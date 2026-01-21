English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • कुकरमध्ये डाळ शिजवताना झाकणावर फेस येतो? वापरा हे सोपे हॅक्स, बना एक स्मार्ट गृहिणी

कुकरमध्ये डाळ शिजवताना झाकणावर फेस येतो? वापरा 'हे' सोपे हॅक्स, बना एक स्मार्ट गृहिणी

Kitchen Tips: कुकरमध्ये डाळ किंवा कडधान्य शिजवताना होणारी फेसाची गळती रोखण्यासाठी तुम्ही चमचा आणि तेल किंभाद्रपद गणेशोत्सवाइतकाच उत्साह या दिवसांतही पाहायला मिळतो.वा तुपाचा वापर करू शकता. कोणताही अतिरिक्त खर्च न करता या वस्तूंचा वापर कसा करावा हे बातमीच्या माध्यमातून जाणून घ्या. आणि एक स्मार्ट गृहिणी बना.   

Manali Sagvekar | Jan 21, 2026, 04:16 PM IST
twitter
1/9

किचन टिप्स

Kitchen Tips

twitter
2/9

किचन टिप्स

Kitchen Tips

जेवण बनवताना कुकरचा वापर केल्याने वेळही वाचतो आणि जेवणही लवकर शिजते. पण डाळ किंवा कडधान्य शिजवताना कुकरची शिटी लावल्यानंतर  डाळ बाहेर येते आणि झाकणावर फेल जमा होतो. यावर उपाय म्हणून तु्म्ही काही सोपे आणि स्मार्ट हॅक्स वापरू शकता.   

twitter
3/9

किचन टिप्स

Kitchen Tips

कुकरच्या झाकणावर फेस आल्यामुळे कुकरवर मसाल्यांचे डाग जमा होतात. हे डाग काढणे कठीण जाते. कितीही प्रयत्न केला तरी डाग तसेच राहतात. शिवाय जास्त फेस आला असेल तर झाकणावरून तो किचनवरही सांडतो. यामुळे किचनही अस्वच्छ होतो.   

twitter
4/9

किचन टिप्स

Kitchen Tips

हे सगळे टाळण्यासाठी तुम्ही दिलेल्या काही सोप्या ट्रिक्स वापरू शकता. ते ही किचनमध्येच उपलब्ध असलेल्या वस्तूंचा वापर करून. यासाठी तुम्हाला कोणताही अतिरिक्त खर्च करण्याची आवश्यकता नाही.   

twitter
5/9

किचन टिप्स

Kitchen Tips

कुकरमध्ये डाळ किंवा कडधान्य शिजवताना त्यात थोडे तेल किंवा तूप घाला. यामुळे डाळीला फेस येत नाही. झाकणावरही फेस येत नाही.   

twitter
6/9

किचन टिप्स

Kitchen Tips

हेही लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की, डाळ शिजवताना कुकर अर्धाच भरा. विशेषतः कडधान्य शिजवताना कुकर अर्ध्यापेक्षा जास्त भरू नका.   

twitter
7/9

किचन टिप्स

Kitchen Tips

जर तुम्हाला तेल किंवा तुपाचा वापर करायचा नसेल तर आणखी एक सोपा हॅक वापरू शकता. यासाठी कुकरचे झाकण बंद करण्याआधी त्यात एक स्टीलचा स्वच्छ चमचा ठेवा.   

twitter
8/9

किचन टिप्स

Kitchen Tips

यामुळे कुकरमध्ये शिजत असलेल्या डाळीला येणारी उकळी आणि बुडबुडे रोखता येतात. ज्यामुळे फेस नियंत्रणात राहतो. आणि शिट्टी किंवा झाकणातून बाहेर येत नाही.   

twitter
9/9

किचन टिप्स

Kitchen Tips

स्टीलचा चमचा कुकरच्या तळाशी किंवा मध्यभागी हालचाल करतो, ज्यामुळे तयार होणारा फेस एकत्र जमून वर येण्याऐवजी पुन्हा खाली बसतो. यामुळे कुकरच्या शिट्टीमधून पाणी किंवा फेस बाहेर येत नाही.  

twitter
पुढील
अल्बम

Maghi Ganesh Jayanti 2026: माघी गणशोत्सवानिमित्ताने पहा मुंबईच्या काही प्रसिद्ध गणरायांच्या आगमन सोहळ्यातील एक झलक!

पुढील अल्बम

Maghi Ganesh Jayanti 2026: माघी गणशोत्सवानिमित्ताने पहा मुंबईच्या काही प्रसिद्ध गणरायांच्या आगमन सोहळ्यातील एक झलक!

Maghi Ganesh Jayanti 2026: माघी गणशोत्सवानिमित्ताने पहा मुंबईच्या काही प्रसिद्ध गणरायांच्या आगमन सोहळ्यातील एक झलक!

Maghi Ganesh Jayanti 2026: माघी गणशोत्सवानिमित्ताने पहा मुंबईच्या काही प्रसिद्ध गणरायांच्या आगमन सोहळ्यातील एक झलक! 9
मोठी बातमी! बीडीडीवासीयांच्या घरभाडेसंदर्भात महत्त्वाची अपडेट; म्हाडाकडून मिळणार इतकी रक्कम

मोठी बातमी! बीडीडीवासीयांच्या घरभाडेसंदर्भात महत्त्वाची अपडेट; म्हाडाकडून मिळणार इतकी रक्कम

मोठी बातमी! बीडीडीवासीयांच्या घरभाडेसंदर्भात महत्त्वाची अपडेट; म्हाडाकडून मिळणार इतकी रक्कम 8
श्रीमंतांचं माथेरान... CM फडणवीस गेलेयत त्या दावोसला जायचा, राहण्या- खाण्याचा खर्च किती? पाहा संपूर्ण टूर पॅकेज

श्रीमंतांचं माथेरान... CM फडणवीस गेलेयत त्या दावोसला जायचा, राहण्या- खाण्याचा खर्च किती? पाहा संपूर्ण टूर पॅकेज

श्रीमंतांचं माथेरान... CM फडणवीस गेलेयत त्या दावोसला जायचा, राहण्या- खाण्याचा खर्च किती? पाहा संपूर्ण टूर पॅकेज 8
Sushant Singh Rajput Birthday: JEE मध्ये भारतातून सातवा आलेल्या सुशांतने बॉलिवूडमध्ये गाठलेलं यशाचं शिखर; त्या हे Unseen Photos एकदा पाहाच

Sushant Singh Rajput Birthday: JEE मध्ये भारतातून सातवा आलेल्या सुशांतने बॉलिवूडमध्ये गाठलेलं यशाचं शिखर; त्या हे Unseen Photos एकदा पाहाच

Sushant Singh Rajput Birthday: JEE मध्ये भारतातून सातवा आलेल्या सुशांतने बॉलिवूडमध्ये गाठलेलं यशाचं शिखर; त्या हे Unseen Photos एकदा पाहाच 8