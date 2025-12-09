English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ऑफिसमध्ये कलिगला हार्ट अटॅक आला तर प्राण कसे वाचवायचे? हृदयरोगतज्ज्ञांनी सांगितल्या 5 गोष्टी!

Heart Attack:जोपर्यंत तुम्हाला वैद्यकीय मदत मिळत नाही तोपर्यंत तुम्ही काही काळासाठी स्वतः रुग्णाचे प्राण वाचवू शकता.

Pravin Dabholkar | Dec 09, 2025, 06:44 PM IST
twitter
1/11

ऑफिसमध्ये कलिगला हार्ट अटॅक आला तर प्राण कसे वाचवायचे? हृदयरोगतज्ज्ञांनी सांगितल्या 5 गोष्टी!

How to save life heart attack person at the office cardiologists Tips

First Thing After Heart Attack: ऑफिसमध्ये काम करताना, प्रवास करताना, पार्टीत नाचताना किंवा इतर कुठेही तुमच्या आजूबाजूला कोणाला हृदयविकाराचा झटका आला तर घाबरून जाण्याची गरज नाही. सावधगिरी आणि विवेकाने तुम्ही रुग्णाचे प्राण वाचवू शकता.

twitter
2/11

स्वतः रुग्णाचे प्राण वाचवू शकता

How to save life heart attack person at the office cardiologists Tips

हो, जोपर्यंत तुम्हाला वैद्यकीय मदत मिळत नाही तोपर्यंत तुम्ही काही काळासाठी स्वतः रुग्णाचे प्राण वाचवू शकता. यासाठी, तुम्हाला फक्त डॉक्टरांनी सांगितलेल्या काही गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील. 

twitter
3/11

सीपीआर देण्याचे तंत्र

How to save life heart attack person at the office cardiologists Tips

याशिवाय तुम्हाला सीपीआर देण्याचे तंत्र माहित असणे आवश्यक आहे. तुम्ही तुमच्या स्मार्ट फोनवर एकदा सीपीआर देण्याचा व्हिडिओ पाहिला पाहिजे. जेणेकरून गरज पडल्यास तुम्ही एखाद्याचे प्राण वाचवू शकाल. 

twitter
4/11

डॉक्टरांचा सल्ला

How to save life heart attack person at the office cardiologists Tips

फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष डॉ. अशोक सेठ यांनी हृदयविकाराच्या झटक्यात सीपीआर रुग्णाचे प्राण कसे वाचवू शकते हे स्पष्ट केले. तुमच्या उपस्थितीत एखाद्याला हृदयविकाराचा झटका आल्यास कोणत्या तात्काळ उपाययोजना कराव्यात हे डॉक्टरांनी सांगितले, जेणेकरून रुग्णाचे प्राण वाचू शकतील.

twitter
5/11

पहिली गोष्ट

How to save life heart attack person at the office cardiologists Tips

जर तुमच्या समोर एखाद्याला हृदयविकाराचा झटका येत असेल तर त्यांचा श्वास तपासा. जर 15 सेकंदांनंतरही त्यांचा श्वास सुरू असेल तर सर्वात आधी वैद्यकीय मदत घ्या. जवळच्या रुग्णालयात कॉल करा आणि ताबडतोब रुग्णवाहिका बोलवण्यास सांगा.

twitter
6/11

दुसरी पायरी

How to save life heart attack person at the office cardiologists Tips

जर रुग्ण खुर्चीवर बसलेला, आडवा किंवा चालत असताना हृदयविकाराचा झटका आला तर प्रथम रुग्णाला सपाट, कठीण जमिनीवर झोपवा. रुग्णाला ताबडतोब जमिनीवर झोपवणे चांगले.

twitter
7/11

तिसरे काम

How to save life heart attack person at the office cardiologists Tips

आता सीपीआर देण्यासाठी तुमचे हात ठेवा. यासाठी, एक हात उघडा आणि दुसऱ्या हाताची बोटे त्याच्या बोटांमध्ये घाला आणि दुसऱ्या हाताची बोटे आतल्या बाजूला दुमडा. सीपीआर देण्यासाठी हातांच्या स्थितीप्रमाणेच हात ठेवा. आता तुमच्या तळहाताने छातीच्या मध्यभागी आणि हृदय जिथे आहे तिथे दाबा, म्हणजेच डाव्या बाजूला. तुम्हाला इतके जोरात दाबावे लागेल की छाती आत 2 इंच वर येईल.

