे. मतदार ओळखपत्रांसाठी अशी कोणतीही आवश्यकता नसली तरी, तुमचे मतदार ओळखपत्र तुमच्या फोन नंबरशी लिंक करणे खूप फायदेशीर आहे.
तुमचे मतदार ओळखपत्र तुमच्या फोन नंबरशी लिंक करा:
तुमचे मतदार ओळखपत्र तुमच्या फोन नंबरशी लिंक करण्यासाठी: तुम्हाला अधिकृत राष्ट्रीय मतदार सेवा पोर्टल, nvsp.in ला भेट द्यावी लागेल. तुमचा मोबाइल नंबर, ईमेल पत्ता, पासवर्ड आणि कॅप्चा कोड वापरून या पोर्टलवर लॉग इन करा. जर तुम्ही नवीन वापरकर्ता असाल, तर पोर्टलवर स्वतःची नोंदणी करा. तुम्हाला तुमचा मोबाइल नंबर आणि ईमेल पत्ता आवश्यक असेल.
लॉग इन केल्यानंतर, तुम्हाला डॅशबोर्डवरील फॉर्म 8 पर्यायावर क्लिक करून तुमचा मोबाइल नंबर अपडेट करावा लागेल किंवा बदलावा लागेल. 'स्वतः' निवडा आणि 'सबमिट करा' बटणावर क्लिक करा. तुमचे मतदार तपशील पुढील स्क्रीनवर दिसतील. ओके वर क्लिक करा. तुमचा नंबर लिंक करण्यासाठी किंवा बदलण्यासाठी, दुसऱ्या स्क्रीनवरील दुरुस्ती पर्याय निवडा. यामुळे फॉर्म ८ उघडेल.
