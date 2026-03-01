English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  फोटो
  • थंडाई बनवण्याची झटपट आणि सोपी रेसिपी तुमच्या होळीच्या पार्टीत आणखी रंग भरेल!

थंडाई बनवण्याची झटपट आणि सोपी रेसिपी तुमच्या होळीच्या पार्टीत आणखी रंग भरेल!

Holi Special Thandai Recipe: होळीचा सण थंडाईशिवाय अपूर्णच आहे. यावेळी घरच्या होळी पार्टीसाठी बाहेरून थंडाई आणण्यापेक्षा तुम्ही घरीच बनवू शकता. यासाठी सोपी आणि झटपट रेसिपी जाणून घ्या. जी फक्त चविष्टच नाही तर, पौष्टिक आणि आरोग्यदायीही आहे.   

Manali Sagvekar | Mar 01, 2026, 07:31 PM IST
1/8

घरच्या होळी पार्टीसाठी परफेक्ट चवीची थंडाई कशी बनवाल?

How To Make Thandai At Home For Holi?

Know How To Make Thandai At Home: उद्या 2 मार्चपासून होळीच्या सणाला सुरूवात होणार आहे. या सणाला आणखी खास बनवते ती म्हणजे थंडावा देणारी 'थंडाई'. आणि ती घरी बनवलेली असेल तर पिण्याची मजाच वेगळी असते. तुम्ही सुद्धा घरच्या होळीच्या पार्टीसाठी अगदी सोप्या पद्धतीने घरीच थंडाई बनवू शकता. जी सगळ्यांचा उत्साह अधिक वाढवेल आणि होळीच्या पार्टीत आणखी रंग भरेल. चला तर मग जाणून घेऊया झटपट रेसिपी.   

2/8

थंडाई बनवण्यासाठी आवश्यक साहित्य

How To Make Thandai At Home For Holi?

थंडाई बनवण्यासाठी परफेक्ट थंडाई मसाला बनवणे महत्त्वाचे असते. यासाठी आवश्यक साहित्य पुढीलप्रमाणे आहे- बदाम, काजू, पिस्ता, खरबुजाच्या बिया, खसखस, काळी मिरी, हिरवी वेलची, सिल्क बडीशेप, केशर, वाळलेल्या गुलाबाच्या पाकळ्या.   

3/8

साहित्य पाण्यात भिजत ठेवा

How To Make Thandai At Home For Holi?

सर्वप्रथम सर्व सुका मेवा, खसखस, बिया, बडिशेप, वेलची आणि काळी मिरी कोमट पाण्यात किंवा दुधात किमान 4 ते 5 तास भिजत ठेवा.   

4/8

थंडाईसाठीची पेस्ट तयार करा

How To Make Thandai At Home For Holi?

भिजवलेले सर्व साहित्य पाण्यातून गाळून काढा. आता त्यात काहीप्रमाणात दूध घालून मिक्सरच्या सहाय्याने बारीक आणि स्मूद पेस्ट तयार करून घ्या.   

5/8

गरम दूधात साखर आणि केशर घाला

How To Make Thandai At Home For Holi?

आता एका भांड्यात दूध गरम करायला ठेवा. त्यात चवीनुसार साखर आणि केशर घाला. दूध उकळल्यानंतर ते गार होण्यासाठी बाजूला ठेवा. दूध रूमटेंप्रेचरवर आल्यानंतर फ्रीजमध्ये ठेवा.   

6/8

थंडाईची पेस्ट दुधात मिसळा

How To Make Thandai At Home For Holi?

आता गार झालेल्या दुधात तयार केलेली थंडाईची पेस्ट घाला. चांगले एकत्र करा. मिश्रण   नीट एकत्र होण्यासाठी पुन्हा एकदा मिक्सरमध्ये फिरवा.   

7/8

सर्व्ह करा

How To Make Thandai At Home For Holi?

तयार झालेली थंडाई मातीच्या पेल्यांमध्ये किंवा काचेच्या ग्लासात सर्व्ह करा. त्यावर बारीक चिरलेले सुका मेवा घालून सजवा.   

8/8

थंडाई पिण्याचे फायदे:

How To Make Thandai At Home For Holi?

थंडाई पिण्याचे अनेक फायदे आहेत. होळीचा सण येईपर्यंत उन्हाळ्याला सुरूवात झालेली असते, म्हणूनच होळीला प्रसादाच्या निमित्ताने थंडाई बनवली जाते. यामुळे शरीराला नैसर्गिक थंडावा मिळतो, पचनशक्ती सुधारते, झटपट ऊर्जा मिळते, रोगप्रतिकारशक्ती वाढते, झोपेचे आरोग्य सुधारते, त्वचेसाठीही फायदेशीर ठरते.   

