वापरा 'ही' परफेक्ट रेसिपी, घरच्या घरीच बनवा ईराणी कॅफेतली फेमस चहा!
Irani Tea Recipe: मुंबईचा प्रसिद्ध ईराणी कॅफेतला चहा प्यायची इच्छा आहे, पण मुंबईला जायला कामातून वेळ काढता येत नाहीये? काळजी नका करू तुम्ही घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्यातच, सोप्या पद्धतीने, परफेक्ट चवीचा ईराणी चहा घरीच बनवू शकता.
Manali Sagvekar | Feb 01, 2026, 05:37 PM IST
1/8
ईराणी चहा
हिवाळ्याच्या थंड वातावरणात चहा पिण्याची मजा काही वेगळीच असते. आजकाल तर अनेक वेगवेगळ्या फ्लेवरच्या चहा बनवता येतात. अशात सोशल मिडियावर जुन्या ईराणी कॅफेच्या अनेक रिल्स व्हायरल होत असतात. या ईराणी कॅफेत जाऊन एकदा तरी वाफाळलेल्या ईराणी चहाचा आस्वाद घेण्याची इच्छा प्रत्येक मुंबईकराची असते. पण तुम्हाला माहित आहे का, की ही ईराणी चहा प्यायला आता तुम्हाला कोणत्याही ईराणी कॅफेत जाण्याची गरज नाही. आम्ही सांगितलेली परफेक्ट रेसिपी वापरून तुम्ही घरच्या घरीच ईराणी चहा बनवू शकता. त्यासाठी ही बातमी नक्कीच वाचा.
2/8
ईराणी चहा बनवण्याची विशेष पद्धत
3/8
ईराणी चहा बनवण्यासाठी आवश्यक साहित्य
4/8
खोलगट भांडे
5/8
चहाला 'दम' देण्याची प्रक्रिया
6/8
दूध मंद आचेवर शिजवा
7/8