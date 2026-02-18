English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
संत्र्याच्या साली फेकून देताय? थांबा! त्यापासून घरीच बनवा त्वचा उजळणारा सौंदर्य साबण

Orange Peel Beauty Soap: तुम्ही सुद्धा संत्रे खाल्ल्यानंतर संत्र्याच्या साली फेकून देत असाल तर, ही बातमी नक्कीच वाचा. संत्र्याच्या सालींमध्ये संत्र्याच्या फळापेक्षा अधिक जास्त गुण असतात. जे त्वचेच्या आरोग्यासाठी फारच फायदेशीर ठरतात. या सालींपासून तुम्ही घरगुती सौंदर्य साबण बनवू शकता. तेही अगदी कमी खर्चात. सोपी प्रक्रिया जाणून घ्या.

Manali Sagvekar | Feb 18, 2026, 08:06 PM IST
1/8

संत्र्याच्या सालीपासून घरगुती सौंदर्य साबण कसे बनवाल?

Homemade Beauty Soap Made From Orange Peel

Homemade Beauty Soap Made From Orange Peel: संत्रे खाणे शारीरिक आरोग्यासाठी फारच फायदेशीर मानले जाते. यामध्ये असलेले व्हिटॅमिन्स रोगप्रतिकारकशक्ती वाढवण्यास मदत करतात. शिवाय संत्रे व्हिटॅमिन सी चा उत्तम स्त्रोत आहे. जे त्वचेसाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. पण तुम्हाला माहीत आहे का, संत्र्याच्या साली त्वचेसाठी त्याहीपेक्षा अधिक गुणकारी असतात. संत्र्याच्या सालींचा वापर करून फेस पील मास्क बनवला जातो. पण तुम्ही त्यापासून सौंदर्य साबणही तयार करू शकता. तेही घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीत.   

2/8

अधिक प्रमाणात व्हिटॅमिन सी असते

Homemade Beauty Soap Made From Orange Peel

संत्र्याच्या सालीमध्ये संत्र्याच्या रसापेक्षाही अधिक प्रमाणात व्हिटॅमिन सी असते. जे त्वचेसाठी एक उत्तम अँटीऑक्सिडंट ठरते. तसेच त्वचेचा रंग उजळण्यासही मदत करते. तुमची त्वचा काळवणली असेल तर, संत्र्याच्या सालीचा वापर करणे अधिक फायदेशीर ठरेल.   

3/8

संत्र्याच्या सालीमध्ये सायट्रिक अॅसिड असते

Homemade Beauty Soap Made From Orange Peel

व्हिटॅमिन सी शिवाय संत्र्याच्या सालीमध्ये सायट्रिक अॅसिड असते. जे त्वचेवरील काळे डाग, पिगमेंटेशन आणि टॅनिंग कमी करण्यासाठी नैसर्गिक ब्लीचप्रमाणे काम करते. ज्यामुळे तुम्हाला स्कीन केअरसाठी पार्लरमध्ये जाऊन वेळ आणि पैसे खर्च करण्याची आवश्यकता नाही.   

4/8

तेल शोषून घेणारे गुणधर्म

Homemade Beauty Soap Made From Orange Peel

जर तुमची त्वचा तेलकट असेल तर, संत्र्याचा सालीचा वापर करणे अधिक फायदेशीर ठरेल. कारण, त्यात अतिरिक्त तेल शोषून घेणारे गुणधर्म असतात. यामुळे चेहऱ्यावर येणारी मुरुमे रोखता येतात. तसेच यामध्ये असलेले अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म त्वचेच्या छिद्रांमध्ये साचलेली घाण आणि बॅक्टेरिया काढून टाकण्यास मदत करतात.   

5/8

संत्र्याच्या साली आणि पाण्याची पेस्ट

Homemade Beauty Soap Made From Orange Peel

संत्र्याच्या सालींपासून सौंदर्य साबण बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, संत्र्याच्या साली आणि पाणी एकत्र करून मिस्करच्या सहाय्याने पेस्ट तयार करून घ्या. ही पेस्ट गाळणीच्या मदतीने गाळून घ्या. जेणेकरून त्यातील जाड तुकडे वेगळे होतील आणि एक मऊसूद पातळ पेस्ट राहील. 

6/8

सोप बेसचे लहान तुकडे

Homemade Beauty Soap Made From Orange Peel

यानंतर सोप बेसचे लहान तुकडे करून घ्या. डबल बॉयलर पद्धतीच्या मदतीने सोप बेसचे तुकडे विरघळवा. नंतर त्यात संत्र्याच्या सालींची पेस्ट घालून मिश्रण चांगले एकत्र करून घ्या. 

7/8

गरम मिश्रण सिलिकॉन मोल्डमध्ये ओता

Homemade Beauty Soap Made From Orange Peel

मिश्रण गरम असतानाच तुमच्या आवडीच्या आकाराच्या सिलिकॉन मोल्डमध्ये ओता. मिश्रण सेट होण्यासाठी कमीत कमी अर्धा तास बाजूला राहू द्या. थंड झाल्यानंतर सेट झालेला सौंदर्य साबण अलगद मोल्ड मधून काढा.   

8/8

नैसर्गिक आणि घरगुती पद्धताने बनवलेला सौंदर्य साबण

Homemade Beauty Soap Made From Orange Peel

संत्र्यांच्या सालीपासून बनलेला पूर्णपणे नैसर्गिक आणि घरगुती पद्धताने बनवलेला सौंदर्य  साबण तयार आहे. हा साबण तुम्ही चेहरा स्वच्छ करण्यासाठी तसेच अंघोळ करतानाही वापरू शकता.  (सर्व फोटो सौ.: Freepik) 

