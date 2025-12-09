ऑफिसमध्ये कलिगला हार्ट अटॅक आला तर प्राण कसे वाचवायचे? हृदयरोगतज्ज्ञांनी सांगितल्या 5 गोष्टी!
Heart Attack:जोपर्यंत तुम्हाला वैद्यकीय मदत मिळत नाही तोपर्यंत तुम्ही काही काळासाठी स्वतः रुग्णाचे प्राण वाचवू शकता.
Pravin Dabholkar | Dec 09, 2025, 06:44 PM IST
आता सीपीआर देण्यासाठी तुमचे हात ठेवा. यासाठी, एक हात उघडा आणि दुसऱ्या हाताची बोटे त्याच्या बोटांमध्ये घाला आणि दुसऱ्या हाताची बोटे आतल्या बाजूला दुमडा. सीपीआर देण्यासाठी हातांच्या स्थितीप्रमाणेच हात ठेवा. आता तुमच्या तळहाताने छातीच्या मध्यभागी आणि हृदय जिथे आहे तिथे दाबा, म्हणजेच डाव्या बाजूला. तुम्हाला इतके जोरात दाबावे लागेल की छाती आत 2 इंच वर येईल.
सीपीआर करताना तुमच्या हातांच्या स्थितीकडे लक्ष द्या. तुमचे हात पूर्णपणे सरळ असावेत, कोपरांवर वाकलेले नसावेत. तुमचे खांदे रुग्णाच्या छातीवर असले पाहिजेत आणि वैद्यकीय मदत येईपर्यंत तुम्ही ही स्थिती चालू ठेवावी. यामुळे रुग्णाचे आयुष्य 8.10 मिनिटे वाचू शकते. कारण हृदयावरील दाब संपूर्ण शरीरात रक्ताभिसरण राखेल.
