कुकरमध्ये डाळ शिजवताना झाकणावर फेस येतो? वापरा 'हे' सोपे हॅक्स, बना एक स्मार्ट गृहिणी
Kitchen Tips: कुकरमध्ये डाळ किंवा कडधान्य शिजवताना होणारी फेसाची गळती रोखण्यासाठी तुम्ही चमचा आणि तेल किंभाद्रपद गणेशोत्सवाइतकाच उत्साह या दिवसांतही पाहायला मिळतो.वा तुपाचा वापर करू शकता. कोणताही अतिरिक्त खर्च न करता या वस्तूंचा वापर कसा करावा हे बातमीच्या माध्यमातून जाणून घ्या. आणि एक स्मार्ट गृहिणी बना.
Manali Sagvekar | Jan 21, 2026, 04:16 PM IST
