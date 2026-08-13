/Spam कॉल कसे थांबवायचे? हे एक काम करा पुन्हा कधीच करणार नाहीत हिंमत

TRAI DND ॲपच्या मदतीने तुम्ही स्पॅम कॉल्स आणि खोट्या मेसेजची तक्रार नोंदवू शकता यामुळे त्यांच्यावर कारवाई कऱणं सोपं होतं.
TRAI DND ॲपच्या मदतीने तुम्ही स्पॅम कॉल्स आणि खोट्या मेसेजची तक्रार नोंदवू शकता यामुळे त्यांच्यावर कारवाई कऱणं सोपं होतं.
मोबाईल फोनवर सतत येणारे प्रमोशनल कॉल्स आणि स्पॅम मेसेजे याचा कधी ना कधीतरी प्रत्येकाला त्रास होत असतो. यावेळी आपण ते नंबर ब्लॉक करतो आणि आता ही समस्या परत होणार नाही असं समजतो.
पण फक्त एक किंवा दोन नंबर ब्लॉक केल्याने ही समस्या पूर्णपणे दूर होणार नाही. पण ही समस्या तुम्ही कायमची सोडवू शकता. TRAI ने याच उद्देशाने 'TRAI DND ॲप' नावाचे एक विशेष ॲप सुरू केले आहे. या ॲपचा वापर करून, तुम्ही काही सेकंदात थेट तुमच्या फोनवरून स्पॅम कॉल्स आणि मेसेजेसची तक्रार करू शकता. म्हणूनच TRAI लोकांना या समस्येकडे दुर्लक्ष न करण्याचे आवाहन करत आहे.
TRAI च्या म्हणण्यानुसार, केवळ फोनवर एखादा नंबर ब्लॉक केल्याने स्पॅम कॉल्स थांबत नाहीत, कारण स्पॅम करणारे नवीन नंबर घेऊन पुन्हा कॉल करायला सुरुवात करतात. त्यामुळे, ट्रायने एक सूचना जारी केली आहे आणि लोकांना स्पॅम कॉल्स आणि मेसेजेसबाबतच्या तक्रारी थेट डीएनडी ॲपद्वारे नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून या समस्येचे निराकरण करता येईल.
TRAI नुसार, वापरकर्त्यांच्या तक्रारींच्या आधारे, आतापर्यंत स्पॅम आणि बनावट संदेश पाठवण्यात सामील असलेले 21 लाखांहून अधिक मोबाईल नंबर आणि सुमारे एक लाख कंपन्यांना ब्लॅकलिस्ट केलं आहे. यावरून हे सिद्ध होते की, तुम्ही जितक्या जास्त तक्रारी कराल, तितक्या जास्त अशा फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर नियंत्रण मिळवता येईल.
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, ट्रायने (TRAI) आपल्या डीएनडी (DND) ॲपची एक सुधारित आणि अपडेटेड आवृत्ती सादर केली. ट्रायचे अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी यांनी सांगितले की, या नवीन व्हर्जनमध्ये सोपा इंटरफेस, बहुभाषिक सपोर्ट, जलद तक्रार दाखल करण्याची सुविधा आणि तक्रारीच्या स्थितीचा मागोवा घेण्याची सुधारित सोय आहे.
शिवाय, वापरकर्ते थेट त्यांच्या कॉल लॉग किंवा मेसेज लिस्टमधून स्पॅमच्या तक्रारी दाखल करू शकतात, ज्यामुळे प्रक्रियेला गती मिळते.
आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न येतो: हे ॲप कुठून डाउनलोड करायचे. तुम्ही हे ॲप कोणत्याही फोनवर, मग तो अँड्रॉइड असो किंवा आयफोन, प्ले स्टोअर किंवा ॲप स्टोअरवरून डाउनलोड करू शकता.
अँड्रॉइड: https://link.trai.gov.in/98e95436 आईओएस: https://link.trai.gov.in/c95bcef1