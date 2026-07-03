पावसाळी वातावरणात घरी वडापाव बनवायचाय पण लसूण चटणी जमत नाही? ट्राय करा 'ही' रेसिपी मिळेल बाहेरसारखी चव

महाराष्ट्रात वडापावसोबत दिली जाणारी सुकी लसूण आणि लाल मिरचीची चटणी अत्यंत लोकप्रिय आहे. त्याशिवाय वडापावची मज्जाच नाही. ही चटणी घरी कशी बनवायची याबद्दल जाणून घ्या.
महाराष्ट्राच्या प्रसिद्ध वडापावची खरी चव वाढवणारी झणझणीत लसूण चटणी आता तुम्ही घरच्या घरी अगदी कमी वेळात तयार करू शकता. कोरड्या नारळाचा स्वाद, लसूण आणि लाल तिखटाची झणझणीत चव यामुळे ही चटणी वडापावसोबतच भाकरी, पोळी किंवा सँडविचसोबतही छान लागते. योग्य पद्धतीने स्टोअर ठेवल्यास ही चटणी सुमारे 15 दिवस ताजी राहते.
8 लसूण पाकळ्या, ½ कप किसलेला सुका नारळ, 1 टेबलस्पून भाजलेले शेंगदाणे, 1 टेबलस्पून भाजलेले पांढरे तीळ, 2 टीस्पून लाल तिखट, 1 टीस्पून धणेपूड, ½ टीस्पून चिंचेचा कोळ, 1 टीस्पून तेल, चवीनुसार मीठ
कढईत 1 टीस्पून तेल गरम करून त्यात लसणाच्या पाकळ्या मंद आचेवर एक मिनिट परतून घ्या. त्याच कढईत सुका नारळ हलका सोनेरी होईपर्यंत भाजून घ्या.
नंतर तीळ भाजून ते तडतडू लागले की गॅस बंद करा. मिक्सरच्या भांड्यात भाजलेला लसूण, नारळ, तीळ आणि भाजलेले शेंगदाणे घाला.
त्यात लाल तिखट, धणेपूड, चिंचेचा कोळ आणि मीठ घालून जाडसर वाटून घ्या. तयार चटणी पूर्ण थंड झाल्यावर हवाबंद डब्यात भरून ठेवा.
हवाबंद डब्यात ठेवल्यास ही चटणी सुमारे 15 दिवस सहज टिकते. वडापाव, भजी, पोळी, पराठा किंवा सँडविचसोबतही तिचा आस्वाद घेता येतो.
लसूण रक्तदाब आणि कोलेस्टेरॉल नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करतो. लाल तिखट आणि लसूण अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध असल्याने शरीरातील दाह कमी करण्यास मदत होते.
रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी लसूण उपयुक्त मानला जातो. पचनक्रिया आणि मेटाबॉलिझम सुधारण्यास मदत होऊन वजन नियंत्रणात ठेवण्यासही हातभार लागतो. चवदार असण्याबरोबरच ही चटणी दैनंदिन जेवणाला झणझणीत स्वाद देते.