twitter
8/11

वेदना होतात

How to save life heart attack person at the office cardiologists Tips

असे केल्याने वेदना होऊ शकतात, पण रुग्णाचा जीव मोठ्या प्रमाणात वाचवता येतो. हृदय दाबण्यासाठी तुम्हाला प्रति मिनिट 100 ते 120 वेळा दाबावे लागेल. म्हणजे तुम्हाला 1 सेकंदात असे दोनदा दाबावे लागेल. 

twitter
9/11

चौथे काम

How to save life heart attack person at the office cardiologists Tips

सीपीआर करताना तुमच्या हातांच्या स्थितीकडे लक्ष द्या. तुमचे हात पूर्णपणे सरळ असावेत, कोपरांवर वाकलेले नसावेत. तुमचे खांदे रुग्णाच्या छातीवर असले पाहिजेत आणि वैद्यकीय मदत येईपर्यंत तुम्ही ही स्थिती चालू ठेवावी. यामुळे रुग्णाचे आयुष्य 8.10 मिनिटे वाचू शकते. कारण हृदयावरील दाब संपूर्ण शरीरात रक्ताभिसरण राखेल.

twitter
10/11

पाचवे काम

How to save life heart attack person at the office cardiologists Tips

तुम्हाला आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट माहित असली पाहिजे ती म्हणजे आजकाल विमानतळ, शॉपिंग मॉल आणि अनेक कार्यालयांमध्ये डिफिब्रिलेटर मशीन उपलब्ध आहेत. त्यांचा वापर कसा करायचा हे शिकण्याची गरज नाही. वैद्यकीय मदत येईपर्यंत, तुम्ही स्वतः रुग्णाला धक्का देऊ शकता आणि त्यांना सामान्य स्थितीत आणू शकता.

twitter
11/11

डिस्क्लेमर

How to save life heart attack person at the office cardiologists Tips

 येथे दिलेली माहिती सामान्य माहितीवर आधारित आहे. ती स्वीकारण्यापूर्वी वैद्यकीय सल्ला घेणे आवश्यक आहे. ZEE 24 तास याला दुजोरा देत नाही.

twitter
पुढील
अल्बम

सिक्रेट सेंटासाठी '6' युनिक गिफ्ट आयडीया!

पुढील अल्बम

सिक्रेट सेंटासाठी &#039;6&#039; युनिक गिफ्ट आयडीया!

सिक्रेट सेंटासाठी '6' युनिक गिफ्ट आयडीया!

सिक्रेट सेंटासाठी '6' युनिक गिफ्ट आयडीया! 10
मुंबईतील जगावेगळं मंदिर! चिंचोळ्या गल्लीत वसलेल्या या मंदिरात पुजला जातो थंड झालेला लाव्हारस

मुंबईतील जगावेगळं मंदिर! चिंचोळ्या गल्लीत वसलेल्या या मंदिरात पुजला जातो थंड झालेला लाव्हारस

मुंबईतील जगावेगळं मंदिर! चिंचोळ्या गल्लीत वसलेल्या या मंदिरात पुजला जातो थंड झालेला लाव्हारस 8
&#039;मर्यादा ओलांडायची नाही...&#039;, गर्लफ्रेंडच्या &#039;त्या&#039; फोटोंमुळे हार्दिक पांड्याचा संताप; &#039;या असल्या घाणेरड्या, सनसनाटी...&#039;

'मर्यादा ओलांडायची नाही...', गर्लफ्रेंडच्या 'त्या' फोटोंमुळे हार्दिक पांड्याचा संताप; 'या असल्या घाणेरड्या, सनसनाटी...'

'मर्यादा ओलांडायची नाही...', गर्लफ्रेंडच्या 'त्या' फोटोंमुळे हार्दिक पांड्याचा संताप; 'या असल्या घाणेरड्या, सनसनाटी...' 8
सर्दी-खोकल्यामुळे छातीत जडपणा जाणवतो? &#039;या&#039; सोप्या घरगुती उपायांनी मिळेल त्वरित आराम!

सर्दी-खोकल्यामुळे छातीत जडपणा जाणवतो? 'या' सोप्या घरगुती उपायांनी मिळेल त्वरित आराम!

सर्दी-खोकल्यामुळे छातीत जडपणा जाणवतो? 'या' सोप्या घरगुती उपायांनी मिळेल त्वरित आराम! 11