Marathi News
  Marathi News
  फोटो
  वाढत्या प्रदूषणापासून कसे कराल तुमच्या मुलांचे रक्षण? फॉलो करा या प्रभावी टिप्स

वाढत्या प्रदूषणापासून कसे कराल तुमच्या मुलांचे रक्षण? फॉलो करा 'या' प्रभावी टिप्स

Protect Kids Health From Air Pollution: वाढत्या प्रदूषणापासून लहान मुलांच्या आरोग्याते संरक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी काही प्रभावी टिप्स फॉलो केल्यास फायदेशीर ठरू शकते. 

Jan 04, 2026, 05:57 PM IST
Protect Kids Health From Air Pollution: वाढत्या प्रदूषणापासून लहान मुलांच्या आरोग्याते संरक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी काही प्रभावी टिप्स फॉलो केल्यास फायदेशीर ठरू शकते. 

वातावरणातील प्रदूषणापासून करा लहान मुलांचे संरक्षण

Protect Kids Health From Air Pollution

वातावरणातील प्रदूषणापासून करा लहान मुलांचे संरक्षण

Protect Kids Health From Air Pollution

दिवसेंदिवस वातावरणातील प्रदूषण वाढत आहे. वाढत्या प्रदूषणामुळे आरोग्याच्या अनेक समस्या उद्भवण्याची शक्यता असते. विशेषतः लहानमुलांच्या आरोग्यावर अधिक लवकर परिणाम होतो. 

वातावरणातील प्रदूषणापासून करा लहान मुलांचे संरक्षण

Protect Kids Health From Air Pollution

लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती फारशी मजबूत नसते. त्यामुळे वातावरणातील प्रदूषणाचा लहान मुलांवर लवकर परिणाम होतो. तुमच्या मुलांना यापासून वाचवण्यासाठी काही प्रभावी टिप्स फॉलो करा. 

वातावरणातील प्रदूषणापासून करा लहान मुलांचे संरक्षण

Protect Kids Health From Air Pollution

बरेचशे आजार नाकाद्वारे प्रदूषित हा शरीराच्या आत गेल्यामुळे उद्भवतात. म्हणूनच तुमच्या मुलांना बाहेर जाताना मास्क वापरण्यास सांगा. 

वातावरणातील प्रदूषणापासून करा लहान मुलांचे संरक्षण

Protect Kids Health From Air Pollution

तसेच सध्या हिवाळा सुरू आहे त्यामुळे मास्क वापरणे अधिक फायदेशीर ठरेल. कारण, यामुळे हिवाळ्यात नाका-तोंडाला जास्त प्रमाणात थंड हवा लागणार नाही आणि सर्दी-खोकल्यापासून दूर राहता येईल. 

वातावरणातील प्रदूषणापासून करा लहान मुलांचे संरक्षण

Protect Kids Health From Air Pollution

वाढत्या वयात लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती वाढणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी त्यांच्या आहारात पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करा. त्यांना असा आहार द्या ज्यामध्ये, फळे, हिरव्या भाज्या, संपूर्ण धान्यांचा समावेश असेल. 

वातावरणातील प्रदूषणापासून करा लहान मुलांचे संरक्षण

Protect Kids Health From Air Pollution

तसेच आहारात मध, हळद आणि तुळशी यांसारख्या सुपरफूडचा समावेश करा. हळद आणि तुळशीतील अँटीऑक्सिडंट्स गुणधर्मामुळे आजारांपासून बचाव करण्यास मदत होते. 

वातावरणातील प्रदूषणापासून करा लहान मुलांचे संरक्षण

Protect Kids Health From Air Pollution

तुम्ही राहत असलेल्या ठिकाणी इमारतीचे बांधणीचे काम सुरू असेल तर, काम सुरू असताना खिडकी-दरवाजे बंद ठेवा. तसेच खिडकीला जाळी लावून घ्या. जेणेकरून बाहेरील प्रदूषित हवा आत येणार नाही. घरातील पडदेही स्वच्छ ठेवा. 

वातावरणातील प्रदूषणापासून करा लहान मुलांचे संरक्षण

Protect Kids Health From Air Pollution

हिवाळ्यात लहान मुलांना हायड्रेट राहणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यांना दर 2 तासांनी पाणी पिण्यास द्या. लहान मुलांनी दिवसभरातून 7 ते 8 ग्लास पाणी पिणे आवश्यक आहे. यामुळे शरीर डिटॉक्स होण्यास मदत होते. 

