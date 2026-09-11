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Fish Smell Removing Tips: मासे खायला आवडतात, पण बनवताना वास नकोसा होतो? 'या' टिप्स करा फॉलो!

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 11, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:07 PM IST

Kitchen Tips: अनेकांना मासे खायला खूप आवडतात पण त्यांना बनवायला नाही आवडत कारण त्यांच्यातून येणार वास. या नकोशा होणाऱ्या वासामुळे अनेकांना त्रास होतो. खीर टिप्समुळे हा वास कमी होऊ शकतो. 

 

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सोपे घरगुती उपाय

मासे बनवून खायला अनेकांना आवडतात. फ्राय केलेला मासा तर चवीला अप्रतिम लागतो. मात्र, मासे शिजवल्यानंतर स्वयंपाकघरात आणि संपूर्ण घरात पसरणारा त्यांचा तीव्र वास अनेकदा डोकेदुखी ठरतो. विशेषतः मासे तळले असतील, तर त्यांचा वास फक्त किचनपुरता मर्यादित राहत नाही, तर घरातील इतर खोल्यांमध्येही बराच वेळ जाणवतो. माशांचा वास पूर्णपणे दूर करणे प्रत्येक वेळी शक्य नसले, तरी काही सोपे घरगुती उपाय करून तो बराच कमी करता येतो. मासे बनवल्यानंतर किचनमध्ये ताजेपणा टिकवण्यासाठी हे उपाय नक्की करून पाहा.

 

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स्वयंपाक करताना खिडक्या उघड्या ठेवा

मासे बनवण्यापूर्वी किचनच्या खिडक्या उघडून ठेवा. घरात एग्झॉस्ट फॅन असल्यास तो स्वयंपाक करताना आणि स्वयंपाक झाल्यानंतरही काही वेळ सुरू ठेवा. त्यामुळे माशांचा वास किचनमध्ये साचून न राहता बाहेर जाण्यास मदत होते.

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मासे बनवण्याची पद्धत बदला

मासे जास्त आचेवर तळल्यास त्यांचा वास हवेत अधिक प्रमाणात पसरू शकतो. शक्य असल्यास मासे फॉइलमध्ये गुंडाळून बेक करण्याचा पर्यायही वापरता येतो. या पद्धतीत स्वयंपाकघरात पसरणारा वास तुलनेने कमी राहू शकतो.

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माशांचा कचरा किचनमध्ये साठवू नका

माशांच्या हाडा, त्वचा किंवा पॅकेजिंगमुळेही दुर्गंधी वाढू शकते. त्यामुळे हे अवशेष किचनच्या डस्टबिनमध्ये बराच वेळ ठेवू नका. त्यांना व्यवस्थित पॅक करून शक्य तितक्या लवकर घराबाहेरील कचऱ्याच्या डब्यात टाका.

 

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व्हिनेगरचा उपयोग करून पाहा

एका छोट्या भांड्यात एक कप पाणी आणि सुमारे तीन चमचे पांढरा व्हिनेगर घ्या. हे मिश्रण काही मिनिटे उकळू द्या. त्यामुळे किचनमध्ये राहिलेला तीव्र वास कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

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लिंबाच्या साली फेकून देऊ नका

लिंबू, संत्री किंवा मोसंबीच्या सालीही यासाठी उपयोगी पडू शकतात. एका भांड्यात पाणी घेऊन त्यात या साली टाका आणि मंद आचेवर काही मिनिटे गरम करा. सालींमधून येणारा ताजा सुगंध किचनमधील माशांचा वास कमी जाणवण्यास मदत करू शकतो.

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दालचिनी किंवा आल्याचे पाणी उकळा

पाण्यात थोडी दालचिनी किंवा आल्याचे तुकडे टाकून ते साधारण १५ मिनिटे मंद आचेवर उकळा. यामुळे घरात हलका सुगंध दरवळतो आणि माशांचा तीव्र वास कमी जाणवू शकतो.

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बेकिंग सोडाही ठरू शकतो उपयोगी

बेकिंग सोडा दुर्गंधी शोषून घेण्यासाठी वापरला जातो. त्यामुळे किचनमध्ये एका उघड्या भांड्यात थोडा बेकिंग सोडा ठेवून पाहू शकता. आसपासचा वास कमी करण्यास याची मदत होऊ शकते.

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