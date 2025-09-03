English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
... तर निवृत्तीनंतरचे आयुष्य येईल धोक्यात, मनी प्लानिंग करताना 'हे' उपाय लक्षात ठेवा

नोकरीच्या काळात मेहनतीने जमा केलेला पैसा हाच निवृत्तीचा आधार असतो. मात्र कधीकधी चुकीच्या नियोजनामुळं म्हातारपणी हातात पैसाच उरत नाही. 

Mansi kshirsagar | Sep 03, 2025, 05:54 PM IST
how to plan budget after retirement

निवृत्तीनंतरचे आयुष्याचे कसे नियोजन करावे. याची मनी प्लानिंग करणे खूप गरजेचे आहे. आज याबाबतच सविस्तर जाणून घेऊयात. 

नोकरी काळात जमवलेले पैसे बचत हाच खरा निवृत्तीनंतरचा आधार आहे. मात्र काही चुकीच्या सवयींमुळं ही बचत झपाट्याने कमी होते.   

भरपूर कव्हरेज असलेला आरोग्य विमा घ्या. नियमित उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण करा.   

आपत्कालीन निधी ठेवा, बजेट करा. तसंच, गरज आणि हौस यामध्ये फरक करा. घरातील सदस्यांना त्यांच्या गरजा स्वतः पूर्ण करायला शिकवा.   

सतत आर्थिक मदत मागणाऱ्या नातेवाईकांपासून योग्य अंतर ठेवा. 

महागाई आणि बदलत चाललेली खर्चाची आवड यांच्या जोरावर जीवनशैलीतील वाढत्या खर्चांमुळं  सेवानिवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी केलेली बचत धोक्यात येऊ शकते.   

घरकाम, आर्थिक आणीबाणी इतर अचानक होणारे खर्च बचतीवर मोठा ताण टाकू शकतात त्यामुळं या गोष्टी टाळायला हव्यात. 

सेवानिवृत्तीनंतर आयुष्यासाठी मजबूत योजना नसेल तर तुमच्या बचतीचे काळजीपूर्वक व्यवस्थापन होऊ शकणार नाही. पुढील काळात बचत शून्यावर येऊ शकते. 

