संत्र्याच्या साली फेकून देताय? थांबा! त्यापासून घरीच बनवा त्वचा उजळणारा सौंदर्य साबण
Orange Peel Beauty Soap: तुम्ही सुद्धा संत्रे खाल्ल्यानंतर संत्र्याच्या साली फेकून देत असाल तर, ही बातमी नक्कीच वाचा. संत्र्याच्या सालींमध्ये संत्र्याच्या फळापेक्षा अधिक जास्त गुण असतात. जे त्वचेच्या आरोग्यासाठी फारच फायदेशीर ठरतात. या सालींपासून तुम्ही घरगुती सौंदर्य साबण बनवू शकता. तेही अगदी कमी खर्चात. सोपी प्रक्रिया जाणून घ्या.
Manali Sagvekar | Feb 18, 2026, 08:06 PM IST
संत्र्याच्या सालीपासून घरगुती सौंदर्य साबण कसे बनवाल?
Homemade Beauty Soap Made From Orange Peel: संत्रे खाणे शारीरिक आरोग्यासाठी फारच फायदेशीर मानले जाते. यामध्ये असलेले व्हिटॅमिन्स रोगप्रतिकारकशक्ती वाढवण्यास मदत करतात. शिवाय संत्रे व्हिटॅमिन सी चा उत्तम स्त्रोत आहे. जे त्वचेसाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. पण तुम्हाला माहीत आहे का, संत्र्याच्या साली त्वचेसाठी त्याहीपेक्षा अधिक गुणकारी असतात. संत्र्याच्या सालींचा वापर करून फेस पील मास्क बनवला जातो. पण तुम्ही त्यापासून सौंदर्य साबणही तयार करू शकता. तेही घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीत.
अधिक प्रमाणात व्हिटॅमिन सी असते
संत्र्याच्या सालीमध्ये सायट्रिक अॅसिड असते
तेल शोषून घेणारे गुणधर्म
संत्र्याच्या साली आणि पाण्याची पेस्ट
सोप बेसचे लहान तुकडे
