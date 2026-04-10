  • ...अन्यथा बॉम्बप्रमाणे फुटेल तुमचा AC; चुकूनही करु नका या 5 चुका

...अन्यथा बॉम्बप्रमाणे फुटेल तुमचा AC; चुकूनही करु नका 'या' 5 चुका

AC Tips: गर्मी वाढली की एसीचा वापरही वाढतो. पण हा एसी वापरताना काही गोष्टींची काळजी घेणं आवश्यक आहे. अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात.   

Shivraj Yadav | Apr 10, 2026, 08:46 PM IST
AC Tips: उन्हाळा आला की सर्व घरांमध्ये एसी सुरु होतात. एसी हा आता टीव्हीप्रमाणे प्रत्येक घरामधील गरजेची गोष्ट झाली आहे. पण जर या एसीची योग्य काळजी घेतली नाही तर मात्र मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते. जर तुम्ही दुर्लक्ष केलं तर याच एसीचा स्फोट होण्याची शक्यता असते. जर तुमच्याकडेही एसी असेल तर या 5 गोष्टींकडे अजिबात दुर्लक्ष करु नका. (All Photos: Freepik)  

वेळेवर सर्व्हिसिंग

एसीचा वापर होतो त्याप्रमाणे त्याची सर्व्हिसिंगदेखील करा. जर तुम्ही एसीची फक्त वापर करत असाल आणि त्याची साफसफाई किंवा मेंटेनन्स करत नसाल तर तुम्हाला महाग पडू शकतं. यामुळे मशीनवर दबाव वाढतो आणि ते अधिक तापण्याचा धोका निर्माण होतो. यामुळे मोठी दुर्घटना होण्याची भीती असते.  

खराब वायरिंग

एसी बसवताना काहीजण पैसे वाचवण्यासाठी स्वस्त किंवा कमी दर्जाची वायरिंग करतात. पण यामुळे शॉर्ट सर्किट होण्याचा धोका असतो. जेव्हा वीजेचा दबाव जास्त असतो तेव्हा तार गरम होऊन जळू शकते आणि यामुळे स्फोट होऊ शकतो. त्यामुळे वायरिंग चांगली आणि दर्जेदार असेल याची काळजी घ्या.   

गॅस लिकेज

जर एसीमध्ये वापरला जाणार गॅस लीक होत असेल तर ही धोक्याची घंटा आहे. गॅस लिकेजमुळे फक्त कुलिंग कमी होत नाही, तर आग लागण्याची भीतीही असते. जर तुम्हाला एसीमधून दुर्गंध येत असेल किंवा कुलिंग कमी होत आहे असं वाटलं तर लगेच तपासणी करुन घ्या   

तासनतास एसी सुरु ठेवणंही धोकादायक

उन्हाळा आला की, काहीजण असह्य होत असल्याने तासनतास एसी सुरु ठेवतात. यामुळे मशीनवर दबाव येऊ शकतो. तसंच त्याचे आतील भाग गरम होऊओ शकतात. त्यामुळे एसी सलग सुरु ठेवण्यापेक्षा थोड्या थोड्या अंतराने सुरु करा, म्हणजे मशीनलाही आराम मिळेल आणि ओव्हरहिट होणार नाही.   

तसंच काहीजण एसीला कमी दर्जाचे पार्ट्स वापरतात. यामुळे पैसे वाचतात पण एसी खराब होण्याचा किंवा त्याचा स्फोट होण्याचा धोका निर्माण होतो. हे पार्ट्स लवकर खराब होतात आणि मशीनही धोक्यात टाकतात.   

स्प्लिट एसीचा धोका

अनेक प्रकरणांमध्ये स्प्लिट एसीमध्ये स्फोट झाल्याचं निदर्शनास आलं आहे. खासकरुन जेव्हा स्प्लिट एसीचे बाहेरील युनिटथेट सूर्यप्रकाशाच्या संपर्कात येते. सूर्यप्रकाशामुळे ते वेगाने तापते; ज्यामुळे स्फोट होण्याची शक्यता निर्माण होते. एसीवर पडणारा अतिरिक्त भार आणि त्याची नियमित सर्व्हिसिंग न होणे ही त्याची मुख्य कारणं आहेत. 

उन्हाळ्यात तापमान जास्त असतं. त्यात जर एसी अत्यंत कमी तापमानावर चालवल्यास युनिटवर प्रचंड ताण पडतो. अनेक वर्षे जुन्या असलेल्या एसींना हा ताण अनेकदा पेलवत नाही, आणि परिणामी स्फोट घडतात. हे टाळण्यासाठी, एसीचे बाहेरील युनिट थेट सूर्यप्रकाशात येईल अशा ठिकाणी बसवणे टाळावे.  

काय काळजी घ्यावी?

एसीला सुरक्षित ठेवायचं आणि दीर्घकाळ चालावा अशी अपेक्षा असेल तर नेहमी अधिकृत तंत्रज्ञाकडून त्याची सर्व्हिसिंग करुन घ्या. चांगल्या दर्जाची वायरिंग वापरला. जराही वास किंवा शंका आली तर त्याकडे दुर्लक्ष करु नका. एसी 24 ते 26 डिग्रीवर ठेवणं जास्त योग्य आहे.   

'या' देशात दूध, अंडीपेक्षाही स्वस्त आहे 'सोनं', खरेदी करून भारतात कसं आणू शकतो? नियम जाणून घ्या

&#039;या&#039; देशात दूध, अंडीपेक्षाही स्वस्त आहे &#039;सोनं&#039;, खरेदी करून भारतात कसं आणू शकतो? नियम जाणून घ्या

'या' देशात दूध, अंडीपेक्षाही स्वस्त आहे 'सोनं', खरेदी करून भारतात कसं आणू शकतो? नियम जाणून घ्या

RBI मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत! डिजिटल पेमेंटसंदर्भात &#039;तो&#039; नियमच बदलून टाकणार; सायबर गुन्हेगारांचं कंबरडंच मोडणार

RBI मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत! डिजिटल पेमेंटसंदर्भात 'तो' नियमच बदलून टाकणार; सायबर गुन्हेगारांचं कंबरडंच मोडणार

पवित्र चारधाम यात्रेला कधी होणार सुरूवात? जाणून घ्या काही महत्त्वाचे प्रशासकीय नियम, रजिस्ट्रेशन करणे अनिवार्य

पवित्र चारधाम यात्रेला कधी होणार सुरूवात? जाणून घ्या काही महत्त्वाचे प्रशासकीय नियम, रजिस्ट्रेशन करणे अनिवार्य

W W W W W W W W W 5 चेंडूत 5 विकेट, घेतल्या 9 विकेट्स! 21 वर्षीय गोलंदाजाने T20 क्रिकेटमध्ये रचला ऐतिहासिक विक्रम

W W W W W W W W W 5 चेंडूत 5 विकेट, घेतल्या 9 विकेट्स! 21 वर्षीय गोलंदाजाने T20 क्रिकेटमध्ये रचला ऐतिहासिक विक्रम

