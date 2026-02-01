English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
वापरा 'ही' परफेक्ट रेसिपी, घरच्या घरीच बनवा ईराणी कॅफेतली फेमस चहा!

Irani Tea Recipe: मुंबईचा प्रसिद्ध ईराणी कॅफेतला चहा प्यायची इच्छा आहे, पण मुंबईला जायला कामातून वेळ काढता येत नाहीये? काळजी नका करू तुम्ही घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्यातच, सोप्या पद्धतीने, परफेक्ट चवीचा ईराणी चहा घरीच बनवू शकता.   

Manali Sagvekar | Feb 01, 2026, 05:37 PM IST
1/8

ईराणी चहा

Irani Chai Recipe

हिवाळ्याच्या थंड वातावरणात चहा पिण्याची मजा काही वेगळीच असते. आजकाल तर अनेक वेगवेगळ्या फ्लेवरच्या चहा बनवता येतात. अशात सोशल मिडियावर जुन्या ईराणी कॅफेच्या अनेक रिल्स व्हायरल होत असतात. या ईराणी कॅफेत जाऊन एकदा तरी वाफाळलेल्या ईराणी चहाचा आस्वाद घेण्याची इच्छा प्रत्येक मुंबईकराची असते. पण तुम्हाला माहित आहे का, की ही ईराणी चहा प्यायला आता तुम्हाला कोणत्याही ईराणी कॅफेत जाण्याची गरज नाही. आम्ही सांगितलेली परफेक्ट रेसिपी वापरून तुम्ही घरच्या घरीच ईराणी चहा बनवू शकता. त्यासाठी ही बातमी नक्कीच वाचा.   

2/8

ईराणी चहा बनवण्याची विशेष पद्धत

Irani Chai Recipe

या ईराणी चहाची चव काही अजबच असते. ही चहा बनवण्यासाठी एक विशेष पद्धत वापरली जाते. ही पद्धत कोणती आहे जाणून घ्या आणि घरातील सर्वांनाच ही चहा बनवून सरप्राईज द्या.   

3/8

ईराणी चहा बनवण्यासाठी आवश्यक साहित्य

Irani Chai Recipe

2 कप पाणी, 2 लहान चमचे चहा पूड,   चहाला दम (Dum) देण्याच्या प्रक्रियेसाठी मैदा, 2 चमचे साखर, 500 मिली लिटर दूध, 3 लहान वेलची, दालचिनीचे तुकडे,  2 मोठे चमचे कंडेस्ड मिल्क.   

4/8

खोलगट भांडे

Irani Chai Recipe

सर्वप्रथम एका खोलगट भांड्यात 2 कप पाणी घ्या. त्यात चहा पूड, साखर, वेलची आणि दालचिनीचे तुकडे घाला. भांड्यावर झाकण ठेवा.   

5/8

चहाला 'दम' देण्याची प्रक्रिया

Irani Chai Recipe

पारंपारिक ईराणी चहा 'दम' देण्याच्या प्रक्रियेने बनवला जातो. यासाठी मैदाचे पिठ घट्ट मळून ते झाकणाच्या कडांभोवती लावा. जेणेकरून वाफ बाहेर येणार नाही. यामुळे त्यातील गोड मसाल्यांचा सुगंधही टिकून राहील. हे पाणी आणि त्यातील गोड मसाले 20 ते 25 मिनिटे मंद आचेवर शिजू द्या.   

6/8

दूध मंद आचेवर शिजवा

Irani Chai Recipe

आता एका जाड तळाच्या भांड्यात दूध गरम करा. दूध मंद आचेवर तोवर शिजवा जोवर ते अर्धे उरत नाही. या प्रक्रियेत दूध तळाशी चिकटू नये यासाठी सतत ढवळत राहा.   

7/8

मलाईदार दूध

Irani Chai Recipe

आता आणखी चांगल्या चवीसाठी त्यात कंडेस्ड मिल्क घाला. कंडेस्ड मिल्क नसेल तर तुम्ही खवाही घालू शकता. यामुळे दूध थोडे घट्ट आणि मलाईदार होईल.   

8/8

बन-मस्कासह सर्व्ह करा

Irani Chai Recipe

ईराणी चहा साधारण चहाप्रमाणे दूधात एकत्र करून ठेवला जात नाही. तर सर्व्ह करताना आधी एका कपात गोड मसाले आणि चहा पूडचे तयार केलेले पाणी काढा. त्यात वरून गरमा गरम घट्ट दूध घाला. वरून थोडी मलाई घाला. वाफाळलेला, परफेक्ट चवीचा घरगुती ईराणी चहा बन-मस्कासह सर्व्ह करा.   

