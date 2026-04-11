  उन्हाळ्यात या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यास फ्रीजचा होईल स्फोट! घरातील फ्रिजची घ्या अशी काळजी

उन्हाळ्यात 'या' गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यास फ्रीजचा होईल स्फोट! घरातील फ्रिजची घ्या अशी काळजी

How to prevent refrigerator blast in summer : जवळपास प्रत्येक घरात आता फ्रिजचा वापर केला जातो. अन्न स्टोअर करून ठेवण्यासाठी आणि ताज ठेवण्यासाठी फ्रीजचा वापर केला जातो. मात्र काहीवेळा हाच फ्रिज तुमच्यासाठी धोक्याचा ठरू शकतो. जर वेळोवेळी फ्रिजची दुष्टी केली नाही तर फ्रिजचा स्फोट होण्यासारखी गंभीर घटना होऊ शकते. उन्हाळ्यात फ्रिजमध्ये स्फोट होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसते, तेव्हा यामागची कारण कोणती आणि वेळीच ही दुर्घटना होऊ नये म्हणून कोणते उपाय करावे याविषयी जाणून घेऊयात.   

Pooja Pawar | Apr 11, 2026, 05:15 PM IST
घरात काहीवेळा वीज अधूनमधून जात येत असते, किंवा विजेचं वोल्टेज कमी जास्त होत असतं. यासगळ्याचा परिणाम हा सरळ फ्रिजवर होतो. फ्रिजच्या आतमध्ये जो कुलिंग सिस्टम असतो, त्याला लागोपाठ स्थिर वीज पाहिजे असते. जेव्हा सप्लाय अस्थिर होतो तेव्हा जास्त दबाव पडतो, ज्यामुळे ओवरहीटिंग किंवा फ्रिजमध्ये काही तांत्रिक बिघाड होण्याची शक्यता वाढते. सतत असं झाल्यास फ्रीजचा स्फोट होऊ शकतो. म्हणून फ्रिज नेहमी स्टेबल वीज असेल अशा पॉईंटवर लावला पाहिजे.   

फ्रिजमध्ये गरजेपेक्षा जास्त बर्फ जमा झाला तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. फ्रिजमध्ये खूप बर्फ जमा झाला हे फ्रिजची सिस्टम योग्य प्रकारे काम करत नाही याचा हा संकेत असतो.  

 वेळोवेळी फ्रिजचा डीफ्रॉस्ट करणं महत्वाचं असतं. जेव्हा तुम्ही तुमचा रेफ्रिजरेटर थोडा वेळ उघडा ठेवता, तेव्हा आतील तापमान संतुलित होते आणि बर्फ कमी साचतो. यामुळे मशीनवर कमी ताण येतो आणि मोठे नुकसान होण्याची शक्यता कमी होते.  

फ्रिज खराब झाला की अनेकजण पैसे वाचवण्याच्या नादात लोकल मार्केटमधून स्वस्त पार्ट लावून घेतात. खास करून कॉम्प्रेसर सारख्या महत्वाच्या भागात असं  करणं हे अतिशय खतरनाक ठरू शकतं.   

बनावट किंवा चुकीचे पार्ट लावल्याने तुमच्या रेफ्रिजरेटरच्या सिस्टीममध्ये अडथळा येऊ शकतो, ज्यामुळे गॅस गळती किंवा जास्त गरम होण्यासारख्या समस्या निर्माण होतात. तेव्हा फ्रिजचा कोणताही पार्ट खराब झाल्यास तो ओरिजनल कंपनीचाच लावा. तसेच संबंधित कंपनीकडूनच तो दुरुस्त करून घ्यावा.   

फ्रिज खूप वेळ रिमेक असेल आणि जर तुम्ही त्याला बंद करत नसाल तरी सुद्धा अशी समस्या निर्माण होते. जेव्हा तुम्ही त्याला पुन्हा एकदा सुरु करता तेव्हा सिस्टमवर अचानक लोड येतो, यामुळे आतल्या पार्टवर परिणाम होतो. जर खूप काळापासून फ्रिज सुरु नसेल तर तो काहीवेळासाठी बंद ठेवा आणि दुसऱ्यांदा वापर करण्यापूर्वी थोडं थांबून तो चालू करावा.   

फ्रिजचं तापमान खूप कमी ठेवणं सुद्धा योग्य नाही. यामुळे कुलिंग सिस्टमला खूप जास्त मेहनत करावी लागते आणि तो गरम होऊ शकतो. तसेच फ्रिजला नेहमी अशा ठिकाणी ठेवा जिथून हवा नेहमी येऊ जाऊ शकते. जर व्हेंटिलेशन योग्य नसेल तर गॅस लीक होऊ शकतो, हा गॅस खोलीत पसरून आग किंवा स्फोट होण्याचं कारण ठरू शकते. त्यामुळे फ्रिजच्या आजूबाजूला थोडी मोकळी जागा निश्चित ठेवा.   

गौरव मोरेने मुंबईत हक्काचं घर घेतलं, पण गृहप्रवेशाला हास्यजत्रेचा एकही कलाकार का आला नाही? समोर आलं खरं कारण

