Marathi News
  • WhatsApp वर आलेल्या Happy New Year च्या मेसेजचा द्या असा रिप्लाय, समोरचा होईल इम्प्रेस

WhatsApp वर आलेल्या Happy New Year च्या मेसेजचा द्या असा रिप्लाय, समोरचा होईल इम्प्रेस

How to reply on happy new year message : 2025 हे वर्ष सरून आता 2026 या नववर्षाला सुरुवात होणार आहे. नववर्षाच्या सुरुवातीला अनेकजण एकमेकांना शुभेच्छा देत असतात. बऱ्याचदा WhatsApp मेसेज किंवा SMS द्वारे ओळखीच्या व्यक्ती तुम्हाला Happy New Year चा मेसेज पाठवतात, या मेसेजला अनेकजण थँक यू किंवा सेम टू यू असाच रिप्लाय देतात. पण तुम्ही या मेसेजचा रिप्लाय कसा करू शकता याविषयी तुम्हाला सांगणार आहोत. 

Pooja Pawar | Dec 31, 2025, 09:09 PM IST
बऱ्याचदा WhatsApp मेसेज किंवा SMS द्वारे ओळखीच्या व्यक्ती तुम्हाला Happy New Year चा मेसेज पाठवतात, या मेसेजला अनेकजण थँक यू किंवा सेम टू यू असाच रिप्लाय देतात. पण तुम्ही या मेसेजचा रिप्लाय कसा करू शकता याविषयी तुम्हाला सांगणार आहोत. 

कोणी तुम्हाला Happy New Year चा मेसेज पाठवला तर तुम्ही त्याला 'Thank you! Wishing you a year full of growth and good moments' म्हणजेच धन्यवाद! तुम्हाला भरभराटीचे आणि चांगल्या क्षणांचे वर्ष लाभो अशी शुभेच्छा असा रिप्लाय देऊ शकता. 

तुमच्या मित्राने तुम्हाला Happy New Year चा मेसेज पाठवला तर तुम्ही त्याला, 'New year, new vibes! Same wishes for you' आणि म्हणजेच नवीन वर्ष, नवीन उत्साह! तुम्हालाही त्याच शुभेच्छा! असा रिप्लाय देऊ शकता. 

वयाने मोठ्या व्यक्तीने तुम्हाला Happy New Year चा मेसेज पाठवला तर तुम्ही त्याला, 'Wishing you health, happiness and peace this year Happy New Year!' या वर्षी तुम्हाला आरोग्य, आनंद आणि शांती लाभो हीच शुभेच्छा. नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा असा रिप्लाय देऊ शकता. 

ऑफिसमधील सिनिअर व्यक्तीने तुम्हाला Happy New Year चा मेसेज पाठवला तर तुम्ही त्याला, 'Thank you. Wishing you a successful and inspiring year ahead.' म्हणजेच धन्यवाद. तुम्हाला पुढील वर्ष यशस्वी आणि प्रेरणादायी जावो अशी शुभेच्छा, असा रिप्लाय देऊ शकता.   

ऑफिसमधील कोणत्या सहकाऱ्याने तुम्हाला Happy New Year चा मेसेज पाठवला तर तुम्ही त्याला, 'Looking forward to another great year of working together. Happy New Year!' म्हणजे एकत्र काम करण्याच्या आणखी एका उत्तम वर्षाची वाट पाहत आहे. नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा!

कोणत्या कुटुंबातील व्यक्तीने तुम्हाला Happy New Year चा मेसेज पाठवला तर तुम्ही त्याला, 'New year, new vibes! Same wishes for you' म्हणजे 'नवीन वर्ष, नवीन उत्साह! तुम्हालाही त्याच शुभेच्छा!' असा असा रिप्लाय देऊ शकता. 

खूप लोकं तुम्हाला मेसेज Happy New Year चा मेसेज पाठवतात अशावेळी त्यांना 'Same to you! Wishing you a wonderful year ahead' म्हणजे  'तुम्हालाही तेच! तुम्हाला येणारे वर्ष अद्भुत जावो अशी शुभेच्छा'. असा मेसेज पाठवू शकता. 

