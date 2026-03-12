English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • टेबल फॅन आणि प्लास्टिकच्या बाटल्यांचा वापर करून घरीच बनवा AC, जाणून घ्या सोपी पद्धत

टेबल फॅन आणि प्लास्टिकच्या बाटल्यांचा वापर करून घरीच बनवा AC, जाणून घ्या सोपी पद्धत

आता उन्हाळ्याला सुरुवात झाली आहे आणि अशावेळी एसीची अत्यंत गरज भासते. अशावेळी तुम्ही काही सोप्य पद्धतीने घरगुती एसी तयार करू शकतो. जो एखाद्या खऱ्या एसी प्रमाणेच काम करेल.   

Manali Sagvekar | Mar 12, 2026, 02:41 PM IST
twitter
1/8

घरगुती एसी कसा बनवायचा?

How to make home made AC?

Home Made AC: मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच उन्हाच्या झळांची तीव्रता जाणवत आहे. बाहेरच काय घरीसुद्धा उकाडा जाणवतो. आता एसी विकत घेणे सर्वांनाच परवडत नाही. किंवा काहीजणांना एसीचा अति थंडावा सोसत नाही. अशावेळी तुम्ही घरच्या घरी उपलब्ध असलेल्या वस्तूंनी अगदी सोप्या पद्धतीने घरगुती एसी तयार करू शकता. यासाठी आम्ही तुम्हाला 2 पद्धती सांगणार आहोत.   

twitter
2/8

पहिली पद्धत - आवश्यक साहित्य

How to make home made AC?

प्लास्टिकचा डबा किंवा थर्माकॉलचा बॉक्स, लहान पीसी फॅन, पीव्हीसी पाईपचे दोन लहान तुकडे, बर्फाचे तुकडे किंवा गोठलेल्या पाण्याच्या बाटल्या, बॅटरी किंवा अडॅप्टर, कटर आणि ग्लू गन.   

twitter
3/8

प्लास्टिकच्या डब्याच्या झाकणावर पंख्याच्या आकाराचे वर्तुळ काढा

How to make home made AC?

1. सर्वप्रथम प्लास्टिकच्या डब्याच्या झाकणावर एका बाजूला पंख्याच्या आकाराचे वर्तुळ काढा आणि दुसऱ्या बाजूला पाईप बसवण्यासाठी कटरच्या सहाय्याने दोन छिद्रे कापून घ्या. छिद्र जास्त मोठे होणार नाही याची काळजी घ्या. नाहीतर हवा लीक होईल.   

twitter
4/8

दुसऱ्या छिद्रांमध्ये पाईपचे तुकडे बसवा

How to make home made AC?

2. आता पंखा झाकणावर अशा प्रकारे बसवा की तो हवा डब्याच्या आत ढकलेल. त्याला ग्लू गननने चिकटवा. दुसऱ्या छिद्रांमध्ये पाईपचे तुकडे बसवा. जिथून थंड हवा बाहेर येईल.   

twitter
5/8

बर्फाचे तुकडे किंवा मिठाचे पाणी

How to make home made AC?

3. यानंतर डब्यामध्ये भरपूर बर्फाचे तुकडे किंवा मिठाचे पाणी भरलेल्या गोठलेल्या प्लास्टिकच्या बाटल्या ठेवा. आता पंख्याला बॅटरी किंवा अडॅप्टरने वीज पुरवठा करा आणि झाकण बंद करा. पंखा सुरू झाला की त्यातून थंड हवा बाहेर येईल.   

twitter
6/8

दुसरी पद्धत - आवश्यक साहित्य

How to make home made AC?

टेबल फॅन, प्लास्टिकच्या दोन रिकाम्या बाटल्या, मीठ आणि पाणी, दोरी किंवा वायर. 

twitter
7/8

पाणी बाटल्यांमध्ये भरून फ्रीजमध्ये ठेवून द्या

How to make home made AC?

1. सर्वप्रथम एका मोठ्या भांड्यात पाणी घ्या. त्यात 3 ते 4 चमचे मीठ घाला. हे पाणी बाटल्यांमध्ये भरून फ्रीजमध्ये ठेवून त्याचा पूर्ण बर्फ होऊद्या. मिठामुळे बर्फ जास्तकाळ टिकतो.   

twitter
8/8

बर्फाने गोठलेल्या पाण्याच्या बाटल्या

How to make home made AC?

2. बर्फाने गोठलेल्या पाण्याच्या बाटल्या पंख्याच्या मागील बाजूस, जिथून हवा खेचली जाते तिथे उभ्या करून ठेवा. किंवा एका दोरीने बांधा. आता पंखा सुरू करा. टेबल फॅन जेव्हा मागून हवा खेचतो. केव्हा ती बर्फाच्या बाटल्यांच्या मधून पास होते. यामुळे थंड हवा येते.   

twitter
पुढील
अल्बम

8th Pay Commission: तिप्पट होणार कर्मचाऱ्यांचा पगार, फक्त आयोगाला मान्य व्हायला हव्यात 'या' गोष्टी!

पुढील अल्बम

8th Pay Commission: तिप्पट होणार कर्मचाऱ्यांचा पगार, फक्त आयोगाला मान्य व्हायला हव्यात &#039;या&#039; गोष्टी!

8th Pay Commission: तिप्पट होणार कर्मचाऱ्यांचा पगार, फक्त आयोगाला मान्य व्हायला हव्यात 'या' गोष्टी!

8th Pay Commission: तिप्पट होणार कर्मचाऱ्यांचा पगार, फक्त आयोगाला मान्य व्हायला हव्यात 'या' गोष्टी! 8
ज्येष्ठ अभिनेते Ashok Saraf यांना राजकारणात येण्याची ऑफर?

ज्येष्ठ अभिनेते Ashok Saraf यांना राजकारणात येण्याची ऑफर?

ज्येष्ठ अभिनेते Ashok Saraf यांना राजकारणात येण्याची ऑफर? 9
अरे देवा! चॉकलेटपेक्षाही स्वस्त मिळतंय पेट्रोल; जगातील सर्वात स्वस्त इंधन देणारे 5 देश!

अरे देवा! चॉकलेटपेक्षाही स्वस्त मिळतंय पेट्रोल; जगातील सर्वात स्वस्त इंधन देणारे 5 देश!

अरे देवा! चॉकलेटपेक्षाही स्वस्त मिळतंय पेट्रोल; जगातील सर्वात स्वस्त इंधन देणारे 5 देश! 9
PHOTOS : क्रिकेटप्रेमी नवरदेव अन् रुपवान नवरी; सेलिब्रिटी जोडप्याचं घराच्या गच्चीवरच शुभमंगल, सूर्यास्ताची वेळ साधलीच!

PHOTOS : क्रिकेटप्रेमी नवरदेव अन् रुपवान नवरी; सेलिब्रिटी जोडप्याचं घराच्या गच्चीवरच शुभमंगल, सूर्यास्ताची वेळ साधलीच!

PHOTOS : क्रिकेटप्रेमी नवरदेव अन् रुपवान नवरी; सेलिब्रिटी जोडप्याचं घराच्या गच्चीवरच शुभमंगल, सूर्यास्ताची वेळ साधलीच! 8