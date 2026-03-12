टेबल फॅन आणि प्लास्टिकच्या बाटल्यांचा वापर करून घरीच बनवा AC, जाणून घ्या सोपी पद्धत
आता उन्हाळ्याला सुरुवात झाली आहे आणि अशावेळी एसीची अत्यंत गरज भासते. अशावेळी तुम्ही काही सोप्य पद्धतीने घरगुती एसी तयार करू शकतो. जो एखाद्या खऱ्या एसी प्रमाणेच काम करेल.
घरगुती एसी कसा बनवायचा?
Home Made AC: मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच उन्हाच्या झळांची तीव्रता जाणवत आहे. बाहेरच काय घरीसुद्धा उकाडा जाणवतो. आता एसी विकत घेणे सर्वांनाच परवडत नाही. किंवा काहीजणांना एसीचा अति थंडावा सोसत नाही. अशावेळी तुम्ही घरच्या घरी उपलब्ध असलेल्या वस्तूंनी अगदी सोप्या पद्धतीने घरगुती एसी तयार करू शकता. यासाठी आम्ही तुम्हाला 2 पद्धती सांगणार आहोत.
पहिली पद्धत - आवश्यक साहित्य
प्लास्टिकच्या डब्याच्या झाकणावर पंख्याच्या आकाराचे वर्तुळ काढा
दुसऱ्या छिद्रांमध्ये पाईपचे तुकडे बसवा
बर्फाचे तुकडे किंवा मिठाचे पाणी
दुसरी पद्धत - आवश्यक साहित्य
